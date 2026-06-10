Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් අවප්‍රමාණය වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කරයි

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් අවප්‍රමාණය වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කරයි

රුපියලේ අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණය වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදේශ විනිමය රෙගුලාසි දැඩි කිරීමට පියවර ගනිමින්, අපනයනකරුවන්ට තම ඩොලර් ආදායම් රඳවා ගත හැකි කාල සීමාව කෙටි කර ඇත.

මුදල් අධිකාරිය විසින් අනිවාර්ය පරිවර්තන කාලය සංශෝධනය කරමින්, අපනයනකරුවන් සිය විදේශ මුදල් ලැබීම් වඩාත් දැඩි කාල රාමුවක් තුළ රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත. මෙම ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය දේශීය විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ ඩොලර් සැපයුම වැඩි කිරීමෙන් දේශීය මුදල් ඒකකය මත පවතින පීඩනය සමනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

රුපියල පීඩනයට ලක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා රුපියල මෙම වර්ෂය තුළ දක්වා එහි වටිනාකමින් සියයට අටක් පමණ හානිවී ඇති අතර, මෙය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්, ආනයනකරුවන් සහ විදේශ සම්භවයක් ඇති ද්‍රව්‍ය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ව්‍යාපාර අතර කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණයක් ආනයනික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ නංවා, උද්ධමන පීඩනය වැඩි කර, විදේශ ණය ගෙවීමේ බර තවදුරටත් ඉහළ නැංවිය හැකිය.

අපනයනකරුවන් සිය ඩොලර් තොග වේගයෙන් ප්‍රත්‍යාවර්තනය කර පරිවර්තනය කිරීම අනිවාර්ය කිරීමෙන්, මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළට ස්ථාවර හා අඛණ්ඩ දෘඩ මුදල් ප්‍රවාහයක් යොමු කිරීමෙන් අස්ථාවරත්වය අවම කර රුපියලේ විනිමය අනුපාතය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරයි.

අපනයනකරුවන්ට බලපෑම

නව උපදේශය ඇඳුම්, තේ, රබර් සහ කුළු බඩු ඇතුළු ප්‍රධාන කර්මාන්ත අංශවල ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට බලපාන අතර, මෙම අංශ සමූහයක් ලෙස රටේ විදේශ විනිමය ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් උත්පාදනය කරයි. ඊට පෙර අපනයනකරුවන්ට විදේශ ආදායම් දිගු කාලයක් රඳවා ගැනීමේ හැකියාව තිබූ අතර, ඇතැමුන් එය මුදල් උච්චාවචනයන්ට එරෙහිව ආරක්ෂා වීමට හෝ විදේශ ගෙවීම් කළමනාකරණය කිරීමට යොදා ගත්හ.

සංශෝධිත රෙගුලාසි යටතේ, එම නම්‍යශීලිත්වය දැන් සීමා කර ඇති අතර, ව්‍යාපාර ආයතනවලට ඒ අනුව තම භාණ්ඩාගාර සහ මුදල් ප්‍රවාහ කළමනාකරණ උපාය මාර්ග සකස් කර ගැනීමට සිදුවනු ඇත.

පුළුල් ආර්ථික පසුබිම

රටේ රුපියල තීව්‍ර ලෙස පතිතවී විදේශ ණය ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකාව අපොහොසත් වූ 2022 වර්ෂයේ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රට ආර්ථික ප්‍රකෘතියට පත් වෙමින් සිටින අතරතුර මෙම පියවර ගෙන ඇත. එතැන් සිට ස්ථාවරත්වය බොහෝ දුරට යළිස්ථාපිත වී ඇතත්, මෙම වර්ෂය තුළ නැවත ඇතිවූ අවප්‍රමාණ පීඩනය රට තවමත් බාහිර හා දේශීය කම්පනවලට ගොදුරු විය හැකි බව ඇඟවුම් කරයි.

විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් ආයෝජක විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට රට ක්‍රියා කරන විට, විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස පවතින බව මහ බැංකුව පෙන්වා දී ඇත.

  • රුපියල මෙම වර්ෂය තුළ දක්වා සියයට 8ක් පමණ අවප්‍රමාණ වී ඇත
  • මහ බැංකුව අපනයනකරුවන් සඳහා අනිවාර්ය ඩොලර් පරිවර්තන කාලය කෙටි කර ඇත
  • දේශීය වෙළඳපොළේ ඩොලර් සැපයුම වැඩි කිරීම මෙම පියවරේ අරමුණයි
  • ඇඳුම් සහ තේ ඇතුළු ප්‍රධාන අපනයන අංශ සෘජුවම බලපෑමට ලක්වනු ඇත

දැඩි කළ පරිවර්තන රෙගුලාසි අපේක්ෂිත ස්ථාවරකාරී ඵලය ලබා දෙනු ඇත්දැයි, නැතහොත් ඉදිරි මාසවල අමතර මුදල් ප්‍රතිපත්ති මෙවලම් යෙදවීමට සිදුවනු ඇත්දැයි විශ්ලේෂකයින් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි Sinhala

논PTA යටතේ දෙමළ හිප් හොප් කලාකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කැනේඩියානු මහ නගර සභාපතිවරයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි විරෝධය පළ කරයි

කැනඩාවේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරයේ මහ නගර සභාපති පැට්‍රික් බ්‍රවුන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වයස අවුරුදු 24 වන දෙමළ හිප් හොප් කලාකරු…

10 Jun 2026 Discuss
NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි Sinhala

NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන යෝජනා ක්‍රම හරහා විදේශගත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කිරීමට වංචනික වෙළඳ ගනුදෙනු භාවිතා කෙරේ ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට (NDB) සම්බන්ධ අරමුදල් ඇතුළු රුපියල් මිලියන ගණනක් ව්‍යාජ ආනයන…

10 Jun 2026 Discuss
කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ Sinhala

කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු අණදෙන නිලධාරී විශ්‍රාමික අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න, කොළඹ නගරයේ සිදු වූ බව කියනු ලබන පැහැරගැනීම් මාලාවක් සම්බන්ධ සිදුවෙමින්…

10 Jun 2026 Discuss