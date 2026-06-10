Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ

10 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ පැහැරගැනීම් නඩුවේ සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් විජේගුණරත්න නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු අණදෙන නිලධාරී විශ්‍රාමික අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න, කොළඹ නගරයේ සිදු වූ බව කියනු ලබන පැහැරගැනීම් මාලාවක් සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින අපරාධ පරීක්ෂණයක සැකකරුවෙකු ලෙස නිල වශයෙන් නම් කර ඇත.

දීර්ඝ කාලීන නඩුවක ඉහළ මට්ටමේ වර්ධනයක්

මෙම පියවර, එහි ඇඟිලි ගැසී සිටින පුද්ගලයන්ගේ ඉහළ තනතුරු හේතුවෙන් වසර ගණනාවක් පුරා සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත් නඩුවක සැලකිය යුතු උත්සන්නයක් සනිටුහන් කරයි. විජේගුණරත්නව සැකකරුවෙකු ලෙස නිල වශයෙන් නම් කිරීම, හිටපු හමුදා ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටම් දෙසට පරීක්ෂකයන් තම විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යන බවේ සංඥාවකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලගතුතම සන්නද්ධ සේවා ශාඛාවක් මෙහෙයවීමට දක්වා නැගී සිටි විජේගුණරත්න, දැන් අගනුවර පුද්ගලයන් පැහැරගැනීම් සම්බන්ධ ඔහුගේ කියනු ලබන සම්බන්ධය පිළිබඳ බරපතළ විමර්ශනයකට මුහුණ දෙයි. ඔහුගේ සැකකරු සහභාගිත්වයේ ස්වභාවය මෙම අවස්ථාවේ දී බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කර නොමැත.

විමර්ශනයේ පසුබිම

විමර්ශනය යටතේ ඇති පැහැරගැනීම් නඩු, රාජ්‍ය ආයතන තුළ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සහ වගවීම පිළිබඳ පුළුල් ගැටළු ස්පර්ශ කරමින්, දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවේදී කරුණක් ව පවතී. මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ එවැනි සිදුවීම් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.

හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙකු සැකකරුවෙකු ලෙස නම් කිරීම, තනතුර හෝ අතීත සේවය කුමක් වුවත්, කිසිදු පුද්ගලයෙකු නීතියේ ගැටීමෙන් ඔබ්බෙහි නොවන බව සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව කැපවී සිටින බවේ කඩඉමක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

වගවීම සඳහා වැදගත්කම

නීතිය පිළිබඳ නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් නඩු විచාරණය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙම නඩුව රටේ අධිකරණමය වගවීම සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක් ලෙස සලකති. ශ්‍රී ලංකාව, ආරක්ෂක හමුදා සම්බන්ධ බව කියනු ලබන අද්දැකීමෙහිලා නොවිසඳුණු අතුරුදහන් නඩු විසඳීමට නිරන්තර ජාත්‍යන්තර පීඩනයට ලක්ව ඇත.

තවදුරටත් චෝදනා ගොනු කිරීම හෝ අධිකරණ පෙනී සිටීම සඳහා කාල නියමයක් බලධාරීන් තවම දක්වා නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, දිවයිනේ නෛතික හා මහජන විවාද දෙකෙහිම කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස මෙම නඩුව පැවතීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි 30 සිට ඖෂධ මිල සියයට 7 දක්වා ඉහළ දැමීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් බව අමාත්‍යවරයා පවසයි Sinhala

ජූනි 30 සිට ඖෂධ මිල සියයට 7 දක්වා ඉහළ දැමීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් බව අමාත්‍යවරයා පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ මිල සියයට හතක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට නියමිත අතර, එම සංශෝධනය ජූනි 30 සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි රජයේ අමාත්‍යවරයෙකු පවසයි. මිල සංශෝධනයක් ඉදිරියේ මෙම…

10 Jun 2026 Discuss
ණය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා සොයන ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco Sinhala

ණය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා සොයන ප්‍රංශ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය Proparco

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කෙරෙහි ප්‍රංශ ආයෝජකයාගේ විශ්වාසය ප්‍රංශයේ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන Proparco, ශ්‍රී ලංකාවේ තම ආයෝජන පියසට් පුළුල් කිරීමේ…

10 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදේශ විනිමය නීති දෘඩ කරයි: අපනයනකරුවන්ට දැන් ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා දින 30ක් පමණි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදේශ විනිමය නීති දෘඩ කරයි: අපනයනකරුවන්ට දැන් ඩොලර් පරිවර්තනය සඳහා දින 30ක් පමණි

රුපියලේ අවප්‍රමාණය වීමේ පීඩනය මධ්‍යයේ නව උපදේශය ස්ථාවරත්වය ඉලක්ක කරයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, අපනයනකරුවන් තම ඩොලර් ආදායම රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු අනිවාර්ය…

10 Jun 2026 Discuss