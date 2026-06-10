පැරණි ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ නැවත ආයෝජනයක් සඳහා ප්රංශ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය Proparco කදවුරු බඳී
සුවය ලබමින් පවතින ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකයේ අවස්ථා කරා ඇස් යොමු කරන ප්රංශ ආයෝජකයා
ශ්රී ලංකාවේ ඓතිහාසික ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු රට ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් පවතින බවට සංඥාවක් ලෙස, ප්රංශයේ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය වන Proparco, ශ්රී ලංකාවේ නව ආයෝජන අවස්ථා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සිටී.
Agence Française de Développement (AFD) සමූහයේ පෞද්ගලික අංශ මූල්යකරණ අංශය ලෙස කටයුතු කරන Proparco, ශ්රී ලංකාව ලොව ආයෝජකයන් සමඟ විශ්වසනීයත්වය යළි ස්ථාපිත කරගනිමින් හා පිරිහුණු ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කරගැනීමට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ රටට අරමුදල් යොමු කිරීමේ සැලසුම් ප්රකාශ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ සුවය ලැබීම කෙරෙහි විශ්වාසයේ ඡන්දයක්
ශ්රී ලංකාව නිදහස ලැබූ දා සිට මෙතෙක් මුහුණ දී ඇති දරුණුතම 2022 ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරු ඇඟවීම් හමුවේ තවමත් ඉදිරි මාර්ගය සොයමින් සිටින මෙවේලේ, ප්රමුඛ යුරෝපීය සංවර්ධන මූල්ය ආයතනයකින් ලද මෙම ඇඟවීම සැලකිය යුතු විශ්වාසයේ ප්රකාශනයකි. මෙම අර්බුදය නිසා ශ්රී ලංකාව බාහිර ණය බැඳීම් පිළිබඳ පැහැර හැරීමකට මුහුණ දෙමින් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ ක්ෂාමතා ජනනය වී ජනකොටස් ලක්ෂ ගණනකගේ ජීවිත අකුල් කර දැමීය.
ඉන් පසු, ආණ්ඩුව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩ සටහනක් යටතේ සමීපව කටයුතු කරමින්, එකවරම ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ ගිවිසුම් සාකච්ඡා කර ගෙන යයි.
නැවත හිස ඔසවා ගන්නා ආයෝජක උනන්දුවේ පුළුල් ප්රවණතාවකින් කොටසක්
ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි Proparco දැක්වෙන උනන්දුව, සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ක්රමක්රමයෙන් ප්රතිස්ථාපනය වෙමින් ඇති රටට ජාත්යන්තර ආයෝජකයන් හා සංවර්ධන මූල්ය ආයතන ප්රවේශමෙන් යළි සම්බන්ධ වෙමින් සිටීමේ පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරයි. උද්ධමනය ඉහළ සීමාවෙන් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇති අතර, විදේශ සංචිත අර්ධ වශයෙන් ප්රතිස්ථාපනය වී ඇති අතර, රුපියල ස්ථාවර වීමේ ලක්ෂණ පෙනී යයි.
Proparco වැනි සංවර්ධන මූල්ය ආයතන සාමාන්යයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, මූල්ය ඇතුළත් කිරීම, කෘෂි ව්යාපාර හා යටිතල පහසුකම් ඇතුළු ක්ෂේත්රවල තිරසාර සංවර්ධනය සහාය කරන ආයෝජනවලටය — ශ්රී ලංකාව ප්රකෘතිය ඇති කරගැනීමේ න්යාය පත්රයේ කොටසක් ලෙස තීරණාත්මක අවශ්යතා හඳුනාගෙන ඇත්තේ ද ඒ ක්ෂේත්රවලයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කළ හැකි දේ
ශ්රී ලංකාව සඳහා, විශ්වාසදායක ජාත්යන්තර ආයතන ආකර්ෂණය කර ගැනීම ආර්ථික හා සංකේතාත්මක දෙඅංශයෙන් ම ඉහළ වටිනාකමක් දරයි. එවැනි කැපවීම් මඟින් කළ හැකි දේ:
- ආයෝජක විශ්වාසය ශක්තිමත් කිරීම හා තවදුරටත් ජාත්යන්තර සෘජු ආයෝජන දිරිගැන්වීම
- රටේ ප්රකෘතිය ලබාගැනීමේ ප්රමුඛතා සමඟ සමපාත වන ප්රධාන ක්ෂේත්රවල සංවර්ධනයට සහාය දැක්වීම
- මෙම අවධියේ වාණිජ ණය දෙන්නන් ලබා දීමට දෙවරක් සිතිය හැකි දිගු කාලීන, ඉවසිලිවත් ප්රාග්ධනය සැපයීම
- ශ්රී ලංකාව ව්යාපාර සඳහා නැවතත් විවෘත බව ගෝලීය වෙළෙඳ පොළට සංඥා කිරීම
ශ්රී ලංකාව මූල්ය ඒකාබද්ධ කිරීම හා ආර්ථික වර්ධනය අතර සූක්ෂම සමබරතා ක්රියාව ඉදිරියට ගෙන යද්දී, Proparco වැනි ආයතනවල පැමිණීම රටේ දිගු කාලීන සංවර්ධන මූල්ය භූ දර්ශනයේ වැදගත් ගොඩනැඟිලි කොටසක් විය හැකිය.
Proparco හි සැලසුම් කළ ප්රවේශය මඟින් පෙනී යන්නේ, මෑත වර්ෂවල කළඹෙන් හා අස්ථාවරත්වයෙන් ඔබ්බෙහි, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික මූලික සාධක හා ප්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.