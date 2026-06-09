පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්රී ලංකාව විශ්වාසයෙන්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 4.8කින් වර්ධනය වී ඇති බව පෙන්නුම් කරන දිරිගැන්වීම් සහිත ආර්ථික දත්ත මත පදනම්ව, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ (IMF) ගලවාගැනීමේ වැඩසටහනේ අවසාන වාරිකය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ශ්රී ලංකාව දැඩි විශ්වාසයක් පළ කර ඇති බව කම්කරු අමාත්යවරයා සඳහන් කළේය.
ආර්ථිකය තිරසාර ය立直ට ළඟා වෙමින් ඇති බවට සංඥා
පළමු කාර්තුවේ වාර්තා වූ සියයට 4.8ක වර්ධන වේගය, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු දූපත් රාජ්යයේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු이정표 이정표 이정표 සන්ධිස්ථානයකි. මෑත වසරවලදී ගනු ලැබූ ප්රතිසංස්කරණ පියවරයන් ඵල맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.