Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොටිකාවත්ත කාන්තාවක් ඩොලර් 700,000ක් වටිනා ව්‍යාජ එක්සත් ජනපද මුදල් සමඟ අත්අඩංගුවට

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොටිකාවත්ත කාන්තාවක් ඩොලර් 700,000ක් වටිනා ව්‍යාජ එක්සත් ජනපද මුදල් සමඟ අත්අඩංගුවට

කොටිකාවත්ත නිවසකදී ව්‍යාජ එක්සත් ජනපද මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් හමුවීමෙන් පසු වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

ව්‍යාජ නෝට්ටු විශාල ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට

මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයේ (CCIB) නිලධාරීන් සැකකාරිගේ නිවසට වැටලීමක් සිදුකර, එක්සත් ජනපද ඩොලර් 100 ව්‍යාජ නෝට්ටු රැසක් සොයාගත් අතර, ඒවායේ සමස්ත මුහුණත වටිනාකම ඩොලර් 700,000ක් වේ. මෑත කාලයේ සිදු කෙරුණු වඩාත් සැලකිය යුතු ව්‍යාජ මුදල් මර්දන මෙහෙයුම් අතරට මෙය අයත් වේ.

සැකකාරිය නිවසේදීම අත්අඩංගුවට

වැටලීම අතරතුර වයස අවුරුදු 53ක කාන්තාව ඇයගේ කොටිකාවත්ත නිවසේදීම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. CCIB හි විමර්ශකයින් මෙහෙයවූ මෙම මෙහෙයුමෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමත්, ව්‍යාජ නෝට්ටු රාශිය රඳවාගැනීමත් සිදු විය.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙනයෑම

ව්‍යාජ නෝට්ටුවල මූලාරම්භය සහ මෙම ක්‍රියාවලියට වෙනත් අය සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න සොයා බැලීම සඳහා බලධාරීන් විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ආගමික කරගෙන යයි. සැකකාරිය හෝ ව්‍යාජ මුදල් පිටුපස ක්‍රියාත්මක විය හැකි පුළුල් ජාලය සම්බන්ධයෙන් CCIB තවමත් වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිකර නොමැත.

විදේශ මුදල් ව්‍යාජ ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ බරපතළ අපරාධ වරදක් වන අතර, වරදකරුවන් ලෙස සොයාගනු ලබන අයට සැලකිය යුතු නීතිමය දඬුවම් ලැබිය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss