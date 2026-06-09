Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් වශයෙන් ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කරයි

රජයට අයත් සිල්ලර වෙළඳ ජාලය ප්‍රධාන ගෘහස්ථ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල පිරිවැය අඩු කරයි

ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වල මූල්‍ය බර සැහැල්ලු කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, වෙළඳ, වාණිජ, ආහාර සුරක්ෂිතතා හා සහකාරිතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, දිවයින පුරා ලංකා සතොස අලෙවිසැල්වල ලබා ගත හැකි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කිරීමක් නිවේදනය කර තිබේ.

රට පුරා දිවෙන මිළ අඩු භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ ප්‍රධාන ජාලයක් ලෙස සේවය කරන මෙම රාජ්‍ය සිල්ලර වෙළඳ ජාලය, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වඩාත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි කිරීම සඳහා රජය ගෙන යන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස නව මිල ගණන් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

ජීවන වියදම් පීඩනයට ඉලක්කගත ප්‍රතිචාරයක්

මිල අඩු කිරීම් ශ්‍රී ලාංකික සාමාන්‍ය ආහාර රටාවේ කොඳු නාරටිය සේ ක්‍රියා කරන දෛනික ආහාර නිෂ්පාදන පරාසයක් ආවරණය කරයි. ලංකා සතොස වැනි රජය නියාමනය කරන අලෙවිසැල් ඔස්සේ තම දෛනික අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා අඩු හා මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් මුහුණ දෙන ජීවන වියදම් අභියෝග පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල අමාත්‍යාංශයේ මෙම තීරණයෙන් පිළිබිඹු වේ.

ලංකා සතොසෙහි මිල අඩු කිරීම අරමුණු කරන්නේ දෛනික ජීවනෝපාය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මත යැපෙන පාරිභෝගිකයන්ට සෘජු හා ක්ෂණික සහනයක් ලබා දීමටය.

ශ්‍රී ලාංකික සාප්පු යන්නන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ලංකා සතොස ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති විශාලතම සිල්ලර අලෙවිසැල් ජාල වලින් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ග්‍රාමීය මට්ටමේ පාරිභෝගික මිල ගණන් කෙරෙහි රජයට බලපෑම් කළ හැකි ප්‍රධාන නාලිකාවක් ලෙස එය ක්‍රියා කරයි. අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 18ක මිල අඩු කිරීමෙන් බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන්නේ:

  • අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට ක්ෂණික මූල්‍ය සහනයක් ලබා දීම
  • පෞද්ගලික සිල්ලර වෙළෙන්දන් අතර තරඟකාරී මිල ගණන් දිරිගැන්වීමෙන් වෙළඳපොල මිල ස්ථාවර කිරීමට දායක වීම
  • රජය මඟින් කළමනාකරණය කරන ආහාර සුරක්ෂිතතා යාන්ත්‍රණ කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය තහවුරු කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව ස්වාධීනතාවයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදවලින් එකක් අනුගාමීව ක්‍රමානුකූල ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර මෙම නිවේදනය සිදු විය. ආහාරවලට දැරිය හැකි ලෙස ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කිරීම රජයේ ස්ථාවරකරණ න්‍යාය පත්‍රයේ礎 ශිලා ගලක් ලෙස පවතී.

පාරිභෝගිකයන් දැනුම් දී ඇති අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල සංශෝධිත මිල ගණන්වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති ලංකා සතොස අලෙවිසැලට පිවිසෙන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සොයාගත් මිලියන 85ක් වටිනා විශාල විදේශ විනිමය වංචාව — මනඃකල්පිත ආනයන යෝජනා ක්‍රමවලට සම්බන්ධයි

විශාල පරිමාණ මුදල් හසුරුවීමට බලධාරීන්ගේ දැඩි පියවර ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 85කට ආසන්න අගයක් සහිත සංකීර්ණ විදේශ විනිමය වංචාවක්…

09 Jun 2026 Discuss
බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී Sinhala

බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී

ශ්‍රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම තීව්‍ර ජාත්‍යන්තර විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ඔන්ටේරියෝ පළාතේ බ්‍රැම්ප්ටන් නගරාධිපතිවරයා එම පියවර හෙළා දකිමින්…

09 Jun 2026 Discuss
පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි Sinhala

පාර්ලිමේන්තුව විශාල බහුතරයකින් රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය දෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේ දැඩි සහයෝගයෙන් හදිසි බලතල අලුත් කෙරේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රාජ්‍ය හදිසි නීතිය දීර්ඝ කිරීමට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර, අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තු…

09 Jun 2026 Discuss