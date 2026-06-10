ශ්රී ලංකාව සැප්තැම්බරයේ නියමු වැඩසටහනක් ලෙස රියදුරු දඩ ලකුණු පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට සූදානම්
මාර්ග සුරක්ෂිතතාව සහ රියදුරු වගවීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව සැප්තැම්බර් මාසයේදී රියදුරු දඩ ලකුණු යෝජනා ක්රමයක් නියමු වැඩසටහනක් ලෙස හඳුන්වා දීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
පද්ධතිය ක්රියාත්මක වන ආකාරය
යෝජිත රාමුව යටතේ, බලපත්රලාභී සෑම රියදුරෙකුටම ලකුණු 24ක් ලබා දෙනු ඇත. රථවාහන උල්ලංඝනයන් සහ මාර්ග වරදවල් හේතුවෙන් රියදුරාගේ මුළු ලකුණු ප්රමාණයෙන් ලකුණු අඩු කරනු ලබන අතර, බරපතල වරදවල් සඳහා වැඩි දඬුවම් ලැබෙනු ඇත. සියලු ලකුණු අහිමි වන රියදුරන්ට ිතම බලපත්රය අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇති බැවින්, රථය පදවන විට වගකීම්සහගතව හැසිරීමට ශක්තිමත් දිරිගැන්වීමක් ලැබෙනු ඇත.
දිගු කලක් බලාපොරොත්තුව ලෙස සිටි ප්රතිසංස්කරණයක්
මාර්ග සුරක්ෂිතතා පෙනී සිටින්නන් සහ ප්රවාහන අධිකාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින රථවාහන නීති අතිරේකව සහාය දීම සඳහා ව්යුහගත දඬුවම් ක්රමවේදයක් ඇති කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි ය. නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම, වේගය ඉක්මවීම සහ රථවාහන නීති රීති නොසලකා හැරීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග, කලාපයේ වඩාත් භයානක ඒවා අතර පවතින අතර, සෑම වසරකම අනතුරු හා මරණ ඉහළ මට්ටමක පවතී.
දඩ ලකුණු ක්රමය හඳුන්වා දීම, ලකුණු පදනම් කරගත් පද්ධති නැවත නැවත රථවාහන නීති කඩ කරන්නන් අඩු කිරීමට සහ සමස්ත මාර්ග විනය වැඩිදියුණු කිරීමට මැනිය හැකි සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇති බොහෝ රටවල් දැනටමත් අනුගමනය කරනු ලබන ජාත්යන්තර හොඳම භාවිතයන් සමඟ ශ්රී ලංකාව සමගාමී කරනු ඇත.
පළමුව නියමු අදියර
ජාතික මට්ටමේ ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර නියමු වැඩසටහනක් ලෙස ක්රමය දියත් කිරීමට බලධාරීන් තීරණය කර ඇති අතර, ඒ හරහා පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව ඇගැයීමට, මෙහෙයුම් ඩ අභියෝග හඳුනාගැනීමට සහ අවශ්ය ගැලපීම් සිදු කිරීමට නිලධාරීන්ට හැකිවනු ඇත. සැප්තැම්බර් කාල රාමුව මඟින් සූදානම් කිරීම් දැනටමත් යහපත් ලෙස ඉදිරියට ගොස් ඇති බව පැහැදිලිවේ.
රියදුරන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලාංකික රියදුරන් ළඟෑෙන් ක්රියාත්මක වන ක්රමයේ පහත ප්රධාන කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය:
- බලපත්රලාභී සෑම රියදුරෙකුම ලකුණු 24ක සම්පූර්ණ ප්රමාණයකින් ආරම්භ කරනු ඇත.
- රථවාහන උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් ස්වයංක්රීයව ලකුණු අඩු කෙරෙනු ඇත.
- සියලු ලකුණු අහිමි වන රියදුරන්ට ඔවුන්ගේ රිය පැදවීමේ බලපත්රය අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට ලක්විය හැකිය.
- නියමු අදියර හරහා පුළුල් ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර ක්රමය සකස් කර ගැනීමට බලධාරීන්ට හැකිවනු ඇත.
මාර්ග සුරක්ෂිතතාවේ転换 転換点
දඩ ලකුණු ක්රමය ශ්රී ලාංකික රියදුරන් අතර සංස්කෘතික වෙනසක් ඇති කර, රථවාහන නීතිවලට වැඩි ප්රවේශමෙන් සහ අනුකූලතාවෙන් හැසිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා ප්රවාහන විශේෂඥයෝ බලාපොරොත්තු වෙති. නියමු වැඩසටහන සාර්ථක වුවහොත්, ජාතික මට්ටමේ සම්පූර්ණ ක්රියාත්මක කිරීමක් අනුගමනය කළ හැකි අතර, ඉදිරි වසරවලදී රටේ මාර්ග සුරක්ෂිතතා පරිදෘශ්යය සාරවත් ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.