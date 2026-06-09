Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.

අවසාන තීරණය ගත්තේ වර්ෂාව

තරග මාලාවේ අවසාන තරගය ප්‍රතිඵලයකින් තොරව අත්හරිනු ලැබුවේ, තෙත් කාලගුණය නිසා ක්‍රීඩා කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නොහැකි වූ නිසාය. සතුටු දායක අවසාන තරගයක් සඳහා අපේක්ෂා රැසක් ගොඩ නගා තිබියදී, ක්‍රීඩාව කිසිසේත් ආරම්භ කළ නොහැකි වූ නිසා නිලධාරීන්ට තරගය සම්පූර්ණයෙන් අත්හරිනු හැර වෙනත් විකල්පයක් නොතිබිණි.

තරගය ජලයෙන් සෝදා ගිය නිසා, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට තරගය සමකර ගැනීමේ හෝ තීරක තරගයකට යාමේ කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැතිව, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජය තීරක ජයක් බවට පත් විය.

ශ්‍රී ලංකාව දිනු කඩිනම් සටනේ තරග මාලාව

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් භූමියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු මෙම තරග මාලා ජයග්‍රහණය රටේ ජනතාව විසින් ඉමහත් සතුටින් පිළිගනු ඇත. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලියක විදේශ ගතව තරග මාලාවක් ජය ගැනීම සෑම විටම සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම ප්‍රතිඵලයෙන් විශාල විශ්වාසයක් ලබා ගනු ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අවසාන තරගයේදී සටන් කිරීමේ අවස්ථාව නොලැබීම ගැන නිසැකවම කනගාටු වනු ඇත. ස්වකීය භූමියේදී ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමේ අවස්ථාව අවසානයේ කාලගුණය විසින් ඔවුන්ගෙන් උදුරා ගනු ලැබිණි.

තරග මාලාවේ තීරණය

  • තරග මාලාවේ ප්‍රතිඵලය: ශ්‍රී ලංකාව 1-0 කින් ජය
  • තෙවන එක්දින තරගය: වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්හරිනු ලැබිණි — ප්‍රතිඵලයක් නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් හා කළමනාකාරිත්වය, විදේශ ගතව ලද ධනාත්මක තරග මාලා ප්‍රතිඵලයෙන් ශක්තිය ලබාගෙන, ඉදිරි ජාත්‍යන්තර කාර්යභාරයන් සඳහා දැන් දෑස් යොමු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss
සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහි දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව කොළඹ මහාධිකරණයෙන් අද ප්‍රකාශයට Sinhala

සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහි දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව කොළඹ මහාධිකරණයෙන් අද ප්‍රකාශයට

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ඇමතිවරයෙකු වන සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහිව පවරන ලද දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව අද (09) බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ…

09 Jun 2026 Discuss