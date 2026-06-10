ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව අපනයනකරුවන් සඳහා ඩොලර් පරිවර්තන නීති දැඩි කරයි — කාලසීමාව දින 30 දක්වා කෙටි කෙරේ
නව විදේශ විනිමය රීතිය විදේශ මුදල් ගලා ඒම ශක්තිමත් කිරීමට අරමුණු කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විදේශ විනිමය රෙගුලාසි දැඩි කිරීමට පියවර ගනිමින්, අපනයනකරුවන් සඳහා අනිවාර්ය ඩොලර් පරිවර්තන කාලසීමාව පෙර සීමාවෙන් දින 30 දක්වා අඩු කර ඇත. රටේ විදේශ මුදල් සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට සහ රුපියලේ ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමට අරමුණු කරගත් මෙම ප්රතිපත්ති වෙනස ඊට හේතු වශයෙන් දක්වා ඇත.
නව රීතිය අපනයනකරුවන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද
සංශෝධිත රෙගුලාසිය යටතේ, ශ්රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් දැන් ගෙවීම් ලැබීමෙන් දින 30ක් ඇතුළත තම අපනයන ආදායම් රුපියල් බවට පරිවර්තනය කිරීමට බැඳී සිටිති. මීට පෙර, අපනයනකරුවන්ට තම විදේශ මුදල් ආදායම් දිගු කාලයක් රඳවා ගෙන සිටීමේ නම්යශීලීත්වයක් හිමි වූ අතර, මෙම නම්යශීලීත්වය විධිමත් බැංකු පද්ධතිය තුළ විදේශ විනිමය ගලා ඒම මන්දගාමී කිරීමට දායක වූ බව බලධාරීන් දැන් විශ්වාස කරයි.
ඇඳුම්, තේ, කුළුබඩු, රබර් හෝ සේවා අංශයේ වේවා — අපනයන කටයුතු සිදු කරන ව්යාපාරවලට දැන් අරමුදල් ලැබුණු වහාම තම විදේශ ආදායම් ආපසු ගෙනැවිත් පරිවර්තනය කිරීමේ කාර්යය වඩාත් ඉක්මනින් සිදු කළ යුතු බව මෙයින් අදහස් වේ.
මහ බැංකුව දැන් ක්රියාත්මක වන්නේ ඇයි
2022 දී රට ස්වෛරී ණය ගෙවීම් බැහැර කිරීමට සහ අත්යවශ්ය ආනයන භාණ්ඩ දැඩි හිඟයකට මුහුණ දීමට හේතු වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව, ශ්රී ලංකාව තම විදේශ මුදල් සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ කාර්යයේ නිරත ව සිටී. එතැන් සිට තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇත; එහෙත් නිල මාර්ග ඔස්සේ විදේශ මුදල් ස්ථිර ධාරාවක් සහතික කිරීමට මහ බැංකුව ඒකාග්ර ව අවධානය යොමු කරමින් සිටී.
පරිවර්තන කාලසීමාව කෙටි කිරීමෙන්, මූල්ය අධිකාරීන් අපේක්ෂා කරන්නේ — විශේෂයෙන් රුපියලට පීඩනයක් ඇති කාලවලදී — අපනයනකරුවන් ඩොලර් ශේෂ සට්ටං ලෙස රඳවා ගැනීම වළක්වා, අපනයන ලාභ වඩාත් නිරන්තරව බැංකු පද්ධතිය තුළට ගලා ඒම සහතික කිරීමටය.
ආර්ථිකයට පුළුල් බලපෑම
රෙගුලාසිය නිසා තම ආනයන පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීමට හෝ විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට විදේශ මුදල් ශේෂ භාවිත කරන අපනයනකරුවන්ට යම් මෙහෙයුම් ගැලපීම් කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති; නමුත් සමස්ත අභිප්රාය සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කිරීමයි.
- වැඩිදියුණු විදේශ විනිමය ගලා ඒමෙන් සංචිත සමුච්චය ශක්තිමත් කිරීම
- පද්ධතිය තුළට ඇතුළු වන අපනයන ආදායම් පිළිබඳ මහ බැංකුවේ දෘශ්යතාව ඉහළ නැංවීම
- ශ්රී ලංකා රුපියල මත ස්ථාවරකාරී බලපෑමක් ඇති විය හැකි බව
ඩොලර් හෝ යූරෝ වලින් ගණනය කෙරෙන මෙහෙයුම් වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා තාවකාලිකව විදේශ මුදල් රඳවා ගැනීමට හුරු කුඩා ව්යාපාරවලට විශේෂයෙන් — අපනයනකරුවන් සහ කර්මාන්ත සංගම් නව අවශ්යතා හොඳින් අධ්යයනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මහ බැංකුවේ අඛණ්ඩ අධීක්ෂණ භූමිකාව
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වෙද්දී විදේශ විනිමය රෙගුලාසි ක්රමයෙන් නැවත සකස් කරමින් ආ ඇත. මෙම නවතම පියවර, රටේ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය යන පුළුල් ඉලක්කය ඉටු කිරීමේ දී විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ විනය ආරක්ෂා කිරීමට ඇති අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
නියම කරන ලද දින 30 ක කාලය ඇතුළත යාවත්කාලීන කරන ලද පරිවර්තන අවශ්යතාවලට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා ව්යාපාරිකයන් තම බැංකු සහ නීතී උපදේශකයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.