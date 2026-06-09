Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව විශ්වාසයෙන්

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව විශ්වාසයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 4.8කින් වර්ධනය වී ඇති බව පෙන්නුම් කරන දිරිගැන්වීම් සහිත ආර්ථික දත්ත මත පදනම්ව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) ගලවාගැනීමේ වැඩසටහනේ අවසාන වාරිකය සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව දැඩි විශ්වාසයක් පළ කර ඇති බව කම්කරු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ආර්ථිකය තිරසාර ය立直ට ළඟා වෙමින් ඇති බවට සංඥා

පළමු කාර්තුවේ වාර්තා වූ සියයට 4.8ක වර්ධන වේගය, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු දූපත් රාජ්‍යයේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ සැලකිය යුතු이정표 이정표 이정표 සන්ධිස්ථානයකි. මෑත වසරවලදී ගනු ලැබූ ප්‍රතිසංස්කරණ පියවරයන් ඵල맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 맺기 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표 이정표

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළයි Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළයි

කලාපීය ගැටුම ශ්‍රී ලාංකික පවුල් තුළ කම්පන රැල්ලක් ඇති කරයි මැදපෙරදිගදී ක්‍රියාත්මක වන අඛණ්ඩ අර්බුදය, එම කලාපයේ සීමාවන් ඉක්මවා ක්‍රමයෙන් බලපෑමක් ඇති කරමින්…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද?

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් අතිශය අස්ථිර ලෙස සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, නැවතත් මූල්‍ය බිඳ වැටීමේ ගොඩ බිම් මතට පිය නගනු ඇත්දැයි යන්න…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස: නව යුගයට යුක්තිය හා සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉටු කළ හැකිද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස: නව යුගයට යුක්තිය හා සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉටු කළ හැකිද?

එක් සන්ධිස්ථානයක සිටින ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව තම දේශපාලන ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතකට මුහුණ දෙමින් සිටී. නව දේශපාලන යුගයක පොරොන්දු හා අභියෝග අතර ගමන් කරන රටේ, වගවීම…

09 Jun 2026 Discuss