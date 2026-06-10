ඔකවෙල බස් රියදුරෙකු ගිල දැමූ මත්ද්රව්ය පැකට්ටුව ශරීරය තුළ පුපුරා මිය යයි
ඔකවෙල ප්රදේශයේ වාසය කළ වයස අවුරුදු 55ක් වූ සුඛෝපභෝගී බස් රියදුරෙකු, තමා විසින්ම ගිල දැමූ 'අයිස්' මත්ද්රව්ය පැකට්ටුවක් බඩේ ඇතුළත පිපිරීමෙන් සිය ශරීරය තුළට භයානක ද්රව්යය මුදා හැරීමත් සමඟ අවාසනාවන්ත ලෙස මරණයට පත් වී ඇත.
ශරීරය තුළ මත්ද්රව්ය ගෙනයාමේ මාරාන්තික ප්රතිවිපාක
නිල වශයෙන් අනන්යතාවය හෙළිදරව් නොකළ මෙම පුද්ගලයා, බලධාරීන්ගෙන් සඟවා ගෙනයාම සඳහා ජාවාරම්කරුවන් සාමාන්යයෙන් භාවිත කරන ක්රමයට අනුව විස ද්රව්ය පැකට්ටුව ගිල දැමූ බව විශ්වාස කෙරේ. වීදි භාෂාවෙන් 'අයිස්' ලෙස හඳුන්වන ඉතා බලවත් මෙතැම්ෆෙටමීන් වර්ගය අඩංගු වූ එම පැකට්ටුව ඔහුගේ බඩ ඇතුළත පිපිරී ජීවිතය හානිකර විය.
එවැනි පැකට්ටු පිපිරීම, ජීවිතයට තර්ජනාත්මක හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස වෛද්ය විශේෂඥයන් විසින් පුළුල් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. ශරීරය තුළට ද්රව්ය මුදා හැරෙන විට, ශරීරය විෂ ද්රව්යවල හදිසි ගලා යාමකට ලක් වන අතර, එය ඉක්මනින් අවයව අකර්මණ්ය වීමට සහ මරණයට හේතු විය හැක.
ශ්රී ලාංකික මාර්ගවල වර්ධනය වන කනස්සල්ලක්
මෙම සිදුවීම, දිවයිනේ පුරා ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලවලට ප්රවාහන අංශයේ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වීම පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ල ඇති කර ඇත. නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්, එම පුද්ගලයා මත්ද්රව්ය සතු කරගත් ආකාරය ඇතුළු සිදුවීම් වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් ස්ථානීය මත්ද්රව්ය වෙළඳාම තුළ භයානක හා වර්ධනය වන තර්ජනයක් ලෙස ජාරා ස්ඵටිකාකාර මෙතැම්ෆෙටමීන් ස්වරූපයක් වන 'අයිස්' වැඩිවැඩියෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර, මෑත වසරවලදී රඳවා ගැනීම් සංඛ්යාව ඉහළ ගොස් ඇත.
මෙම සිදුවීම හා සම්බන්ධ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් පිළිබඳ පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණවලට සහාය විය හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.