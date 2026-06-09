Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලක ඇති වූ දරුණු ගිනි ගැනීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලක ඇති වූ දරුණු ගිනි ගැනීමකින් තිදෙනෙකු මියයයි

තලවතුගොඩ හන්දියේ පිහිටි අවන්හලක ඇති වූ ඛේදජනක ගිනිගැනීමකින් තිදෙනෙකු මිය ගිය බව බලධාරීන් තහවුරු කළේ, ගිනිදැල් මැද තුවාල ලැබූ පීඩිතයින් සුවය නොලැබ මරණයට පත් වීමත් සමගය.

පීඩිතයින් ජීවිත සටනින් පරාජය වෙති

තලවතුගොඩ හන්දියේ අවන්හලේ ගිනිදැල් ඇවිළෙන අවස්ථාවේ දී දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ තිදෙනා, තම තුවාලවලින් සුවය ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, මෙම සිදුවීම ශෝකාන්ත ලෙස නිමාවට පත් විය. ගිනිදැල් ඇවිළීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත කර නොමැත.

ප්‍රජාව කම්පනයට පත්ව

කොළඹ නගර මායිමේ පිහිටි කාර්යබහුල වාණිජ ප්‍රදේශයක් වන තලවතුගොඩ ප්‍රදේශය මෙම සිදුවීමෙන් දැඩි කම්පනයට පත් විය. ජනාකීර්ණ අවන්හල් හා වාණිජ කලාපවල ඇතිවන ගිනිගැනීම් ගනුදෙනුකරුවන්ටත් සේවකයින්ටත් බරපතළ අනතුරක් ඇති කරන අතර, මෙම ඛේදවාචකය එවැනි ආයතනවල ගිනි ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ කනස්සල්ල නැවත වරක් මතු කර ඇත.

ගිනිගැනීමේ හේතුව සම්බන්ධයෙන් සාකල්‍ය විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ. මියගිය පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාව හා සිදුවීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්‍රවෘත්තියක් වන අතර, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් යාවත්කාලීන තොරතුරු සපයනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආර්ථික පීඩනය හේතුවෙන් යුවළවලට සිය විවාහ උත්සව කප්පාදු කිරීමට සිදුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උදාර විවාහ සම්ප්‍රදාය අභියෝගයට ලක්වේ Sinhala

ආර්ථික පීඩනය හේතුවෙන් යුවළවලට සිය විවාහ උත්සව කප්පාදු කිරීමට සිදුවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ උදාර විවාහ සම්ප්‍රදාය අභියෝගයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහ රටාවේ වෙනස්වන මුහුණුවර පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ, ශ්‍රී ලාංකික විවාහ උත්සවය සමෘද්ධිය හා ජංගමත්වය සමඟ සමාන පදයක් ලෙස සැලකී ඇත — විශාල අමුත්තන්…

09 Jun 2026 Discuss
වර්ෂාපාතයෙන් බාධා වූ තෙවන එක්දින තරඟය සෑහීමකට ද — ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඓතිහාසික තරඟාවලි ජයක් අත්කරගනී Sinhala

වර්ෂාපාතයෙන් බාධා වූ තෙවන එක්දින තරඟය සෑහීමකට ද — ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ඓතිහාසික තරඟාවලි ජයක් අත්කරගනී

වර්ෂාපාතය හේතුවෙන් තෙවන හා අවසාන එක්දින තරඟය කෙටි කරනු ලැබූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව කැරිබියන් රටවල් තුළ වසර 13ක නියඟයකට අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව අමතක නොවන…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජපානය සමඟ නව දක්ෂ කම්කරු අපනයන ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය, ව්‍යුහගත හා නවීකරණය කළ ශ්‍රම සංචලතා රාමුවක් යටතේ දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් අපනයනය කිරීම සඳහා ජපානය සමඟ නව ද්විපාර්ශ්වික…

09 Jun 2026 Discuss