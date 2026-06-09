පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය 18ක මිල අඩු කරයි
රජයට අයත් සිල්ලර වෙළඳ ජාලය ප්රධාන ගෘහස්ථ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල පිරිවැය අඩු කරයි
ශ්රී ලාංකික පවුල්වල මූල්ය බර සැහැල්ලු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වෙළඳ, වාණිජ, ආහාර සුරක්ෂිතතා හා සහකාරිතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය, දිවයින පුරා ලංකා සතොස අලෙවිසැල්වල ලබා ගත හැකි අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය 18ක මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර තිබේ.
රට පුරා දිවෙන මිළ අඩු භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ ප්රධාන ජාලයක් ලෙස සේවය කරන මෙම රාජ්ය සිල්ලර වෙළඳ ජාලය, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට අත්යවශ්ය භාණ්ඩ වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි කිරීම සඳහා රජය ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස නව මිල ගණන් ක්රියාත්මක කරනු ඇත.
ජීවන වියදම් පීඩනයට ඉලක්කගත ප්රතිචාරයක්
මිල අඩු කිරීම් ශ්රී ලාංකික සාමාන්ය ආහාර රටාවේ කොඳු නාරටිය සේ ක්රියා කරන දෛනික ආහාර නිෂ්පාදන පරාසයක් ආවරණය කරයි. ලංකා සතොස වැනි රජය නියාමනය කරන අලෙවිසැල් ඔස්සේ තම දෛනික අවශ්යතා සපුරා ගන්නා අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී පවුල් මුහුණ දෙන ජීවන වියදම් අභියෝග පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල අමාත්යාංශයේ මෙම තීරණයෙන් පිළිබිඹු වේ.
ලංකා සතොසෙහි මිල අඩු කිරීම අරමුණු කරන්නේ දෛනික ජීවනෝපාය සඳහා අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්ය මත යැපෙන පාරිභෝගිකයන්ට සෘජු හා ක්ෂණික සහනයක් ලබා දීමටය.
ශ්රී ලාංකික සාප්පු යන්නන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ලංකා සතොස ශ්රී ලංකාවේ ඇති විශාලතම සිල්ලර අලෙවිසැල් ජාල වලින් එකක් ක්රියාත්මක කරන අතර, ග්රාමීය මට්ටමේ පාරිභෝගික මිල ගණන් කෙරෙහි රජයට බලපෑම් කළ හැකි ප්රධාන නාලිකාවක් ලෙස එය ක්රියා කරයි. අත්යවශ්ය ද්රව්ය 18ක මිල අඩු කිරීමෙන් බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන්නේ:
- අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ක්ෂණික මූල්ය සහනයක් ලබා දීම
- පෞද්ගලික සිල්ලර වෙළෙන්දන් අතර තරඟකාරී මිල ගණන් දිරිගැන්වීමෙන් වෙළඳපොල මිල ස්ථාවර කිරීමට දායක වීම
- රජය මඟින් කළමනාකරණය කරන ආහාර සුරක්ෂිතතා යාන්ත්රණ කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය තහවුරු කිරීම
ශ්රී ලංකාව ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අනුගාමීව ක්රමානුකූල ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරන අතරතුර මෙම නිවේදනය සිදු විය. ආහාරවලට දැරිය හැකි ලෙස ප්රවේශ විය හැකි බව සහතික කිරීම රජයේ ස්ථාවරකරණ න්යාය පත්රයේ礎 ශිලා ගලක් ලෙස පවතී.
පාරිභෝගිකයන් දැනුම් දී ඇති අත්යවශ්ය ආහාර ද්රව්යවල සංශෝධිත මිල ගණන්වලින් ප්රයෝජන ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති ලංකා සතොස අලෙවිසැලට පිවිසෙන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.