Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි

තරුෂි අභිෂේකා රන් පදක්කම දිනාගනිමින් සිය දිදුලන දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වූ මෙම ජයග්‍රහණය රට පුරා ජාතික ආඩම්බරයේ රැල්ලක් නිර්මාණය කර ඇත.

ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් පදක්කම් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනයේ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකුණු කරමින්, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ලේ දේශීය ධාවන හා ක්ෂේත්‍ර ක්‍රීඩා දක්ෂතාවයේ වර්ධනය වන හැකියාව ඉස්මතු කරයි. ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ශ්‍රේෂ්ඨත්වය කරා ළඟා වීමට පෙළඹවිය හැකි නිර්ණායක මොහොතක් ලෙස මෙම ජයග්‍රහණය සැමරෙමින් පවතී.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාවේ මට්ටම ඉහළ නංවමින්

ක්‍රිකට් ආධිපත්‍යය දරන ක්‍රීඩා සංස්කෘතියෙන් ඔබ්බට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාංගන ක්ෂේත්‍රයේ තරඟකාරී ශක්තියක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමට දිගු කලක් තිස්සේ උත්සාහ ගෙන ඇත. තරුෂිගේ රන් දක්ෂතාවය, බොහෝ පුහුණුකරුවන්, ක්‍රීඩා පරිපාලකයන් සහ රසිකයන් බලාපොරොත්තු වූ සාර්ථකත්වයක් නිරූපණය කරමින්, ශ්‍රී ලාංකික ධාවන ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළම මට්ටමින් තරඟ කර ජයගත හැකි බව සනාථ කරයි.

ජාතික ආඩම්බරයේ මූලාශ්‍රයක්

ක්‍රීඩා නිලධාරීන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර සමාන ලෙස පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වූ මෙම ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කරමින්, බොහෝ දෙනා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙම තරුණ ක්‍රීඩිකාවගේ අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සුභ පැතුම් එකතු කළහ. ඈ ගේ කැපවීම, විනය සහ ක්‍රීඩාවට දක්වන බැඳීම, මෙම ඓතිහාසික සාර්ථකත්වය පිටුපස ඇති ශ්‍රේෂ්ඨ බලවේග ලෙස බහුලව ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා දක්ෂතාවය පෝෂණය කිරීමට ආයෝජනය කරමින් ඉදිරියට යද්දී, තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් පදක්කම — ආශාව හා සූදානම එකතු වූ විට කුමක් කළ හැකිද යන්නේ ප්‍රබල සිහිවටනයක් ලෙසත්, ඉදිරියේ එළඹෙන තව තවත් සන්ධිස්ථානවල දිදුලන පොරොන්දුවක් ලෙසත් විලසිත වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී Sinhala

වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් වසර 23කට පසු පළමු වතාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පොළොවේ එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, ලෝක වේදිකාවේ…

09 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි Sinhala

ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලංකාව දැන් ප්‍රබල සංචාරක වර්ධනයක රැල්ලක් මත ගමන් කරමින් සිටින අතර, කලාපීය තරඟකරුවන් සහ ක්ෂේත්‍ර විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් අතිතක් නොතිබූ සංචාරක…

09 Jun 2026 Discuss
NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට ගෙනයාමට තර්ජනය කරයි Sinhala

NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට ගෙනයාමට තර්ජනය කරයි

BBC සිංහල විසින් පළ කරන ලද වාර්තාවක් හේතුවෙන් ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන ලක්මාලි හේමචන්ද්‍ර විසින් එම ලිපිය පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද…

09 Jun 2026 Discuss