ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම ත්රිකෝණ මාලාවේ පළමු තරගයේ දී නවක තරුව වෛභව් සූර්යවංශි දැලේ හසුකරගනී
ත්රිකෝණ මාලා තරගාවලියේ පළමු තරගයේ දී ඉන්දීය තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශි විස්මිත ලෙස ඉනිම ආරම්භ කළ ද, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම දක්ෂ ලෙස ඔහු දැලේ හසුකරගනිමින් අවසාන ජයග්රහණය ලබා ගත්තේය.
දිලිසෙන ආරම්භයක්
ලෝක ක්රිකට් වේදිකාවේ වඩාත්ම කතාබහට ලක්වන තරුණ දක්ෂයෙකු ලෙස ශීඝ්රයෙන් නමක් දිනාගත් සූර්යවංශි, ඔහු මුහුණ දුන් මුල්ම deliveries සිටම ආක්රමණශීලී ලෙස පිතිකෙළේය. ඒ තරුණ ක්රීඩකයා දිරිගැන්වීමෙන් යුතු ස්වකීය ශෛලිය ප්රදර්ශනය කරමින් ක්රමාගත ගනිමන් තුනක් — හතර, හතර, හතර — ලබා ගනිමින් විරුද්ධ කණ්ඩායමට ප්රබල පණිවිඩයක් යැව්වේය.
ඒ දිලිසෙන ආරම්භය ප්රේක්ෂකයන් නැඟිටවා, ඔහුගේ වයසට ඉතා ඉහළ සංයමයක් හා ශක්තියක් ප්රදර්ශනය කරන මේ පිතිකරුගෙන් තවත් අමතක නොවන ඉනිමක් දකිනු ඇතැයි යන ප්රතීක්ෂාව ක්ෂණිකව ඇති කළේය.
ශ්රී ලංකා A ප්රතිවිරුද්ධ ප්රහාරය
එහෙත්, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නෝ ඒ මුල් ප්රහාරයෙන් විශ්රාන්ත නොවූහ. ඉක්මනින් සිත් එකතු කරගත් ඔවුහු, භයානක දකුණත් පිතිකරුව හිර කර ඔහු දිනය ඇතුළේ දැලේ හසු කිරීමට ශිස්ත සහගත සැලැස්මක් යෙදූහ. ඔවුන්ගේ ඉවසීම හා උපක්රමශීලී සිතුවිලි ඵලදායී ලෙස ප්රතිඵල ගෙනදුන් අතර, තරගය නිර්ණය කළ හැකි ඉනිමක් ඇරඹෙන්නට කලින් සූර්යවංශිව ආපසු ගෙනයාමට ඔවුන් සමත් විය.
ඒ දැලේ හසු කිරීම ශ්රී ලංකා A පන්දු යැවීමේ ඒකකයට පුළුල් ප්රශංසාව ගෙනෙව් අතර, බුද්ධිමත් ක්රිකට් සහ සාමූහික අධිෂ්ඨානය ඇති විට මෙවැනි ප්රචණ්ඩ තරුණ දක්ෂයන් ද නිෂ්ප්රභ කළ හැකි බව ඔවුන් ඔප්පු කළෝය.
ත්රිකෝණ මාලාව වේදිකාව සකසයි
ඉන්දියා A, ශ්රී ලංකා A සහ තවත් කණ්ඩායමක් එකතු කරන ත්රිකෝණ මාලාව, සියලු පාර්ශ්වයන්හි නැගී එන ක්රීඩකයන්ට ජ්යෙෂ්ඨ ජාත්යන්තර පිළිගැනීම සඳහා ස්වකීය හැකියාව ඔප්පු කිරීමට ඇති ඉතා වැදගත් වේදිකාවකි. ශ්රී ලංකාවේ තරුණ ක්රිකට් ක්රීඩකයන්ට, තරගාවලියේ ප්රථම ම 試합යේ දී සූර්යවංශි වැනි ප්රකට නාමයක් දැලේ හසු කිරීම ඉතා විශාල විශ්වාස ජනනයක් ලෙස ඉටු වනු ඇත.
ත්රිකෝණ මාලාවේ පළමු තරගයේ දී ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම ප්රදර්ශනය කළ ශිස්ත සහගත ක්රීඩාව, ස්වාගතධාරී කණ්ඩායම මුළු තරගාවලිය පුරාම ප්රබල බලවේගයක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇති බව පෙන්නුම් කරමින්, ගුණාත්මක විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් අභියෝගයට මුහුණ දීමට ප්රමාණවත් හැකියාව ඇති බව ස්ථිර කළේය.
දකුණු ආසියාතික ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඊළඟ පරම්පරාව පිටියේ ශ්රේෂ්ඨත්වය සඳහා ගැටෙන විට, ක්රිකට් රසිකයෝ හා තේරීම් කමිටු සමාජිකයෝ සමානව ඒ තරගාවලිය කතිකාවතකින් නරඹමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.