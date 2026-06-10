පොදු ආරක්ෂක අමාත්යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි: පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලට සුරේෂ් සල්ලේගේ සම්බන්ධිත්වය පෙන්නුම් කරන සාක්ෂි තිබේ
අමාත්යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පුපුරා යන හෙළිදරව්වක් කරයි
පොදු ආරක්ෂක අමාත්ය ආනන්ද විජේපාල මහතා බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී කැපී පෙනෙන ප්රකාශයක් සිදු කරමින්, 2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රලයකාරී ප්රහාරය සැලසුම් කිරීමට හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ සෘජුවම සම්බන්ධ බව තහවුරු කිරීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි බලධාරීන් සතුව ඇති බව හෙළිදරව් කළේය.
රටම කම්පා කළ ඛේදවාචකයක්
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ අඳුරුතම පරිච්ඡේදයන්ගෙන් එකක් ලෙස අද ද සැලකේ. සම්බන්ධීකරණය කරන ලද සියදිවි නසාගැනීමේ ප්රහාර, රටපුරා පවතින පල්ලි තුනක් සහ ප්රණීත හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කර ගනිමින් දියත් කරන ලද අතර, එහි දී පුද්ගලයන් 260 කට අධික සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබිණ. එම ප්රහාරය ශ්රී ලංකාව පමණක් නොව මුළු ලෝකයම කම්පා කර දැමීය.
හිටපු බුද්ධි ප්රධානියාට එරෙහිව සාක්ෂි එකතු කෙරේ
පාර්ලිමේන්තුවට අමතමින් අමාත්ය විජේපාල මහතා ප්රකාශ කළේ, ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි ආයතනයේ ජ්යෙෂ්ඨ පෙළේ පුද්ගලයෙකු වන සුරේෂ් සල්ලේ ප්රහාරය සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව ඔහු සම්බන්ධ කරන ප්රමාණවත් සාක්ෂි පරීක්ෂකයන් එකතු කර ඇති බවයි. අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය, වසර ගණනාවක් තිස්සේ රාජ්ය සම්බන්ධිත්වය හෝ නොසැලකිල්ල සම්බන්ධව අපහසු ප්රශ්න මතු කළ මෙම ඝාතනය පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ පැවති විමර්ශනවල සැලකිය යුතු ප්රගතියක් පෙන්නුම් කරයි.
2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සැලසුම් කිරීමට සුරේෂ් සල්ලේ කුමන්ත්රණය කළ බව ප්රදර්ශනය කිරීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි එකතු කර ඇති බව අමාත්යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.
වගවීම සඳහා වූ ඉල්ලීම් නැවත මතු වේ
මෙම හෙළිදරව්ව, ප්රහාරය වටා ඇති පූර්ණ වගවීම සඳහා වූ මහජන හා දේශපාලන පීඩනය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටින්නේ, ආරක්ෂක හා බුද්ධි ආයතන තුළ සිටින්නන් ද ඇතුළුව, වගකිව යුතු සියලු දෙනා නීතිය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු බවයි.
- 2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලින් ශ්රී ලංකාව පුරා පුද්ගලයන් 260 කට අධික සංඛ්යාවක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය.
- සම්බන්ධීකරණය කරන ලද බෝම්බ ප්රහාරවලින් පල්ලි තුනක් සහ හෝටල් තුනක් ඉලක්ක කරන ලදී.
- සුරේෂ් සල්ලේ මීට පෙර රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ අධ්යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළේය.
- අමාත්ය විජේපාල මහතා මෙම හෙළිදරව්ව සිදු කළේ බදාදා පාර්ලිමේන්තු සැසියේ දී ය.
රජය, විමර්ශනවල මන්දගාමී ප්රගතිය සහ සුවිශේෂ සැකකරුවන් නඩු විභාගයට ගැනීමේ අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධව වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිරන්තර විවේචනයට ලක් ව ඇත. බදාදා පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශය, ප්රහාරවලින් ජීවිත සදහටම වෙනස් වූ සිය ගණනක් පවුල්වලට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ උත්සාහයන්හි転换点යක් ලෙස සලකුණු විය හැකිය.
නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට, ඉහළම මට්ටමේ සම්බන්ධිත්වය ඇතැයි සැලකෙන්නන් අවසානයේ දී නීතියේ සම්පූර්ණ බලයට මුහුණ දෙනු ඇත්දැයි රට කුතුහලයෙන් බලා සිටිමින් තවත් දියුණුවීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.