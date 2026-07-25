දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්යාව 80,000 ඉක්මවයි
නවතම නිල සෞඛ්ය අධීක්ෂණ දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාව දරුණු හා උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා තහවුරු කරන ලද සම්පූර්ණ ආසාදිත සංඛ්යාව 80,000 සීමාව ඉක්මවා ඇත.
භීතිය දනවන දෛනික රෝගී සංඛ්යාව
ජූලි 23 වැනි දින මධ්යම රාත්රිය වන විට දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 80,114 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව නිල දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, දිනකට සාමාන්යයෙන් ආසාදිතයින් 2,391 දෙනෙකු හඳුනාගනු ලබයි. මෙම වසරේ දී දැනට ඩෙංගු රෝගයෙන් මරණ 59ක් සිදු වී ඇති බවත් සෞඛ්ය බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මදුරුවන් හරහා පැතිරෙන මෙම රෝගය ජනතාවට එල්ල කරන මාරාන්තික බරපැරකම ඉන් අවධාරණය වේ.
දිගහැරෙන රාජ්ය සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
රෝගය පැතිරීමේ ප්රමාණය, වෛද්ය විශේෂඥයන් සහ රාජ්ය සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, ප්රජා මට්ටමින් මෙන්ම රජයේ මට්ටමෙන් ද හදිසි හා සම්බන්ධීකරණය කළ ක්රියාමාර්ග ගැනීම අත්යවශ්ය බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති. රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යන වේගය සලකා බලන කල, පවත්නා පාලන පියවරයන් මගින් වසංගතය ඵලදායී ලෙස මැඩ පැවැත්වීමට තවම සමත් වී නොමැති බව පෙනී යයි.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
මදුරු පාංශු ස්ථාන තුරන් කිරීම සඳහා ජනතාව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් අඛණ්ඩව ඉල්ලීම් කරයි. ප්රධාන නිර්දේශ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් පාත්ති, ටයර් සහ භාජන ඇතුළු නිවෙස් අවට සිරවී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂණ ද්රව්ය භාවිත කිරීම සහ විශේෂයෙන් අලු උදෑසන හා සන්ධ්යා කාලයන්හිදී ශරීරය ආවරණය වන ඇඳුම් පැළඳීම
- උණ, දරුණු හිස් කැක්කුම, ඇස් පිටුපස වේදනාව හෝ සම් කැසිලි වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණ හොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- නිවෙස් නිරීක්ෂණ සහ ප්රදේශ පරීක්ෂා සිදු කරන රාජ්ය සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ට සහාය දීම
නැවත නැවත පැන නඟින ජාතික අභියෝගයක්
ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් නිරන්තරයෙන් ඇති වන රාජ්ය සෞඛ්ය අභියෝගවලින් එකක් ව පවතින අතර, සෑම වසරකම වසංගත ඇති වී, මදුරු ව්යාප්තියට හිතකර තත්ත්ව ඇති කරන මෝසම් කාලගුණ සමයන් තුළ හා ඉන් පසුව සාමාන්යයෙන් ඒවා උත්සන්න වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම වසරේ සංඛ්යාලේඛන, කනස්සල්ලට කරුණු වන ආකාරයෙන් පෙර වසරවලට වඩා ඉහළ ගමනක් ගනිමින් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
ප්රජාවේ සහභාගිත්වය අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත — එය ඔවිනොවි ඉල්ලා සිටිය හැකි දෙයක් නොවේ. හැකි රෝග ව්යාප්ති ස්ථානයක් තුරන් කරන සෑම නිවෙසක්ම රෝගය පැතිරීම මන්දගාමී කිරීමට සෘජුවම දායක වේ.
තත්ත්වය වර්ධනය වන ආකාරය අනුව බලධාරීන් තවදුරටත් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නිල සෞඛ්ය නිවේදන හරහා දැනුවත්ව සිටිමින් සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.