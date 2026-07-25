Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාතන් අර්ච්චුනාට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කරයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාතන් අර්ච්චුනාට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කරයි

අපරාධ නඩු විභාගයකට සම්බන්ධව අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වූ යාපනය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාමනාතන් අර්ච්චුනාට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කර ඇත.

මන්ත්‍රීවරයා සහ ඇප ගැණුම්කරුවන් අධිකරණයට පෙනී නොසිටීම

මන්ත්‍රීවරයා හෝ ඔහුගේ ඇප ගැණුම්කරුවන් කිසිවෙකු කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියේ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේ මෙම වාරණය නිකුත් කරන ලදී. අර්ච්චුනා සහ ඔහුගේ ඇප ගැණුම්කරුවන් යන දෙපාර්ශ්වයම අනුපස්ථිත වීම නිසා මහේස්ත්‍රාත්වරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බව අධිකරණ නිලධාරීන් තහවුරු කළේය.

නීතිමය වගකීම් නොතකා හැරීම

යාපනය දිස්ත්‍රිකය නියෝජනය කරන වාඩිලා සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස අර්ච්චුනා, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටින වෙනත් ඕනෑම පුරවැසියෙකුට අදාළ වන ඒකම නීතිමය වගකීම්වලට යටත් වේ. ඔහු විසින් ඇප කොන්දේසි ඉටු නොකිරීම සහ නියමිත ශ්‍රවණයට පෙනී නොසිටීම අධිකරණයේ අවධානයට ලක් වූ අතර, අනුකූලතාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අධිකරණය ඉක්මනින් පියවර ගත්තේය.

වාඩිලා සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කිරීම, තේරී පත් වූ තනතුරක් දැරීම නිසා කිසිවෙකු ස්වකීය නීතිමය යුතුකම් ඉටු කිරීමෙන් නිදහස් නොවන බවට අධිකරණය දරන ස්ථාවරය ඉස්මතු කරයි.

විභාගාධීන නඩුවේ ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත. වාරණය ක්‍රියාත්මක කර මන්ත්‍රීවරයා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන ලද පසු නඩු විභාගය නැවත කැඳවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි Sinhala

දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

නවතම නිල සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දරුණු හා උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා තහවුරු කරන ලද…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන සීමාවන් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක් ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාතය සුරක්ෂිත වෙයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන සීමාවන් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක් ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාතය සුරක්ෂිත වෙයි

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට අඩු තීරු බදු සහන සුරක්ෂිත වෙයි බලහත්කාර ශ්‍රම භාවිතයන් හා සම්බන්ධ ආනයන සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව…

25 Jul 2026 Discuss
අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට පත් වූ අතර, එමඟින් ප්‍රමුඛ දේශපාලන අභියෝගයකට මුහුණ දුන්…

25 Jul 2026 Discuss