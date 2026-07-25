අධිකරණ අමාත්යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට පත් වූ අතර, එමඟින් ප්රමුඛ දේශපාලන අභියෝගයකට මුහුණ දුන් අමාත්යවරයාට කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිය ධුරය රැකගත හැකි විය.
අධිකරණ අමාත්යවරයා වගකීමට ලක් කිරීමේ අරමුණින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම යෝජනාව, සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු නිමාවූ අනතුරුව ඡන්ද විමසීමකින් ප්රතික්ෂේප කරන ලදී. යෝජනාව පරාජය වීම සංකේතවත් කරන්නේ, අමාත්යවරයා ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම වළක්වා ගැනීමට ක්ෂේත්ර තුළ ප්රමාණවත් ආසන සංඛ්යාවක් රැකගැනීමට පාලක සන්ධානයට හැකිවූ බවයි.
දේශපාලන වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්රමය තුළ අවිශ්වාස යෝජනා, විපක්ෂ පක්ෂවලට ලබා දී ඇති සෘජුතම මෙවලම් අතර වේ. එමඟින් මන්ත්රීවරුන්ට ඇමතිවරයකු ධුරය දැරීමේ සුදුසුකම් ආකාරිකව අභියෝගයට ලක් කළ හැකිය. මෙම යෝජනාව අසාර්ථක වීම, අමාත්යවරයාගේ ඉවත් කිරීම සඳහා වෙහෙස ගත් අයට අත්වූ පසුබෑමක් ලෙස සැලකේ.
මෙම ප්රතිඵලය අවධාරණය කරන්නේ, දේශපාලන පීඩනය යටතේ සිය සන්ධානය එකමුතුව රැකගෙන යාමේ වත්මන් රජයේ හැකියාවයි. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මිත්ර හා විරුද්ධ පාර්ශවයන් දෙකෙහිම දෙස් බලන්නන් විසින් මෙය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
රජයේ ස්ථාවරත්වය පවතී
යෝජනාව දැන් පරාජයට පත් වී ඇති බැවින්, අධිකරණ අමාත්යවරයා සිය ධුරයේ කටයුතු ඉදිරියට ද කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අධිකරණ අමාත්යාංශය වටා ඇති වූ පාර්ලිමේන්තු 緊張ාවය ඉක්මවා යාමට රජයට හැකිවනු ඇත.
මෙම ප්රතිඵලය අනුව විපක්ෂය තවදුරටත් නීති සම්පාදන අභියෝග ගෙනෙනු ඇත්දැයි, නොහොත් රටේ ඉදිරි දේශපාලන ගමන් මඟ ඉදිරිපිට සිය උපාය මාර්ගය වෙනස් කරනු ඇත්දැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව හදාරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.