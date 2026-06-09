තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලක ඇති වූ දරුණු ගිනි ගැනීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි
තලවතුගොඩ හන්දියේ පිහිටි අවන්හලක ඇති වූ ඛේදජනක ගිනිගැනීමකින් තිදෙනෙකු මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කළේ, ගිනිදැල් මැද තුවාල ලැබූ පීඩිතයින් සුවය නොලැබ මරණයට පත් වීමත් සමගය.
පීඩිතයින් ජීවිත සටනින් පරාජය වෙති
තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලේ ගිනිදැල් ඇවිළෙන අවස්ථාවේ දී දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ තිදෙනා, තම තුවාලවලින් සුවය ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම ශෝකාන්ත ලෙස නිමාවට පත් විය. ගිනිදැල් ඇවිළීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කර නොමැත.
ප්රජාව කම්පනයට පත්ව
කොළඹ නගර මායිමේ පිහිටි කාර්යබහුල වාණිජ ප්රදේශයක් වන තලවතුගොඩ ප්රදේශය මෙම සිදුවීමෙන් දැඩි කම්පනයට පත් විය. ජනාකීර්ණ අවන්හල් හා වාණිජ කලාපවල ඇතිවන ගිනිගැනීම් ගනුදෙනුකරුවන්ටත් සේවකයින්ටත් බරපතළ අනතුරක් ඇති කරන අතර, මෙම ඛේදවාචකය එවැනි ආයතනවල ගිනි ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් පිළිබඳ කනස්සල්ල නැවත වරක් මතු කර ඇත.
ගිනිගැනීමේ හේතුව සම්බන්ධයෙන් සාකල්ය විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. මියගිය පුද්ගලයින්ගේ අනන්යතාව හා සිදුවීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තියක් වන අතර, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් යාවත්කාලීන තොරතුරු සපයනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.