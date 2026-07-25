යාපනය දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී රාමනාතන් අර්ච්චුනාට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කරයි
අපරාධ නඩු විභාගයකට සම්බන්ධව අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට අපොහොසත් වූ යාපනය දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී රාමනාතන් අර්ච්චුනාට එරෙහිව කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කර ඇත.
මන්ත්රීවරයා සහ ඇප ගැණුම්කරුවන් අධිකරණයට පෙනී නොසිටීම
මන්ත්රීවරයා හෝ ඔහුගේ ඇප ගැණුම්කරුවන් කිසිවෙකු කොටුව මහේස්ත්රාත් ඉදිරියේ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේ පෙනී නොසිටීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනයේ මෙම වාරණය නිකුත් කරන ලදී. අර්ච්චුනා සහ ඔහුගේ ඇප ගැණුම්කරුවන් යන දෙපාර්ශ්වයම අනුපස්ථිත වීම නිසා මහේස්ත්රාත්වරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය ප්රකාශයට පත් කරන ලද බව අධිකරණ නිලධාරීන් තහවුරු කළේය.
නීතිමය වගකීම් නොතකා හැරීම
යාපනය දිස්ත්රිකය නියෝජනය කරන වාඩිලා සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු ලෙස අර්ච්චුනා, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටින වෙනත් ඕනෑම පුරවැසියෙකුට අදාළ වන ඒකම නීතිමය වගකීම්වලට යටත් වේ. ඔහු විසින් ඇප කොන්දේසි ඉටු නොකිරීම සහ නියමිත ශ්රවණයට පෙනී නොසිටීම අධිකරණයේ අවධානයට ලක් වූ අතර, අනුකූලතාවය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අධිකරණය ඉක්මනින් පියවර ගත්තේය.
වාඩිලා සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණයක් නිකුත් කිරීම, තේරී පත් වූ තනතුරක් දැරීම නිසා කිසිවෙකු ස්වකීය නීතිමය යුතුකම් ඉටු කිරීමෙන් නිදහස් නොවන බවට අධිකරණය දරන ස්ථාවරය ඉස්මතු කරයි.
විභාගාධීන නඩුවේ ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු තවමත් ප්රසිද්ධියට පත් කර නොමැත. වාරණය ක්රියාත්මක කර මන්ත්රීවරයා කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන ලද පසු නඩු විභාගය නැවත කැඳවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.