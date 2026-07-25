මාධ්ය සංවිධාන එක්ව රජයෙන් ඉල්ලයි — මතභේදාත්මක මාධ්ය වෘත්තිකයන් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ඉවත් කරන්නැයි
ශ්රී ලංකා මාධ්ය ආයතනය (SLPI) සහ ප්රමුඛ මාධ්ය සංවිධාන කිහිපයක සන්ධානය, යෝජිත ශ්රී ලංකා ප්රඥප්ත මාධ්ය වෘත්තිකයන්ගේ ආයතනය (CIMP) පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතට දැඩි විරෝධය පළ කරමින්, එම නීති කෙටුම්පත සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කර ගන්නා ලෙසත්, ඉදිරියට යාමට පෙර ප්රධාන කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ අර්ථවත් සංවාදයකට එළඹෙන ලෙසත් රජයෙන් ඒකාබද්ධව ඉල්ලා සිටියි.
පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව එකමුතු පෙනුමක්
රටේ ප්රමුඛ පුවත්පත් හා මාධ්ය සංවිධාන විසින් ගනු ලැබූ මෙම ඒකාබද්ධ ප්රතිරෝධය, ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය ක්ෂේත්රය තුළ ඒකරාශීවූ එකමුතු විරෝධයක ඓතිහාසික අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම සංවිධාන පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත්තේ, පනත් කෙටුම්පත දැනට පවතින ස්වරූපයෙන් පිළිගත නොහැකි බවත්, මාධ්ය වෘත්තිකයන් පාලනය කිරීමට අදාළ ඕනෑම රාමුවක් සකස් කළ යුත්තේ, එමඟින් සෘජුවම බලපෑමට ලක්වන්නන් සමඟ සමීප සාකච්ඡාවෙන් බවත්ය.
පනත් කෙටුම්පතට විරෝධය දැක්වීමට හේතු
යෝජිත නීති කෙටුම්පත විවේචනය කරන පාර්ශ්ව තර්ක කරන්නේ, මාධ්ය වෘත්තිකයන් කෙරෙහි බලය දරන ප්රඥප්ත ආයතනයක් පිහිටුවීම, මාධ්ය නිදහස හා කර්තෘ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටලු මතු කරන බවයි. මාධ්ය සංවිධාන භය වන්නේ, එවැනි ආයතනයක් ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන් හා මාධ්ය ක්ෂේත්රයේ නියුතු අයගේ කාර්යය නියාමනය කිරීමට — ඒ අනුව ඔවුන් යටපත් කිරීමට — මෙවලමක් ලෙස භාවිත කළ හැකි බවයි.
SLPI සහ සම්බන්ධ සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, ඕනෑම නියාමන රාමුවක් හඳුන්වා දීමට පෙර, CIMP පනත් කෙටුම්පත ඉවත් කර, මාධ්ය පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විනිවිද පෙනෙන සාකච්ඡාවලට යොමු වන ලෙසයි.
අර්ථවත් සංවාදයක් සඳහා ඉල්ලීම්
මාධ්ය සංවිධාන සෑම ආකාරයක නියාමනයකටම සම්පූර්ණයෙන් එරෙහි නොවන බවත්, ඕනෑම අනාගත රාමුවක් කර්මාන්තය විසින්ම හැඩ ගැන්වෙන ඉදිරි ගමනකට සූදානම් බවත් පෙනේ. ඔවුන්ගේ ප්රධාන ඉල්ලීම් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- දැනට පවතින ස්වරූපයෙන් CIMP පනත් කෙටුම්පත ක්ෂණිකව ඉවත් කිරීම
- මාධ්ය සංවිධාන හා මාධ්ය නිදහස පෙරදැරි කරගත් සංවිධාන සමඟ ව්යුහගත හා සර්වසම්මත සාකච්ඡා
- මාධ්යවේදී ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන විනිවිද පෙනෙන ව්යවස්ථාදායක ක්රියාවලියක්
ශ්රී ලංකාවේ මාධ්ය නිදහස දේශීය මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන මෙම සන්දර්භය තුළ මෙම ප්රවර්ධනය සිදු වේ. රාජ්යයට රටේ මාධ්ය ක්රියාකාරිත්වය කෙරෙහි අනවශ්ය බලපෑමක් ලබා දිය හැකි නීති පැනවීමෙන් වළකින ලෙස මාධ්ය අයිතිවාසිකම් සංවිධාන දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
මාධ්ය අංශයෙන් මතුවන මෙම වැඩෙන පීඩනයට රජය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය තවම දැකිය යුතු නමුත්, SLPI සහ ඊට සම්බන්ධ සංවිධානවල ඒකාබද්ධ ස්ථාවරය පෙන්නුම් කරන්නේ, පුළුල් සාකච්ඡාවකින් තොරව පනත් කෙටුම්පත ඉදිරියට ගෙන යාමේ ඕනෑම උත්සාහයකට, නොකඩවා පවත්නා සංවිධිත ප්රතිරෝධයකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇති බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.