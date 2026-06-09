කොටිකාවත්ත කාන්තාවක් ඩොලර් 700,000ක් වටිනා ව්යාජ එක්සත් ජනපද මුදල් සමඟ අත්අඩංගුවට
කොටිකාවත්ත නිවසකදී ව්යාජ එක්සත් ජනපද මුදල් විශාල ප්රමාණයක් හමුවීමෙන් පසු වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
ව්යාජ නෝට්ටු විශාල ප්රමාණයක් අත්අඩංගුවට
මධ්යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයේ (CCIB) නිලධාරීන් සැකකාරිගේ නිවසට වැටලීමක් සිදුකර, එක්සත් ජනපද ඩොලර් 100 ව්යාජ නෝට්ටු රැසක් සොයාගත් අතර, ඒවායේ සමස්ත මුහුණත වටිනාකම ඩොලර් 700,000ක් වේ. මෑත කාලයේ සිදු කෙරුණු වඩාත් සැලකිය යුතු ව්යාජ මුදල් මර්දන මෙහෙයුම් අතරට මෙය අයත් වේ.
සැකකාරිය නිවසේදීම අත්අඩංගුවට
වැටලීම අතරතුර වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාව ඇයගේ කොටිකාවත්ත නිවසේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. CCIB හි විමර්ශකයින් මෙහෙයවූ මෙම මෙහෙයුමෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමත්, ව්යාජ නෝට්ටු රාශිය රඳවාගැනීමත් සිදු විය.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙනයෑම
ව්යාජ නෝට්ටුවල මූලාරම්භය සහ මෙම ක්රියාවලියට වෙනත් අය සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න සොයා බැලීම සඳහා බලධාරීන් විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ආගමික කරගෙන යයි. සැකකාරිය හෝ ව්යාජ මුදල් පිටුපස ක්රියාත්මක විය හැකි පුළුල් ජාලය සම්බන්ධයෙන් CCIB තවමත් වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිකර නොමැත.
විදේශ මුදල් ව්යාජ ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීම ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ බරපතළ අපරාධ වරදක් වන අතර, වරදකරුවන් ලෙස සොයාගනු ලබන අයට සැලකිය යුතු නීතිමය දඬුවම් ලැබිය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.