Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට පත් වූ අතර, එමඟින් ප්‍රමුඛ දේශපාලන අභියෝගයකට මුහුණ දුන් අමාත්‍යවරයාට කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිය ධුරය රැකගත හැකි විය.

අධිකරණ අමාත්‍යවරයා වගකීමට ලක් කිරීමේ අරමුණින් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම යෝජනාව, සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු නිමාවූ අනතුරුව ඡන්ද විමසීමකින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී. යෝජනාව පරාජය වීම සංකේතවත් කරන්නේ, අමාත්‍යවරයා ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම වළක්වා ගැනීමට ක්ෂේත්‍ර තුළ ප්‍රමාණවත් ආසන සංඛ්‍යාවක් රැකගැනීමට පාලක සන්ධානයට හැකිවූ බවයි.

දේශපාලන වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය තුළ අවිශ්වාස යෝජනා, විපක්ෂ පක්ෂවලට ලබා දී ඇති සෘජුතම මෙවලම් අතර වේ. එමඟින් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරයකු ධුරය දැරීමේ සුදුසුකම් ආකාරිකව අභියෝගයට ලක් කළ හැකිය. මෙම යෝජනාව අසාර්ථක වීම, අමාත්‍යවරයාගේ ඉවත් කිරීම සඳහා වෙහෙස ගත් අයට අත්වූ පසුබෑමක් ලෙස සැලකේ.

මෙම ප්‍රතිඵලය අවධාරණය කරන්නේ, දේශපාලන පීඩනය යටතේ සිය සන්ධානය එකමුතුව රැකගෙන යාමේ වත්මන් රජයේ හැකියාවයි. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මිත්‍ර හා විරුද්ධ පාර්ශවයන් දෙකෙහිම දෙස් බලන්නන් විසින් මෙය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.

රජයේ ස්ථාවරත්වය පවතී

යෝජනාව දැන් පරාජයට පත් වී ඇති බැවින්, අධිකරණ අමාත්‍යවරයා සිය ධුරයේ කටයුතු ඉදිරියට ද කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වටා ඇති වූ පාර්ලිමේන්තු 緊張ාවය ඉක්මවා යාමට රජයට හැකිවනු ඇත.

මෙම ප්‍රතිඵලය අනුව විපක්ෂය තවදුරටත් නීති සම්පාදන අභියෝග ගෙනෙනු ඇත්දැයි, නොහොත් රටේ ඉදිරි දේශපාලන ගමන් මඟ ඉදිරිපිට සිය උපාය මාර්ගය වෙනස් කරනු ඇත්දැයි දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව හදාරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි Sinhala

දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

නවතම නිල සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දරුණු හා උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා තහවුරු කරන ලද…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන සීමාවන් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක් ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාතය සුරක්ෂිත වෙයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන සීමාවන් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක් ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාතය සුරක්ෂිත වෙයි

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට අඩු තීරු බදු සහන සුරක්ෂිත වෙයි බලහත්කාර ශ්‍රම භාවිතයන් හා සම්බන්ධ ආනයන සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව…

25 Jul 2026 Discuss
මාධ්‍ය සංවිධාන එක්ව රජයෙන් ඉල්ලයි — මතභේදාත්මක මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ඉවත් කරන්නැයි Sinhala

මාධ්‍ය සංවිධාන එක්ව රජයෙන් ඉල්ලයි — මතභේදාත්මක මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත ඉවත් කරන්නැයි

ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය ආයතනය (SLPI) සහ ප්‍රමුඛ මාධ්‍ය සංවිධාන කිහිපයක සන්ධානය, යෝජිත ශ්‍රී ලංකා ප්‍රඥප්ත මාධ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ ආයතනය (CIMP) පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතට දැඩි…

25 Jul 2026 Discuss