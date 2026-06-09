තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී
අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්රහණයෙන් ප්රකාශයට පත් කෙරිණි.
අවසාන තීරණය ගත්තේ වර්ෂාව
තරග මාලාවේ අවසාන තරගය ප්රතිඵලයකින් තොරව අත්හරිනු ලැබුවේ, තෙත් කාලගුණය නිසා ක්රීඩා කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නොහැකි වූ නිසාය. සතුටු දායක අවසාන තරගයක් සඳහා අපේක්ෂා රැසක් ගොඩ නගා තිබියදී, ක්රීඩාව කිසිසේත් ආරම්භ කළ නොහැකි වූ නිසා නිලධාරීන්ට තරගය සම්පූර්ණයෙන් අත්හරිනු හැර වෙනත් විකල්පයක් නොතිබිණි.
තරගය ජලයෙන් සෝදා ගිය නිසා, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට තරගය සමකර ගැනීමේ හෝ තීරක තරගයකට යාමේ කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැතිව, ශ්රී ලංකාවේ ප්රථම ජය තීරක ජයක් බවට පත් විය.
ශ්රී ලංකාව දිනු කඩිනම් සටනේ තරග මාලාව
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් භූමියේදී ශ්රී ලංකාවට ලැබුණු මෙම තරග මාලා ජයග්රහණය රටේ ජනතාව විසින් ඉමහත් සතුටින් පිළිගනු ඇත. ජාත්යන්තර ක්රිකට් තරගාවලියක විදේශ ගතව තරග මාලාවක් ජය ගැනීම සෑම විටම සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම මෙම ප්රතිඵලයෙන් විශාල විශ්වාසයක් ලබා ගනු ඇත.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම අවසාන තරගයේදී සටන් කිරීමේ අවස්ථාව නොලැබීම ගැන නිසැකවම කනගාටු වනු ඇත. ස්වකීය භූමියේදී ප්රතිචාරයක් දැක්වීමේ අවස්ථාව අවසානයේ කාලගුණය විසින් ඔවුන්ගෙන් උදුරා ගනු ලැබිණි.
තරග මාලාවේ තීරණය
- තරග මාලාවේ ප්රතිඵලය: ශ්රී ලංකාව 1-0 කින් ජය
- තෙවන එක්දින තරගය: වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්හරිනු ලැබිණි — ප්රතිඵලයක් නැත
ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩකයන් හා කළමනාකාරිත්වය, විදේශ ගතව ලද ධනාත්මක තරග මාලා ප්රතිඵලයෙන් ශක්තිය ලබාගෙන, ඉදිරි ජාත්යන්තර කාර්යභාරයන් සඳහා දැන් දෑස් යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.