දූෂණ විරෝධී රජයේ දැඩි ප්රහාරයේ දී හිටපු ශ්රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවම් ලැබේ
දූෂණයට එරෙහිව රජය දියත් කර ඇති තීව්ර වෙමින් පවතින ව්යාපාරයේ කොටසක් ලෙස හිටපු ශ්රී ලාංකික ඇමතිවරයෙකුට සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර, රාජ්ය නිලධාරීන් වගවිය යුතු බවට ගෙන ආ දිවයිනේ අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හිලා මෙය සැලකිය යුතු මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
වගවීමේ සංඥාවක්
මෙම දඬුවම, බලධාරී ධුර දැරූ අය අතර ඇති දූෂණය සහ වරදකාරී හැසිරීම් මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ගෙන යන පුළුල් ප්රයත්නයක් පිළිබිඹු කරයි. රටේ මෑත කාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ දේශපාලනඥයන් හා නිලධාරීන් විසින් රාජ්ය සම්පත් අවභාවිත කළ බවට කෙරෙන කෝපාශ්රිත මහජන සමාජ බලපෑම් හමුවේ, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
දූෂණය අවධානයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකාව සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, ජාත්යන්තර සංවිධාන සහ සාමාන්ය පුරවැසියන් වෙතින් අර්ථවත් දූෂණ විරෝධී පියවර ගැනීමට ඉල්ලා ක්රමයෙන් වැඩෙන බලපෑමකට මුහුණ දී ඇත. හිටපු ඇමතිවරයෙකු සිරගත කිරීම, ඉහළ තනතුරු දරන පුද්ගලයන් නීතියෙන් ගැලවිය නොහැකි බවට දැඩි පණිවිඩයක් යවයි.
මූල්ය අක්රමිකතා සහ බලය අවභාවිතය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වේගවත් කරමින් බලධාරීන් ක්රියා කරන අතර, මෑත මාසවලදී ඉහළ මට්ටමේ නඩු කිහිපයක් අධිකරණ ක්රියාවලියේ ඇත. නීති විශ්ලේෂකයන් සහ දූෂණ විරෝධී ක්රියාකාරීන් මෙම ප්රගතිය නිවැරදි දිශාවට ගත් පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති නමුත්, දිගුකාලීන වෙනසක් ඇති කිරීමට ස්ථිර ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ අවශ්ය බවද බොහෝ දෙනා අවධාරණය කරති.
මහජන ප්රතිචාරය
සාමාන්ය පුරවැසියන්ට යොදන දැඩි ප්රමිතීන්ම දේශපාලනික බලය ඇතිඅයටද යෙදිය යුතු බවට දිගු කලක සිට ඉල්ලා සිටි බොහෝ මහජන සාමාජිකයන් අතර, මෙම තීන්දුව ප්රවේශමෙන් යුත් ශුභාසාවාදයකින් භාරගෙන ඇත.
දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ රජයේ කලින් දරන ලද ධුර කුමක් වුවත්, වගවීම සියල්ලන්ට සමානව අදාළ විය යුතුය.
තනි වරදකරු ප්රකාශයකින් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ප්රතිසංස්කරණය නොවන නමුත්, වරදකාරිත්වයට සාක්ෂි ඉදිරිපත් වූ විට හිටපු නිලධාරීන්ට එරෙහිව ක්රියා කිරීමට අධිකරණය සූදානම් බව ඉන් පෙන්නුම් කරන බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි.
ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ පුළුල් ප්රයත්නයන්හිලා සාධාරණ පාලනය සහ විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීමට ශ්රී ලංකාවට නිරන්තරයෙන් බල කෙරෙමින් සිටින ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සහ දේශීය මහජනතාව යන දෙඅතිනේ මෙම ප්රගතිය සුවිශේෂ අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.