ශ්රී ලංකාවේ දී තමිල් රැපර් ශිල්පියෙකු මතභේදාත්මක ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ නීතිය යටතේ අත්අඩංගුවට
ශිල්පියා ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රඳවාගෙන
ශ්රී ලංකා පොලීසිය විසින් රටේ බහුලව විවේචනයට ලක්වන ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ තමිල් රැපර් ශිල්පියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ශිල්පීන් සහ සංස්කෘතික පෞරුෂයන් ඇතුළු සාමාන්ය පුරවැසියන්ට එරෙහිව මෙම මතභේදාත්මක නීතිය අඛණ්ඩව යොදාගැනීම නැවත වරක් අවධානයට ලක්ව ඇත.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිවිල් නිදහස් උද්ඝෝෂකයන් සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන අතර බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, ඔවුහු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ PTA අහෝසි කිරීම හෝ සැලකිය යුතු ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිති. විචාරකයන් පවසන්නේ, මෙම නීතිය ප්රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයක් හෝ නිසි නෛතික ක්රියාදාමයක් නොමැතිව පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමට අධිකාරීන්ට අසීමිත බලතල ලබා දෙන බවයි.
දශක ගණනාවක් තිස්සේ සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක්වූ නීතියක්
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, එය මුල් වරට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ රටේ සන්නද්ධ ගැටුම් උග්රව පැවති සමයේ ය. එහෙත් යුද්ධෝත්තර යුගයේ දී ද එය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කිරීම දේශීය හා ජාත්යන්තර දෙඅතින් ම දිගුකාලීන විවේචනයට ලක්ව ඇත.
මානව හිමිකම් සංවිධාන නොයෙක් අවස්ථාවල පෙන්වා දී ඇත්තේ, මෙම නීතිය චෝදනාවක් නොමැතිව දිගු කලක් රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසන බවත්, රටේ උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශවල වෙසෙන තමිල් ජනයාට එරෙහිව එය අසමාන ලෙස භාවිත කෙරෙන බවත් ය.
ශිල්පීන් සහ සංගීතඥයන්ට එරෙහිව ත්රස්තවාද විරෝධී නීති යොදාගැනීම, අද ශ්රී ලංකාවේ නිදහස් අදහස් ප්රකාශනය සඳහා පවතින අවකාශය පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
සංස්කෘතික ප්රකාශනය පීඩාවට පත්වෙමින්
සංගීත ශිල්පියෙකු එවන් නීතියක් යටතේ රඳවා ගැනීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ අදහස් ප්රකාශනයේ නිදහස සහ කලාත්මක නිදහස පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල එමඟින් ඉස්මතු කරන බැවිනි. තමිල් සංස්කෘතික පෞරුෂයන් සමහර අවස්ථාවල ඔවුන්ගේ නිර්මාණකාරී කෘතිවල අන්තර්ගතය හේතුවෙන් නෛතික ක්රියාමාර්ගවලට මුහුණ දෙමින් අධිකාරීන් සමඟ ගැටුම්වලට මුහුණ දී ඇත.
රැපර් ශිල්පියා අත්අඩංගුවට ගැනීම, ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන්ට අනුකූල නීතිරීතිවලින් PTA ප්රතිස්ථාපනය කිරීම ඇතුළු අර්ථවත් නෛතික ප්රතිසංස්කරණ සඳහා හිමිකම් සංවිධාන හා විපක්ෂ කටහඬ නැවත වරක් ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විදේශ රජයන් හා බහුපාර්ශ්වික ආයතනවල ඒකාබද්ධ බලපෑම යටතේ ශ්රී ලංකා රජය ද ඒ සඳහා සලකා බලන බව කලකට ඉහත ව්යංගයෙන් ප්රකාශ කොට ඇත.
ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තීව්ර වෙමින්
ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් සහ විවිධ ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ගෙන් ත්රස්ත විරෝධී නීතිමය රාමුව සමූලාගේ සංශෝධනය කිරීම සඳහා නොකඩවා බලපෑමට ලක්ව ඇත. මෑත වසරවල නීතිය සංශෝධනය කිරීමට ඇති කැමැත්ත සංඥා කිරීමට ලක් වුවද, සාරාත්මක ප්රතිසංස්කරණයක් තවමත් ක්රියාත්මක වී නොමැත.
ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක සිවිල් සමාජ සංවිධාන, නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීමට ප්රතිචාර දක්වමින් ශිල්පියා මුදා හැරීම සහ හිංසනකාරී නොවන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව PTA ක්රියාත්මක කිරීමේ ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් සමාලෝචනයක් සඳහා අලුත් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, අත්අඩංගුවට ගත් රැපර් ශිල්පියාට එරෙහිව ඇති නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝග පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර පොලිස් අධිකාරීන් විසින් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොතිබිණ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.