ණය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා සොයන ප්රංශ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය Proparco
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි ප්රංශ ආයෝජකයාගේ විශ්වාසය
ප්රංශයේ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය වන Proparco, ශ්රී ලංකාවේ තම ආයෝජන පියසට් පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් නිවේදනය කර ඇති අතර, රටේ ඓතිහාසික ණය අර්බුදයෙන් පසු සිදුවෙමින් පවතින ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය ඉහළ යමින් ඇති බවට ඒ හරහා සංඥා ලැබේ.
Agence Française de Développement (AFD) ආයතනයේ පෞද්ගලික අංශ ශාඛාව ලෙස කටයුතු කරන Proparco මෙසේ ඉදිරිපත් වීම, ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් අනුභව කිරීමෙන් අනතුරුව, රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ ආයෝජකයන් ඉදිරියේ විශ්වසනීයත්වය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමට ගනු ලබන උත්සාහයන් කෙරෙහි ඉතා වැදගත් ශ්රේෂ්ඨ සාධකයක් ලෙස සැලකේ.
ණය අර්බුදයෙන් පසු ගොඩනැඟෙන රටක්
රටේ විදේශ විනිමය සංචිත කඩා වැටීමත් සමඟ 2022 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකාව අශ්රවිතයෙන් තොරව බාහිර ණය ගෙවීම් නතර කළ අතර, එය ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම්, දිගු විදුලි කප්පාදු සහ ජනතාවගේ ජනතා විරෝධතාවලට තුඩු දෙමින් අවසානයේ එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ධුරයෙන් පලවා හරිනු ලැබීය.
එතැන් සිට, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව ව්යුහගත ආර්ථික යථා තත්ත්ව ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනකට සම්බන්ධව සිටිමින්, ද්විපාර්ශ්වික සහ වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහකරණ සාකච්ඡා ද ඒ සමඟම ඉදිරියට ගෙන යයි.
Proparco ආයතනයේ උපායමාර්ගික කැමැත්ත
ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි Proparco දක්වන උනන්දුව, අර්බුදයෙන් පසු කාල සීමාවලදී ආයෝජනයට ඉදිරිපත් වීමේ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනවල පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරන්නකි; ඒ ආර්ථිකයන් ප්රතිව්යුහකරණය ලද අවදානම් ස්වභාව ලක්ෂණ සහිතව ප්රධාන අංශ හරහා නව ආයෝජන අවස්ථා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවලදීය.
Proparco වැනි සංවර්ධන මූල්ය ආයතන සාමාන්යයෙන් ආයෝජනය සඳහා ඉලක්ක කරන ක්ෂේත්ර අතර පහත දෑ ඇතුළත් වේ:
- පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ දේශගුණ ප්රතිරෝධී යටිතල පහසුකම්
- මූල්ය සේවා සහ කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යාපාරවලට ප්රාග්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව
- සෞඛ්ය සේවා සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්
- තිරසාර කෘෂිකර්මය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව
නිශ්චිත ව්යාපෘති විස්තර සහ ආයෝජන මුදල් තවමත් ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැති වුවද, මෙම නිවේදනය තනිවම ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්ව ගමන් මග නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අනෙකුත් ජාත්යන්තර ආයෝජකයන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාව සඳහා, සංවර්ධන-නැඹුරු විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම, රටේ පුළුල් ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ උපාය මාර්ගයේ තීරණාත්මක අංගයකි. රජය, ද්රව්ය විනය ප්රදර්ශනය කිරීමෙන්, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගෙනයාමෙන් සහ ප්රධාන ණය දායක රාජ්යයන් සමඟ ණය ගිවිසුම්妥結 කිරීමෙන් ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ක්රියා කරමින් සිටී.
Proparco ආයතනයේ සැලසුම් කළ ප්රවේශය, ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළට නැවත ප්රවේශ වීමේදී සිය ප්රවේශය ගැන ප්රවේසම්කාරී ස්ථාවරයේ සිටි පෞද්ගලික ආංශිකයේ ආයෝජකයන් සඳහා වැදගත් සංඥාවක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි අතර, රටට තිරසාර ප්රවර්ධනය සහ වර්ධනය සඳහා ජනාකීර්ණ ආයෝජන ඇවිරිනි අවශ්ය වන මෙවන් කාලයක තවත් ප්රාග්ධන ප්රවාහ විවෘත කිරීමට ඉවහල් විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවරවීමේ මුල් ලකුණු දැනටමත් දක්නට ලැබෙන අතර, 2022 හි උච්ච ම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.