වසර 23ක් අවසන් කරමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසික එක්දින තරග මාලා ජයක් ලබා ගනී
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්
වසර 23කට පසු පළමු වතාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පොළොවේ එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගැනීමට ශ්රී ලංකාව සමත් වූ අතර, ලෝක වේදිකාවේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පුනරුදයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස මෙම ජය සලකුණු වේ.
දශක දෙකක නියඟයක් බිඳ දමමින්
කැරිබියන් දේශයේ ශ්රී ලංකාව අවසන්වරට එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගත්තේ දශක දෙකකට පෙරය. ඒ හේතුවෙන් මෙම ජය, සීමිත පන්දු ක්රිකට්හිදී ක්රමානුකූලව කීර්තිය ගොඩනංවා ගත් කණ්ඩායමකට අතිශයින් වැදගත් වේ. ක්රීඩා ජයක් ලෙස පමණක් නොව, ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨ ක්රිකට් ජාතීන් අතර යළිත් ස්ථාපිත වීමේ අදිටනින් සිටින කණ්ඩායමක අභිමානකාරී ප්රකාශනයක් ලෙස ද මෙම ජය සැමරෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
දේශීයව හා විදේශීයව සිටින ශ්රී ලංකා රසිකයන්ට මෙම තරග මාලා ජය නිසළ ක්රීඩා ජයාපජය කිහිපයකට ඔබ්බෙහි ඇති අර්ථය දරයි. මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට මුහුණ දී, රටේ ක්රිකට්හි ස්වර්ණමය යුගයේ උරුමය දරා ගෙන ඉදිරියට යෙදෙන නව පරපුරේ ක්රීඩකයන් සහිත කණ්ඩායමක නැවත ජවගත් විශ්වාසයක් මෙයින් ප්රකාශ වේ.
- වෙස්ට් ඉන්ඩීස්හිදී ශ්රී ලංකාව අවසන්වරට එක්දින තරග මාලාවක් ජය ගත්තේ වසර 23කට පෙරය
- කණ්ඩායමේ අඛණ්ඩ ප්රතිනිර්මාණ ගමනේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම ජය සලකුණු වේ
- එක්දින තරග ශ්රේණිගත කිරීම්වලදී ශ්රී ලංකාවේ අගය ඉහළ නැංවීමට මෙම ජය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
කැරිබියන් දේශයේ ලබා ගත් මෙම ඓතිහාසික ජය, ලෝකයේ හොඳම එක්දින කණ්ඩායම් අතර තම ස්ථානය නැවත අත්කර ගැනීමට දැඩි ආශාවෙන් සිටින ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ 転換点转折点转折点転換 転換点転換点හැරීමේ ලක්ෂ්යයක් ලෙස සිහිපත් කෙරෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ සමාජ මාධ්ය හරහා තම ආඩම්බරය හා ජවය පළ කරමින් සිටින අතර, බොහෝ දෙනා මෙම ජය මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් මතකයේ රැඳෙන ජයග්රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස ප්රශංසා කරති. ලයන්ස් කණ්ඩායමට ඉදිරි ජාත්යන්තර හමුවීම් සඳහා විශාල මනෝ ධෛර්යයක් ලබා දීමට මෙම තරග මාලා ජය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.