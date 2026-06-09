චෙම්මනි සමූහ සොහොන් කොටුවෙන් ළමුන් අට දෙනෙකු ඇතුළු අස්ථි අවශේෂ නවයක් හමුවේ
උතුරු ශ්රී ලංකාවේ චෙම්මනි සමූහ සොහොන් කොටුවේ, තෙවන අදියරේ කැණීම් කටයුතු 20 වන දිනට ද ගෙන ගිය අතර, ළමුන් අට දෙනෙකුට අයත් යැයි විශ්වාස කෙරෙන අස්ථි අවශේෂ සහ තවත් සමුච්චයක් ඇතුළු එනම් අස්ථි අවශේෂ නවයක් සොයාගෙන ඇත.
අඳුරු ඉතිහාසයකින් සැදුම්ලත් ස්ථානයක දුක්ඛදායක සොයාගැනීමක්
කුඩා දරුවන්ගේ අවශේෂ ලෙස සැලකෙන දේ හමුවීම, ඒමේ සොයාගැනීම රටපුරා කම්පනයට හේතු විය. දැනටමත් අතිශය සංවේදී ස්වභාවයක් ගෙන ඇති මෙම කැණීම් කටයුත්ත, මේ හේතුවෙන් තවත් ඝෝරවූ මානයකින් සමන්විත විය. යාපනයට ආසන්නව පිහිටි චෙම්මනිය, යුද්ධ සමයේ සිදු වූ කිරීතවල ප්රකාශිත අපරාධ සිදුවීම් සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ බැඳී ඇති අතර, දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක කැණීම් කටයුතු, ඒ ඉතිහාසයේ බර මතු පිටට ගෙන එමින් තිබේ.
අවශේෂ ප්රවේශමෙන් ලබාගනු ලැබූ අතර, ඒ වේලාවේ විද්යාත්මක කණ්ඩායම් සහ නිලධාරීන් ස්ථානයේ සිටියහ. මෙම අවශේෂවලට අයත් පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාව සහ ඔවුන්ගේ මරණය සම්බන්ධ තොරතුරු ස්ථාපිත කිරීම සඳහා, බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර විශ්ලේෂණ කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
තෙවන අදියරේ කැණීම් කටයුතු ක්රියාත්මක ය
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ දිර්ඝ සිවිල් ගැටුම් කාලය තුළ අතුරුදහන් වූ ආදරණීයයන් ගැන පිළිතුරු සඳහා බලා සිටි අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ පුළුල් මහජනතාව, දැඩි අවධානයෙන් වත්මන් කැණීම් අදියර නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
1990 ගනන්වල අග භාගයේ, හිටපු සොල්දාදුවෙකු සිරුරු මෙහි කොළඹ ලෙස සාක්ෂි දීමෙන් පසු, චෙම්මනිය ප්රථම වතාවට මහජන අවධානයට ලක් විය. ඉන් පසු වසර ගණනාව පුරා සිදු කළ කැණීම් කටයුතු වලින් බොහෝ අස්ථි අවශේෂ හමු වී ඇතත්, භූමිය තුළ ඇති දේවල සම්පූර්ණ ප්රමාණය තවමත් නිශ්චිතව නොදනී.
යුක්තිය හා වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
ළමයින්ගේ අවශේෂ සොයාගැනීම, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ පීඩිත ප්රජාවන්ගෙන් පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සඳහා නැඟෙන ඉල්ලීම් තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත. යුද්ධය සමයේ සිදු වූ අපරාධ විසඳීම සඳහා නිසි වගවීමේ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කළ යුතු බව, මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති.
- තෙවන අදියරේ කැණීම් ආරම්භ වී 20 වන දින, අස්ථි අවශේෂ නවයක් සොයාගෙන ඇත
- අවශේෂ නවයෙන් අටක් ළමුන්ට අයත් යැයි විශ්වාස කෙරේ
- චෙම්මනිය ස්ථානය, උතුරු පළාතේ යාපනයට ආසන්නව පිහිටා ඇත
- අවශේෂ සම්බන්ධ වෛද්ය විද්යාත්මක පරීක්ෂාවන් සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
නවතම සොයාගැනීම ගැන නිශ්චිතව ආමන්ත්රණය කරන නිල ප්රකාශයක් රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැත. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සහ පෙනී සිටීමේ කණ්ඩායම්, ගොදුරු ශිකාරයන් හඳුනාගෙන, කිසියම් අපරාධ සිදු කළ අය ගේ වගකීම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විශ්වාසදායක, ස්වාධීන ක්රියාවලියක් ඉල්ලා ඉදිරිපත් කිරීම නැවත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ළමුන්ගේ අවශේෂ හමුවීම, දශක ගණනාවක් පැවති ගැටුම සමයේ සිදු වූ සම්පූර්ණ සත්යය ශ්රී ලංකාව ශක්තිමත් ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතු අවශ්යතාව සහ, දිගු කලක් ශෝකයේ ගිලී සිටින පවුල්වලට කල් ඉකුත් වූ පිළිතුරු ලබා දීමේ ඇති හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
ඉදිරි දිනවලද චෙම්මනියේ කැණීම් ක්රියාත්මක ය. ස්ථානයෙන් කොතරම් ප්රමාණයක් තවමත් පරීක්ෂා කළ යුතු ද යන්න, බලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.