Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි සහයෝගයෙන් හදිසි බලතල අලුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර, අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඡන්ද 128ක තීරණාත්මක බහුතරයකින් සම්මත විය.

මෙම අනුමැතිය, රටේ පොදු සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා රජයට හා ආරක්ෂක බලකායන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන හදිසි බලතල දිගටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුළුල් නීති සම්පාදක සහයෝගයක් පවතින බව ඇඟවේ.

සැලකිය යුතු බහුතර සහයෝගයක්

මෙම දීර්ඝ කිරීමට සැලකිය යුතු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් සහය දැක්වූ අතර, පවත්නා හදිසි රාමුව පවත්වා ගැනීමට ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ග හරහා පාලන පරිපාලනය ව්‍යවස්ථාදායකය කෙරෙහි ශක්තිමත් ග්‍රහණයක් පවත්වාගෙන යන බව ද එයින් පිළිබිඹු වේ.

රාජ්‍ය හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කළ පසු, එය බලාත්මකව පැවතීම සඳහා නිතිපතා පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්‍ය වන අතර, ඒ හරහා විධායකය භාවිත කරන ඉහළ බලතල පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාදායක අධීක්ෂණයකට ඉඩකඩ සැලසේ.

රටට එල්ල වන බලපෑම්

හදිසි රෙගුලාසි යටතේ බලධාරීන්ට සාමාන්‍යයෙන් හිමිවන බලතල අතර:

  • සම්මත අධිකරණ ක්‍රියාවලිය නොමැතිව දිගු කාලයක් සඳහා පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීම
  • සිවිල් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා හමුදා පිරිස් යෙදවීම
  • ජාතික ආරක්ෂාව හා පොදු සාමය රකිනු පිණිස යම් සිවිල් නිදහස් සීමා කිරීම

හදිසි නීති නීතිරීතිවල දීර්ඝකාලීන භාවිතය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික නිදහස් කෙරෙහි ඊට ඇති විය හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල මතු කර ඇති සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ නියෝජිතයන් ගෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය දිගින් දිගටම දැඩි විමර්ශනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි Sinhala

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි

රජයට අයත් සිල්ලර වෙළඳ ජාලය ප්‍රධාන ගෘහස්ථ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල පිරිවැය අඩු කරයි ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වෙළඳ, වාණිජ, ආහාර…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි

විශාල පරිමාණ මුදල් හසුරුවීමට බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85කට ආසන්න අගයක් සහිත සංකීර්ණ විදේශ විනිමය වංචාවක්…

09 Jun 2026 Discuss
බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී Sinhala

බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම තීව්‍ර ජාත්‍යන්තර විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ඔන්ටේරියෝ පළාතේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපතිවරයා එම පියවර හෙළා දකිමින්…

09 Jun 2026 Discuss