පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි
පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි සහයෝගයෙන් හදිසි බලතල අලුත් කෙරේ
ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රාජ්ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය ප්රකාශ කළ අතර, අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඡන්ද 128ක තීරණාත්මක බහුතරයකින් සම්මත විය.
මෙම අනුමැතිය, රටේ පොදු සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා රජයට හා ආරක්ෂක බලකායන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන හදිසි බලතල දිගටම ක්රියාත්මක කිරීමට පුළුල් නීති සම්පාදක සහයෝගයක් පවතින බව ඇඟවේ.
සැලකිය යුතු බහුතර සහයෝගයක්
මෙම දීර්ඝ කිරීමට සැලකිය යුතු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී සංඛ්යාවක් සහය දැක්වූ අතර, පවත්නා හදිසි රාමුව පවත්වා ගැනීමට ගෙන යන ක්රියාමාර්ග හරහා පාලන පරිපාලනය ව්යවස්ථාදායකය කෙරෙහි ශක්තිමත් ග්රහණයක් පවත්වාගෙන යන බව ද එයින් පිළිබිඹු වේ.
රාජ්ය හදිසි නීතිය ප්රකාශයට පත් කළ පසු, එය බලාත්මකව පැවතීම සඳහා නිතිපතා පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය අවශ්ය වන අතර, ඒ හරහා විධායකය භාවිත කරන ඉහළ බලතල පිළිබඳ ව්යවස්ථාදායක අධීක්ෂණයකට ඉඩකඩ සැලසේ.
රටට එල්ල වන බලපෑම්
හදිසි රෙගුලාසි යටතේ බලධාරීන්ට සාමාන්යයෙන් හිමිවන බලතල අතර:
- සම්මත අධිකරණ ක්රියාවලිය නොමැතිව දිගු කාලයක් සඳහා පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීම
- සිවිල් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා හමුදා පිරිස් යෙදවීම
- ජාතික ආරක්ෂාව හා පොදු සාමය රකිනු පිණිස යම් සිවිල් නිදහස් සීමා කිරීම
හදිසි නීති නීතිරීතිවල දීර්ඝකාලීන භාවිතය සහ ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාතාන්ත්රික නිදහස් කෙරෙහි ඊට ඇති විය හැකි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල මතු කර ඇති සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ නියෝජිතයන් ගෙන් මෙම ක්රියාමාර්ගය දිගින් දිගටම දැඩි විමර්ශනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.