Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සල්ලේ අධිෂ්ඨානයෙන් නොබැසී: ශානි අබේසේකරගේ පාලනයෙන් CID විමර්ශනය ඉවත් කරන තෙක් උපවාසය අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සල්ලේ අධිෂ්ඨානයෙන් නොබැසී: ශානි අබේසේකරගේ පාලනයෙන් CID විමර්ශනය ඉවත් කරන තෙක් උපවාසය අඛණ්ඩව පවතිනු ඇත

රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ (SIS) හිටපු අධ්‍යක්ෂ, විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් සුරේෂ් සල්ලේ, දැනට එම ඒකකයට නායකත්වය දෙන විශ්‍රාමික ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකරගේ පාලනයෙන් ඔහුට එරෙහි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු (CID) විමර්ශනය වෙනත් ඒකකයකට මාරු නොකරන තාක් කල් තම අඛණ්ඩ උපවාස වර්ජනය නවත්වා ගැනීමට අකමැත්ත පළ කර ඇත.

විරෝධ ලිපි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු පවුලේ අය හමුවීමට අවසර ලැබේ

සල්ලේගේ බිරිඳ මනෝරි සහ ඔහුගේ නීති උපදේශක අසිත් සිරිවර්ධන, CID අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර වෙත විධිමත් විරෝධ ලිපි ඉදිරිපත් කළ පසු මෙම වර්ධනය සිදු වී තිබේ. එම ඉල්ලීම් අනුව, රඳවා සිටින හිටපු බුද්ධි ප්‍රධානියාට කෙටි පවුලේ හමුවීම් සිදු කරගැනීමට බලධාරීන් ඉඩ ලබා දෙන ලදී.

මෙම සීමිත සහන ලැබුණද, ඊට වඩා මූලික ඉල්ලීමක් ඉටු නොවන තාක් — එනම්, ඔහුට එරෙහි විමර්ශනය අබේසේකරගේ නායකත්වය යටතේ ඇති CID ඒකකයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කළ නොහොත් — තම උපවාස වර්ජනය අත් නොහරිනු ඇති බව සල්ලේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඉහළ ගෙන යන ප්‍රතිවිපාක සහිත පොදු ගැටුමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යුහය තුළ දෙදෙනාම ඉහළ තනතුරු හොබවා ඇති බැවින් මෙම ගැටුම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. සල්ලේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස සේවය කළ අතර, එම තනතුර රටේ ජාතික ආරක්ෂක රාමුවට කේන්ද්‍රීය වූවකි. ශානි අබේසේකර ප්‍රශංසාත්මක නමුත් මතභේදාත්මක චරිතයක් වන අතර, ඔහු අතීතයේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට ද මුහුණ දී ඇත.

අබේසේකරගේ නායකත්වය යටතේ ඇති CID ඒකකයෙන් විමර්ශනය ඉවත් කළ යුතු බැවින් සල්ලේ ගෙන ඇති ස්ථිරසාර ඉල්ලීම, වත්මන් විමර්ශනයේ අපක්ෂපාතී බව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු විශ්වාස භංගත්වයක් පිළිබිඹු කරයි. ලිඛිත ලේඛන හරහා විධිමත් විරෝධය දැක්වීමට ඔහුගේ නීති කණ්ඩායම ද තීරණය කර ඇත්තේ එම ගැටළුව ඔවුන් ද බෙදාගන්නා බව පෙන්නුම් කරමිනි.

නීති කණ්ඩායම සාධාරණත්වය පිළිබඳ සැලකිල්ල මතු කරයි

CID අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත සෘජුවම විරෝධ ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම හරහා නීති උපදේශක අසිත් සිරිවර්ධන, දැනට ක්‍රියාත්මක විමර්ශන විධිවිධානය මූලික වශයෙන් ගැටළු සහගත බව ආරක්ෂා පාර්ශ්වය සලකන බව ඳනවා ගෙන ඇත. සීමිත පවුලේ හමුවීම් පහසු කිරීමෙන් බලධාරීන් ප්‍රතිචාර දක්වා ඇතත්, සල්ලේ සහ ඔහුගේ නියෝජිතයන් ඔවුන්ගේ පුළුල් කනස්සල්ලන් සඳහා අර්ධ ක්‍රියාමාර්ග විසඳුමක් ලෙස පිළිගැනීමට නිල්ලෙස ඉදිරිපත් නොවන බව පෙනේ.

නවතම වාර්තා වන විට, උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතර, විමර්ශනය වෙනත් අධිකාරියකට මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු එකඟතාවකට එළඹී නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළයි Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළයි

කලාපීය ගැටුම ශ්‍රී ලාංකික පවුල් තුළ කම්පන රැල්ලක් ඇති කරයි මැදපෙරදිගදී ක්‍රියාත්මක වන අඛණ්ඩ අර්බුදය, එම කලාපයේ සීමාවන් ඉක්මවා ක්‍රමයෙන් බලපෑමක් ඇති කරමින්…

09 Jun 2026 Discuss
පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව විශ්වාසයෙන් Sinhala

පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව විශ්වාසයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 4.8කින් වර්ධනය වී ඇති බව පෙන්නුම් කරන දිරිගැන්වීම් සහිත ආර්ථික දත්ත මත පදනම්ව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද?

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් අතිශය අස්ථිර ලෙස සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, නැවතත් මූල්‍ය බිඳ වැටීමේ ගොඩ බිම් මතට පිය නගනු ඇත්දැයි යන්න…

09 Jun 2026 Discuss