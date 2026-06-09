ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස: නව යුගයට යුක්තිය හා සැබෑ ප්රජාතන්ත්රවාදය ඉටු කළ හැකිද?
එක් සන්ධිස්ථානයක සිටින ජාතියක්
ශ්රී ලංකාව තම දේශපාලන ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතකට මුහුණ දෙමින් සිටී. නව දේශපාලන යුගයක පොරොන්දු හා අභියෝග අතර ගමන් කරන රටේ, වගවීම ඉල්ලා සිටින පුරවැසියන් සමඟ, යුක්තිය හා ප්රජාතාන්ත්රික පාලනය පිළිබඳ ප්රශ්න මෙරටට ඇතිවූ ඉමහත් වැදගත්කමක් ගනිමින් ඇත.
නව දේශපාලන පිළිවෙළකින් ඇතිවන අපේක්ෂා
ශ්රී ලංකාවේ නව දේශපාලන විධිවිධානයක් මතුවීම, දිගු කලක් තිස්සේ ක්රමවේද දූෂණයට, ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට හා ආයතනික අකාර්යක්ෂමතාවට ගොදුරු වූ සාමාන්ය පුරවැසියන් අතර සැලකිය යුතු බලාපොරොත්තු ජනිත කර ඇත. ඡන්දයෙන් වෙනසක් ඉල්ලා සිටි ඡන්දදායකයින් එය කළේ පැහැදිලි අපේක්ෂාවකින් — බලය දරන්නන් අවසානයේ වගකීමට ලක් කෙරෙනු ඇති බවත්, ප්රජාතාන්ත්රික මූලධර්ම අකුරෙන් හා ආත්මයෙන් රැකෙනු ඇති බවත් යන ගාඨ අපේක්ෂාවෙනි.
එහෙත්, ශ්රී ලංකාවේ ඡන්ද ජනාදේශ අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ බවට පරිවර්තනය කිරීම ඓතිහාසිකව දුෂ්කර කාර්යයක් බව ඔප්පු වී ඇත. රේඛාගත ප්රතිපත්ති සහ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් දේශපාලන සංස්කෘති, හොඳ චේතනාවෙන් ගෙන ආ ඉලක්ක පවා බොහෝ විට ව්යර්ථ කර දැමීය.
විනිශ්චය ලැබෙන යුක්තියේ ස්ථම්භ
නව දේශපාලන වාතාවරණය යටතේ රටේ යුක්ති ක්රමය ස්වාධීනව හා අපක්ෂපාතීව ක්රියාත්මක විය හැකිද යන ප්රශ්නය මහජන සාකච්ඡාවේ කේන්ද්රස්ථානය වී ඇත. ප්රජාතන්ත්රවාදය සැබෑ ලෙස මුල් බැස ගැනීමට නම්, නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, අධිකරණය, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ දූෂණ විරෝධී ආයතන දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් තොරව ක්රියාත්මක විය යුතු බවය.
- රාජ්ය ආයතනවල ස්වාධීන අධීක්ෂණය සිවිල් සමාජ සංවිධානවල ප්රධාන ඉල්ලීමක් ලෙස පවතී.
- අතීත බල අපයෝජනයන්ට වගවීම ලබා ගැනීම, විපක්ෂ කටහඬ හා අයිතිවාසිකම් පෙරලන්නන්ගේ ඒකරාශී ස්ථානයක් ලෙස දිගටම පවතී.
- පාලනයේ හා රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය, මහජන විශ්වාසය නැවත ගොඩ නැංවීමට අත්යවශ්ය බව සැලකේ.
ඡන්ද පෙට්ටියෙන් ඔබ්බට ප්රජාතන්ත්රවාදය
මැතිවරණ පමණක් සම්පූර්ණ ප්රජාතන්ත්රවාදයක් සාදන්නේ නැත. ශ්රී ලංකාවේ ගමන් මඟ නිරීක්ෂණය කරන බොහෝ දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ, අර්ථවත් ප්රජාතාන්ත්රික ප්රායෝගිකත්වය එදිනෙදා පාලනය දක්වාත් දිව යා යුතු බවය. අදහස් ප්රකාශ කිරීමේ නිදහස, සාමකාමී විරෝධය දැක්වීමේ අයිතිය, සහ සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම — මේ සියල්ල නව දේශපාලන පිළිවෙළ අවසානයේ විනිශ්චය කෙරෙන මිණුම් දඬු ලෙස සැලකේ.
සැබෑ ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයකට අවශ්ය වන්නේ, මැතිවරණ ජයග්රහණය පමණක් නොව, ජන වර්ගය, ආගම, හෝ දේශපාලන සම්බන්ධතාව කුමක් වුවත්, සියලු පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා මානවීය ගෞරවය නිරන්තරයෙන් ගරු කිරීමය.
ඉදිරි මඟ
ශ්රී ලංකාවේ නව දේශපාලන යුගය අවස්ථා ද, අවදානම් ද දෙකම ගෙන එයි. රටේ විවිධ ජනතාවට සැබෑ ලෙස වගකිව හැකි හා නියෝජිත ආයතන ගොඩ නැංවීමේ අවස්ථාව ද, ඉතිහාසය නැවත නැවතත් ඔප්පු කර ඇති පරිදි, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණයකින් තොරව දේශපාලන වෙනස, ඉහළ මට්ටමේ මුහුණු වෙනස් කිරීමක් පමණකින් නිමාවන අවදානම ද ඊට ඇතුළත් ය.
වඩා හොඳ අනාගතයක් වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන් ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනකට, සාර්ථකත්වයේ මිනුම සොයා ගත හැක්කේ දේශපාලන කතාවල හෝ පක්ෂ ප්රකාශ පත්රිකාවල නොව, ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ යුක්තිය, සාධාරණත්වය හා ප්රජාතාන්ත්රික නිදහස සැබෑ ලෙස අත්විඳිය හැකි දෙයෙහිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.