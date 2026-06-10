Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හුදෙකලා විරෝධය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව හදිසි නීතිය延长 කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හුදෙකලා විරෝධය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාව හදිසි නීතිය延长 කරයි

දෙමළ නියෝජිතයන් විරෝධය පළ කරද්දී පාර්ලිමේන්තුව දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව රටේ හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර, නීති සම්පාදන සැසිය අතරතුර එම පියවරට විධිමත් ලෙස විරෝධය දැක්වූ එකම කණ්ඩායම ලෙස දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කටයුතු කළහ.

හදිසි රෙගුලාසි අළුත් කිරීම බහුතර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පුළුල් සහාය ඇතිව සභාව තුළ සම්මත වූ අතර, ව්‍යතිරේකී විධායක බලතල රඳවා ගැනීමේ ක්ෂමතාවය කරා පාලන පරිපාලනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට යාමේ ස්ථාවරය ඒ මගින් පිළිබිඹු විය. මෙම දීර්ඝ කිරීම හරහා රජයට සාමාන්‍ය නීති රාමු යටතේ සාමාන්‍යයෙන් ලබා නොගත හැකි පොදු සාමය, ආරක්ෂාව සහ ඇතැම් සිවිල් නිදහස් සම්බන්ධයෙන් පුළුල් බලාධිකාරයක් රඳවා ගත හැකි වේ.

මෙම පියවරට විරෝධය දැක්වූයේ දෙමළ මන්ත්‍රීවරු පමණි

ප්‍රකට විරෝධතා ප්‍රකාශනයක් හැටියට, දීර්ඝ කිරීමට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ එකම ශබ්දය දෙමළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වූ අතර, රාජ්‍ය පාලනය හා සිවිල් නිදහස් කරණ කරුණු සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ දෙමළ දේශපාලන නියෝජිතයන් සහ කොළඹ මෙහෙයවන පරිපාලනය අතර පවතින නිරන්තර භේදය ඒ මගින් ඉස්මතු විය.

හදිසි නීතිය සුළු ජාතීන්ට අසමාන ලෙස බලපායි යැයි දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, එය විශේෂයෙන් රටේ උතුර හා නැගෙනහිරට අදාළ වන්නේ, දිගු කාලීන හමුදා පැවැත්ම හා යුධ කාලීන හදිසි ප්‍රතිපාදන පිළිබඳ මතකයන් ජනමනසෙහි ගැඹුරින් කාවැදී ඇති ප්‍රදේශවල ය.

ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලනයේ නැවත නැවත දිස්වන රටාවක්

හදිසි රෙගුලාසි අළුත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ නව සිදුවීමක් නොවේ. අඛණ්ඩ රජයන් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවශ්‍යතාවයන් හෝ අස්ථාවර කාල සීමාවල ඉක්මන් විධායක ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරමින් කාලීනව එවැනි බලතල ක්‍රියාත්මක කර දීර්ඝ කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, හදිසි නීතිය මත අඛණ්ඩ රඳා සිටීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රමිතීන් දුර්වල කරන අතර, විධායකයේ අත්හිදී ඕනෑවට වඩා බලය කේන්ද්‍රගත කරන්නේ යැයි, පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රමාණවත් චෙක් සහ සමතුලිතතාවයන් ඉතිරි නොවන ලෙස බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අතරතුර දීර්ඝ කිරීමට අභියෝග කිරීමට වෙනත් කිසිදු විපක්ෂ කණ්ඩායමක් ඔවුන් සමඟ එක් නොවූ හෙයින්, ජාතික නීතිසභාව තුළ දෙමළ නියෝජිතයන්ගේ පුළුල් දේශපාලන හුදෙකලාව ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ඉස්මතු කරයි.

අළුත් කළ හදිසි බලතල ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්නා ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් පෙනී සිටින්නෝ සූදානම් වන අතර, ඒ සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු වන්නේ ඓතිහාසිකව යාන්තම් කෙරෙමින් පැමිණි දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනගහනය සිටින ප්‍රදේශ වෙත ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ Sinhala

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දෙදින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කළ අධීක්ෂණ වැටලීමෙන් දෙංගු මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන 4,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හෙළිවේ

රට පුරා ව්‍යාප්ත දෙංගු තර්ජනයේ බරපතලකම හෙළිකළ පුළුල් පරීක්ෂණ මෙහෙයුම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කළ විශාල මදුරු පාලන මෙහෙයුමකින් කලබලකාරී ප්‍රතිඵල අනාවරණය වී ඇති…

10 Jun 2026 Discuss
2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි Sinhala

2026 දී කොළඹ සංචාරක ව්‍යාපාරය වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් කරා පැමිණේ — එහෙත් ඩොලර් ආදායම පහත වැටීම ගැඹුරු අභියෝගයක් හෙළිදරව් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ, 2026 වර්ෂයේ දී සංචාරකයින් පැමිණීමේ අභූතපූර්ව වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින සංචාරක කර්මාන්තය…

10 Jun 2026 Discuss
රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

රජයේ භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් මිලියන 2.5ක් අවභාවිත කළ බවට චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාව විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රාජ්‍ය ආයතන තුළ මූල්‍ය වගවීම පිළිබඳ බරපතල සැකයන් මතු කරමින්, භාණ්ඩාගාර අරමුදල්වලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් අවභාවිත කළ බවට…

10 Jun 2026 Discuss