දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගේ හුදෙකලා විරෝධය මධ්යේ ශ්රී ලංකාව හදිසි නීතිය延长 කරයි
දෙමළ නියෝජිතයන් විරෝධය පළ කරද්දී පාර්ලිමේන්තුව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව රටේ හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය ප්රකාශ කළ අතර, නීති සම්පාදන සැසිය අතරතුර එම පියවරට විධිමත් ලෙස විරෝධය දැක්වූ එකම කණ්ඩායම ලෙස දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු කටයුතු කළහ.
හදිසි රෙගුලාසි අළුත් කිරීම බහුතර මන්ත්රීවරුන්ගේ පුළුල් සහාය ඇතිව සභාව තුළ සම්මත වූ අතර, ව්යතිරේකී විධායක බලතල රඳවා ගැනීමේ ක්ෂමතාවය කරා පාලන පරිපාලනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට යාමේ ස්ථාවරය ඒ මගින් පිළිබිඹු විය. මෙම දීර්ඝ කිරීම හරහා රජයට සාමාන්ය නීති රාමු යටතේ සාමාන්යයෙන් ලබා නොගත හැකි පොදු සාමය, ආරක්ෂාව සහ ඇතැම් සිවිල් නිදහස් සම්බන්ධයෙන් පුළුල් බලාධිකාරයක් රඳවා ගත හැකි වේ.
මෙම පියවරට විරෝධය දැක්වූයේ දෙමළ මන්ත්රීවරු පමණි
ප්රකට විරෝධතා ප්රකාශනයක් හැටියට, දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ඡන්දය ප්රකාශ කළ එකම ශබ්දය දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු වූ අතර, රාජ්ය පාලනය හා සිවිල් නිදහස් කරණ කරුණු සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් සහ කොළඹ මෙහෙයවන පරිපාලනය අතර පවතින නිරන්තර භේදය ඒ මගින් ඉස්මතු විය.
හදිසි නීතිය සුළු ජාතීන්ට අසමාන ලෙස බලපායි යැයි දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, එය විශේෂයෙන් රටේ උතුර හා නැගෙනහිරට අදාළ වන්නේ, දිගු කාලීන හමුදා පැවැත්ම හා යුධ කාලීන හදිසි ප්රතිපාදන පිළිබඳ මතකයන් ජනමනසෙහි ගැඹුරින් කාවැදී ඇති ප්රදේශවල ය.
ශ්රී ලාංකේය දේශපාලනයේ නැවත නැවත දිස්වන රටාවක්
හදිසි රෙගුලාසි අළුත් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ නව සිදුවීමක් නොවේ. අඛණ්ඩ රජයන් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්යතාවයන් හෝ අස්ථාවර කාල සීමාවල ඉක්මන් විධායක ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්යතාවය ඉදිරිපත් කරමින් කාලීනව එවැනි බලතල ක්රියාත්මක කර දීර්ඝ කර ඇත.
කෙසේ වෙතත්, හදිසි නීතිය මත අඛණ්ඩ රඳා සිටීම ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රමිතීන් දුර්වල කරන අතර, විධායකයේ අත්හිදී ඕනෑවට වඩා බලය කේන්ද්රගත කරන්නේ යැයි, පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ප්රමාණවත් චෙක් සහ සමතුලිතතාවයන් ඉතිරි නොවන ලෙස බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර දීර්ඝ කිරීමට අභියෝග කිරීමට වෙනත් කිසිදු විපක්ෂ කණ්ඩායමක් ඔවුන් සමඟ එක් නොවූ හෙයින්, ජාතික නීතිසභාව තුළ දෙමළ නියෝජිතයන්ගේ පුළුල් දේශපාලන හුදෙකලාව ඡන්ද ප්රතිඵලය ඉස්මතු කරයි.
අළුත් කළ හදිසි බලතල ප්රායෝගිකව යොදා ගන්නා ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නෝ සූදානම් වන අතර, ඒ සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු වන්නේ ඓතිහාසිකව යාන්තම් කෙරෙමින් පැමිණි දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනගහනය සිටින ප්රදේශ වෙත ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.