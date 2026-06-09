රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි
ශ්රී ලංකාවට නව ක්රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්ය ශූරකමක් ප්රදර්ශනය කරමින්, ඉන්දියාවේ ප්රකට ඔලිම්පික් ශූරයා වූ නීරාජ් චොප්රාවම පිටුපසට දමමින් ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා ලෝකය කම්පනයට පත් කළේය.
ලෝකයේ දෙනෙත් යොමු කළ විසිකිරීමක්
පතිරාගේගේ මීටර් 92.62ක් දුරේ විසිකිරීම ක්රීඩා ප්රජාව හරහා දිවෙන කම්පනයක් ඇති කළ අතර, දැනටමත් බොහෝ දෙනා මෙය ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා ඉතිහාසයේ転 転換 ලක්ෂ්යයක් ලෙස හඳුන්වයි. මෙම ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩන දස්කම ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ක්රීඩා舞台 වේදිකාවේ නව අධ්යායයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.
දිগগජයෙකු පිටුපස දැමීම
ආසියාවේ ඉතාමත් සම්මානනීය හුල් විසිකිරීමේ ක්රීඩකයකු වූ, ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ලාභී නීරාජ් චොප්රා, පතිරාගේගේ විස්මිත විසිකිරීම ඉදිරියේ පසුපසට තල්ලු විය. ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් බිහි කිරීමේ දිගු ඉතිහාසයක් නොමැති ශ්රී ලංකාවට, මෙම ජයග්රහණය ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි.
දේශය සැලී යයි
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රීඩා රසිකයන් මෙම ජයග්රහණය සමරමින් සිටින අතර, ජාත්යන්තර ශූරතාවයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී තරඟ කර ජය ගත හැකි සැබෑ ලෝකතරම් දක්ෂතාවක් ශ්රී ලංකාව සතු බවට පතිරාගේගේ විසිකිරීම සාක්ෂියක් ලෙස ඔවුහු සලකති.
- රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක දුරක් වාර්තා කළේය
- එම දුර, එකම තරඟාවලියේදී ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාගේ දුර ඉක්මවා ගියේය
- මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි
ශ්රී ලංකාව ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීමටත්, තරුණ දක්ෂතාවන් දිරිමත් කිරීමටත් අඛණ්ඩව ආයෝජනය කරත්ම, පතිරාගේගේ අද්භූත විසිකිරීම කැපවීම හා හැකියාව මගින් සාක්ෂාත් කරගත හැකි දෑ පිළිබඳ ආනුභාවමත් සාක්ෂියක් ලෙස නිරතුරුව සිහිගැන්වෙනු ඇත. ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය ඉදිරියට යත්ම ක්රීඩා ලෝකය නිසැකවම ඔහු කෙරෙහි දෙනෙත් යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.