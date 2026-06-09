Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

වසර 23කට පසු පළමු වතාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පොළොවේ එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, ලෝක වේදිකාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුනරුදයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස මෙම ජය සලකුණු වේ.

දශක දෙකක නියඟයක් බිඳ දමමින්

කැරිබියන් දේශයේ ශ්‍රී ලංකාව අවසන්වරට එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගත්තේ දශක දෙකකට පෙරය. ඒ හේතුවෙන් මෙම ජය, සීමිත පන්දු ක්‍රිකට්හිදී ක්‍රමානුකූලව කීර්තිය ගොඩනංවා ගත් කණ්ඩායමකට අතිශයින් වැදගත් වේ. ක්‍රීඩා ජයක් ලෙස පමණක් නොව, ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රිකට් ජාතීන් අතර යළිත් ස්ථාපිත වීමේ අදිටනින් සිටින කණ්ඩායමක අභිමානකාරී ප්‍රකාශනයක් ලෙස ද මෙම ජය සැමරෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

දේශීයව හා විදේශීයව සිටින ශ්‍රී ලංකා රසිකයන්ට මෙම තරග මාලා ජය නිසළ ක්‍රීඩා ජයාපජය කිහිපයකට ඔබ්බෙහි ඇති අර්ථය දරයි. මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට මුහුණ දී, රටේ ක්‍රිකට්හි ස්වර්ණමය යුගයේ උරුමය දරා ගෙන ඉදිරියට ය‍ෙදෙන නව පරපුරේ ක්‍රීඩකයන් සහිත කණ්ඩායමක නැවත ජවගත් විශ්වාසයක් මෙයින් ප්‍රකාශ වේ.

  • වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්‍රී ලංකාව අවසන්වරට එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගත්තේ වසර 23කට පෙරය
  • කණ්ඩායමේ අඛණ්ඩ ප්‍රතිනිර්මාණ ගමනේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම ජය සලකුණු වේ
  • එක්දින තරග ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී ශ්‍රී ලංකාවේ අගය ඉහළ නැංවීමට මෙම ජය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
කැරිබියන් දේශයේ ලබා ගත් මෙම ඓතිහාසික ජය, ලෝකයේ හොඳම එක්දින කණ්ඩායම් අතර තම ස්ථානය නැවත අත්කර ගැනීමට දැඩි ආශාවෙන් සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 転換点转折点转折点転換 転換点転換点හැරීමේ ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ සමාජ මාධ්‍ය හරහා තම ආඩම්බරය හා ජවය පළ කරමින් සිටින අතර, බොහෝ දෙනා මෙම ජය මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් මතකයේ රැඳෙන ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස ප්‍රශංසා කරති. ලයන්ස් කණ්ඩායමට ඉදිරි ජාත්‍යන්තර හමුවීම් සඳහා විශාල මනෝ ධෛර්‍යයක් ලබා දීමට මෙම තරග මාලා ජය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි Sinhala

තරුෂි අභිෂේකාගේ රන් ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය නව මිදුමකට රැගෙයයි

තරුෂි අභිෂේකා රන් පදක්කම දිනාගනිමින් සිය දිදුලන දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කළ අතර, ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාංගනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වූ මෙම ජයග්‍රහණය රට පුරා ජාතික…

09 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි Sinhala

ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ රුසියාවෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් ගණන නව උසකට — ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක වාර්තා බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලංකාව දැන් ප්‍රබල සංචාරක වර්ධනයක රැල්ලක් මත ගමන් කරමින් සිටින අතර, කලාපීය තරඟකරුවන් සහ ක්ෂේත්‍ර විශ්ලේෂකයන්ගේ අවධානය දිනාගත් අතිතක් නොතිබූ සංචාරක…

09 Jun 2026 Discuss
NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට ගෙනයාමට තර්ජනය කරයි Sinhala

NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය BBC සිංහල වාර්තාව වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියට ගෙනයාමට තර්ජනය කරයි

BBC සිංහල විසින් පළ කරන ලද වාර්තාවක් හේතුවෙන් ජාතික ජන බලවේගයේ (NPP) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය වන ලක්මාලි හේමචන්ද්‍ර විසින් එම ලිපිය පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද…

09 Jun 2026 Discuss