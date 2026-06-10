NDB මුදල් ඇතුළු මහජන අරමුදල් මිලියන ගණනක් ව්යාජ ආනයන යෝජනා ක්රම හරහා විදේශගත වෙයි
ශ්රී ලංකාවෙන් විදේශ විනිමය බැහැර කිරීමට වංචනික වෙළඳ ගනුදෙනු භාවිතා කෙරේ
ජාතික සංවර්ධන බැංකුවට (NDB) සම්බන්ධ අරමුදල් ඇතුළු රුපියල් මිලියන ගණනක් ව්යාජ ආනයන ගනුදෙනු ආවරණය යටතේ ශ්රී ලංකාවෙන් අනවසරයෙන් පිටරටට මාරු කර ඇති බව මතුවෙමින් පවතින වාර්තා සඳහන් කරන අතර, මෙම හෙළිදරව්ව රටේ මූල්ය හා බැංකු අංශවල දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
යෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක වූ ආකාරය
වංචනික මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වන නිලධාරීන් හෙළි කර ඇත්තේ, විශාල පරිමාණයෙන් විදේශ අරමුදල් මාරු කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් හා ආයතන විසින් ව්යාජ හෝ අතිශයෝක්තිමත් ආනයන ලේඛන ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. නීති විරෝධී ලෙස රටෙන් පිටතට ගලා යන මුදල් රටට ආනයනය කෙරෙන භාණ්ඩ සඳහා නීත්යානුකූල ගෙවීම් ලෙස පෙනවූ අපරාධකරුවන්ට සම්මත මූල්ය අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයන් මග හැරීමට හැකි විය.
මෙම යෝජනා ක්රමය වෙළඳ මූල්ය පද්ධතියේ ක්රියා පටිපාටික හිඩැස් උපයෝගී කර ගත් අතර, ශ්රී ලංකාවේ බැංකු ආයතන හා විදේශ විනිමය ගනුදෙනු අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු නියාමන ආයතනවල නිසි පරිශ්රම දැරීමේ ක්රියාවලීන්හි ප්රමාණාත්මකභාවය පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
අවභාවිතා කළ අරමුදල් අතර NDB මුදල් ද වේ
මෙම මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස NDB හා සම්බන්ධ අරමුදල් රටින් බැහැරට යොමු කර ඇති බව තහවුරු වීම වඩාත් කනස්සල්ලට කරුණකි. රාජ්ය සම්බන්ධිත මූල්ය ආයතනයක් මෙයට සම්බන්ධ වී තිබීම, මෙතරම් විශාල උල්ලංඝනයක් සිදු වීමට ඉඩ හැරියේ කෙසේද යන්න සොයා බැලීමට සාධාරණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර කර ඇත.
විදේශගත කළ මුළු මුදල් ප්රමාණය මිලියන ගණනක් දක්වා ඉහළ යා හැකි බව මූලාශ්ර පෙන්වා දෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ දැනටමත් අස්ථිර විදේශ විනිමය තත්ත්වය තව දුරටත් සංකීර්ණ කරමින් මෙම නඩුවේ සම්පූර්ණ පාඩු ප්රමාණය බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.
වගවීම හා පද්ධතිමය ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මූල්ය විශ්ලේෂකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දැන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඇතුළු නීත්ය ක්රියාත්මක කිරීමේ හා නියාමන බලධාරීන්ගෙන් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටිති. මෙවැනි නඩු රටේ මුදල් විශේෂය සේදීම් වැළැක්වීමේ රාමු හා වෙළඳ පදනම් කරගත් මූල්ය අධීක්ෂණ පද්ධතිවල දිගුකාලීන දුර්වලතා ඉස්මතු කරන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
- ආනයන ලේඛන සත්යාපන ක්රියාවලීන් තර්ජනය කිරීම
- බැංකු ආයතන හා රේගු අධිකාරිය අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම
- වෙළඳ පදනම් කරගත් මුදල් විශේෂය සේදීමේ වරදවලට දැඩි දඬුවම් පැනවීම
- යෝජනා ක්රමයට සම්බන්ධ මූල්ය ආයතනවල ස්වාධීන විගණන පැවැත්වීම
හදිසි ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ නොමැතිව ශ්රී ලංකාව රටේ සීමිත විදේශ සංචිත බැස දමන හා ආර්ථික ප්රකෘතිමත්වීමේ ප්රයත්නයන් බිඳ දමන සංකීර්ණ මූල්ය අපරාධවලට ගොදුරු වීමේ අවදානමෙහිම පවතින බව විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
සම්බන්ධිත බලධාරීන් සියලු සම්බන්ධිත පුද්ගලයන් හා ආයතන හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක කරමින් සිටින බව සඳහන් වේ. මෙම නඩුවේ ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාව ආයතනික මට්ටමේ සංකීර්ණ මූල්ය වංචා සමඟ කටයුතු කිරීමට ගන්නා ක්රමවේදය සඳහා තීරණාත්මක පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කළ හැකි නිසා, මහජනතාව හා මූල්ය කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.