Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය මත දිගු සෙවනැල්ලක් හෙළයි

කලාපීය ගැටුම ශ්‍රී ලාංකික පවුල් තුළ කම්පන රැල්ලක් ඇති කරයි

මැදපෙරදිගදී ක්‍රියාත්මක වන අඛණ්ඩ අර්බුදය, එම කලාපයේ සීමාවන් ඉක්මවා ක්‍රමයෙන් බලපෑමක් ඇති කරමින් තිබෙන අතර, 2026 ජූනි මාසයේ සිදු කරන ලද තක්සේරුවකට අනුව, ගැටුමේ සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයකට මුහුණ දෙන රාජ්‍යයන් අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඉස්මතු වී ඇත.

හරස්වෙඩිලිය මැද සිරවූ අනතුරට ලක්විය හැකි ආර්ථිකයක්

දශක ගණනාවක් තුළ මෙරට අත්දුටු දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට තවමත් උත්සාහ දරන ශ්‍රී ලංකාව, මැදපෙරදිගේ භූ-දේශපාලනික අස්ථාවරත්වයේ රිකිලි බලපෑම් වලට විශේෂයෙන් නිරාවරණය වී සිටී. ආනයනික ආහාර භාණ්ඩ සහ ඉන්ධන කෙරෙහි රටේ ඇති අධික යැපීම හේතුවෙන්, ගෝලීය සැපයුම් දාමයන්ට ඇති ඕනෑම බාධාවක් හෝ ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑමක් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් ඉතා ඉක්මනින් සහ උග්‍ර ලෙස දැනෙයි.

මැදපෙරදිග ගැටුම ගෝලීය වෙළඳපොළවල් තුළ වැඩි අස්ථාවරත්වයකට දායක වී ඇති අතර, මෑත වසරවල ආර්ථික කැළඹිලිවලින් පසු බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික පවුල් තවමත් මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීමට අරගල කරන මොහොතක අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ඉහළ දමා ඇත.

ප්‍රධාන අවධානම් සහිත ක්ෂේත්‍ර

  • ගෝලීය සැපයුම් දාම බාධා හේතුවෙන් මූලික ආහාර ද්‍රව්‍යවල ආනයන පිරිවැය ඉහළ යෑම
  • ප්‍රවාහන හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන පිරිවැයට බලපාන ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම
  • මැදපෙරදිගේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ ආදායම අඩු විය හැකි අවදානම
  • රටේ විදේශ විනිමය සංචිත කෙරෙහි වැඩි වන පීඩනය

ප්‍රේෂණ ආදායම අවදානමට

මැදපෙරදිග රටවල් පුරා රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණ කම්කරුවන්ගේ විශාල ප්‍රජාව සම්බන්ධ කාරණය, අර්බුදයේ විශේෂයෙන් කනස්සල්ලට කරුණු රැසකින් ගහන එක් මානයකි. මෙම කම්කරුවන් රටට යවන ප්‍රේෂණ ආදායම, දහස් ගණනක් පවුල් සඳහා ජීවිකාවේ හදිසි ජීවධාරාවක් මෙන්ම පුළුල් ආර්ථිකය සඳහා විදේශ විනිමයේ ප්‍රධාන මූලාශ්‍රයක් ද වෙයි. කලාපයේ ඕනෑම අඛණ්ඩ අස්ථාවරත්වයක්, මෙම කම්කරුවන්ගේ ජීවිකාවට මෙන්ම බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික පවුල් රඳා සිටින ධන ප්‍රවාහයේ ස්ථාවරභාවයට ද තර්ජනයක් වේ.

ආහාර ලබා ගැනීම ක්‍රමයෙන් දුෂ්කර අභියෝගයක් බවට පත් වෙයි

තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන මානවීය නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කර ඇත්තේ, ගෝලීය ගැටුම් සහ දේශීය ආර්ථික බිඳ පෙලීම් ඒකාබද්ධ වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අවදානම් සහිත ජනවිභාගය සඳහා ආහාර ලබා ගැනීමේ ඉඩකඩ ඇහිරෙමින් පවතින බවයි. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්, විශේෂයෙන්, මූලික අවශ්‍යතා සඳහා මිල ගණන් අනාවැකි කිව නොහැකි ලෙස උච්චාවචනය වෙමින් ඇති හෙයින්, දැඩිතම බලපෑමට ලක් වෙමින් සිටිති.

රෙද්දේ දිගටම පවතින දේශීය ආර්ථික දුර්වලතාව සහ විදේශයේ ඉහළ යන කලාපීය අර්බුදය එකිනෙකා සමඟ ගැටීම, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් අවදානමට ලක් වූ පුරවැසියන් සඳහා අඛණ්ඩ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයක් ළඟා කර ගැනීමේ උත්සාහයට බරපතල අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

ක්‍රියාශීලී ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිචාරයක් සඳහා ඉල්ලීම්

විශ්ලේෂකයින් සහ ආධාර සංවිධාන, අවදානම් සහිත ප්‍රජාවන් කෙරෙහි ඇති ඍණාත්මක බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා රජයේ ක්‍රියාශීලී පියවරවල වැදගත්කම අවධාරණය කර ඇත. දේශීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම, ආනයන මූලාශ්‍ර විවිධාංගීකරණය කිරීම සහ සමාජ ආරක්ෂාවේ ජාලයන් ශක්තිමත් කිරීම, කොළඹ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගෙන් හදිසි අවධානය අවශ්‍ය ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍ර ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.

මැදපෙරදිගේ තත්ත්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව විශ්වාසයෙන් Sinhala

පළමු කාර්තුවේ 4.8%ක වර්ධනයක් සමඟ අවසාන IMF වාරිකය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව විශ්වාසයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී සියයට 4.8කින් වර්ධනය වී ඇති බව පෙන්නුම් කරන දිරිගැන්වීම් සහිත ආර්ථික දත්ත මත පදනම්ව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද?

2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් අතිශය අස්ථිර ලෙස සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, නැවතත් මූල්‍ය බිඳ වැටීමේ ගොඩ බිම් මතට පිය නගනු ඇත්දැයි යන්න…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස: නව යුගයට යුක්තිය හා සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉටු කළ හැකිද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස: නව යුගයට යුක්තිය හා සැබෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉටු කළ හැකිද?

එක් සන්ධිස්ථානයක සිටින ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව තම දේශපාලන ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතකට මුහුණ දෙමින් සිටී. නව දේශපාලන යුගයක පොරොන්දු හා අභියෝග අතර ගමන් කරන රටේ, වගවීම…

09 Jun 2026 Discuss