ආසියාවේ සංවිධානාත්මක සයිබර් වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව හඳුනාගැනේ
කලාපීය වංචා ජාල තම බලපෑම පුළුල් කරත්ම දූපත් රාජ්යය අවධානයට ලක්වේ
විශාල ආසියානු කලාපයට දිගු කලක් තිස්සේ උවදුරක් වී තිබෙන නවීන සයිබර් වංචා ජාල සඳහා නැගී එන මෙහෙයුම් පිහිටුමක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් හඳුනාගනු ලබමින් තිබෙන අතර, එය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ කලාපීය ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
සංවිධානාත්මක වංචාවේ වෙනස්වන භූ දර්ශනය
මියන්මාරය, කම්බෝඩියාව සහ ලාඕසය වැනි ගිනිකොණදිග ආසියානු රටවල කුප්රකට සංකීර්ණ වලින් ඓතිහාසිකව මෙහෙයවන ලද බහුජාතික වංචා සංවිධාන, ශ්රී ලංකාව කැපී පෙනෙන කනස්සල්ලේ ලක්ෂ්යයක් ලෙස මතුවෙමින් දකුණු ආසියාව තුළටද තම පාද පිහිටුවා ගනිමින් සිටින බව පෙනේ. දූපතේ උපායමාර්ගික භූගෝලීය පිහිටීම, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ වසර ගණනාවක් පුරා පැවති මූල්ය දුෂ්කරතා හේතුවෙන් ඇති වූ ආර්ථික අවදානම් මෙම අපරාධ ව්යාපාර ආකර්ෂණය කරගන්නා සාධක විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
මෙම ජාල ක්රියාත්මක වන ආකාරය
මෙම සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් සාමාන්යයෙන් පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් විශාල පරිමාණ වංචා මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යයි:
- මහාද්වීප කිහිපයක් පුරා ගොදුරු ඉලක්ක කරගත් ආදර වංචා
- ගුප්ත මුදල් ආයෝජන වංචා යෝජනා ක්රම
- වංචා කටයුතු සිදු කිරීමට ජාලගත පුද්ගලයන් බලහත්කාරයෙන් යොදාගන්නා බලහත්කාර ශ්රම මෙහෙයුම්
- සංකීර්ණ මූල්ය නාලිකා හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණය
අවදානම සහ සූරාකෑම
බොරු හේතු යටතේ, විශේෂයෙන් විදේශයන්හි නීත්යානුකූල රැකියා පොරොන්දු යටතේ, පුද්ගලයන් බොහෝ විට මෙම අපරාධ ජාල වෙත ඇදගනු ලබන බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති. සිර වූ පසු, ආසියාව, යුරෝපය සහ ඉන් ඔබ්බේ රටවල මිනිසුන් ඉලක්ක කරගනිමින් වංචනික සන්නිවේදන සිදු කිරීමට වින්දිතයන් බලහත්කාරයෙන් යොදවනු ලැබේ.
නව භූමි ප්රදේශ වෙත වංචා ජාල පුළුල් වීම, ගිනිකොණදිග ආසියාවේ ක්රියාත්මක කරන ලද මර්දන ව්යාපාර මෙම මෙහෙයුම් වෙනත් තැනක ආරක්ෂිත භූමියක් සොයා යෑමට තල්ලු කරන බවට සංඥා කරමින්, ශ්රී ලංකාව වැනි රටවල් ඉහළ අවදානමකට ලක් කරයි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවුම්
දශක ගණනාවක ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු තවමත් සුවය ලබමින් සිටින රටකට, එවැනි අපරාධ ක්රියාකාරකම් මතු වීම බහුමාන තර්ජනයක් ඉදිරිපත් කරයි. වංචාව හේතුවෙන් ඇති වන සෘජු හානියට ඔබ්බෙන්, මෙම ගැටළුව තීරණාත්මක ලෙස විසඳා නොගතහොත් ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර舞台ේ කීර්ති නාමයට හානි, විදේශ සම්බන්ධතාවල ඇතිවිය හැකි සංකූලතා, සහ ගෝලීය මූල්ය නියාමකයන්ගෙන් වැඩි සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්වීමේ අවදානමක් ද පවතී.
ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ආයතන අතර සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට, ඩිජිටල් අපරාධ අධීක්ෂණ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ආසියාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින සයිබර් වංචා කර්මාන්තයේ රැකවරණ භූමියක් ලෙස රට ස්ථිරව රූඩ් නොවීමට කලාපීය හා ජාත්යන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමටය.
ශ්රී ලංකාව මෙම පුළුල් වෙමින් පවතින වංචා ජාල සමඟ සම්බන්ධ කරන වාර්තා වර්ධනය වීම සම්බන්ධයෙන් රජය තවම නිල පුළුල් ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.