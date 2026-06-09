ශ්රී ලංකාව 2022 වැනි තවත් ආර්ථික අර්බුදයකට ඉදිරියෙන්ද?
2022 වර්ෂයේ ඇති වූ විනාශකාරී ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් අතිශය අස්ථිර ලෙස සුවය ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, නැවතත් මූල්ය බිඳ වැටීමේ ගොඩ බිම් මතට පිය නගනු ඇත්දැයි යන්න පිළිබඳව ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් නව කනස්සල්ල මතු කරමින් සිටිති. මෙම ප්රශ්නය දැන් අනතුරු හඬක් ලෙස නොතකා හරිනු නොලැබ, ආර්ථික හා දේශපාලන කවයන් පුරා බැරෑරුම් ලෙස විවාදයට ලක් වෙමින් තිබේ.
2022 හි සෙවනැල්ල
2022 ආර්ථික අර්බුදය, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව අත්විඳි දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදය විය. විදේශ විනිමය සංචිත සම්පූර්ණයෙන් පාහේ විනාශ විය; ඉන්ධන පෝලිම් කිලෝමීටර් ගණනින් දිව ගිය; ඖෂධ හිඟය රෝහල් ග්රාස කළ අතර, පුළුල් විදුලි කප්පාදු දෛනික ජීවිතය අඩපණ කළේය. එම දුක්කීමෙ ජනතාව මිලියන ගණනක් දරිද්රතාවයට හෙළා දැමූ අතර, අවසානයේ ඓතිහාසික දේශපාලන කලබලයකට හේතු වූ අතර, එම අවස්ථාවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රට හැර පලා ගොස් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් විය.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් සමඟ මැදිහත් වූ අතර, මේ වන විට රට රාජ්ය මූල්ය විනය, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා සහ වේදනාකාරී මිතිමත් ක්රියාමාර්ග රැසක් හරහා ඉතා ප්රවේශමෙන් ගමන් කරමින් සිටී. සමහර ප්රධාන දර්ශකවල යම් දියුණුවක් දක්නට ලැබුණද, සැබෑ ස්ථාවරත්වය කරා යන ගමන තවමත් දිගු හා අවිනිශ්චිත එකකි.
නොසලකා හැරිය නොහැකි අනතුරු සංඥා
2022 ව්යසනයට හේතු වූ ව්යුහාත්මක අවදානම් කිහිපයක් සම්පූර්ණයෙන් විසඳී නොමැත. විශ්ලේෂකයන් පහත සඳහන් ක්ෂේත්රයන් ගැන අවධානය යොමු කරති:
- ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ණය භාරය භයානක ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ඉදිරි වසරවල ණය ආපසු ගෙවීමේ බැඳීම් රාජ්ය මූල්ය ක්ෂේත්රය මත අධික පීඩනයක් ඇති කරනු ඇත.
- රටේ අපනයන පදනම සීමිතව පවතින නිසා, ගෝලීය වෙළඳපළ උච්ඡාවචනයන්ට විදේශ විනිමය ආදායම් ඉතාමත් ගොදුරු වෙයි.
- ආදායම් එකතු කිරීම දියුණු වෙමින් තිබුණද, අධික ණය ගැනීමකින් තොරව අත්යවශ්ය රාජ්ය සේවා සඳහා අරමුදල් සැපයීමට අවශ්ය මට්ටමට තවමත් නොපැමිණ ඇත.
- දූෂණය සහ පාලන දුර්වලතා ආයෝජක විශ්වාසය සහ රාජ්ය සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිත කිරීම අඛණ්ඩව බාධා කරයි.
- සංචාරක ව්යාපාරය සහ විදේශ ප්රේෂණ ක්ෂේත්ර සුවය ලබමින් පැවතුණද, ශ්රී ලංකාවගේ පාලනයෙන් ඔබ්බෙහි ඇති බාහිර කම්පනවලට ඒවා ගොදුරු ලෙස පවතී.
IMF වැඩසටහන: ආරක්ෂක දැලක් මිස විසඳුමක් නොවේ
IMF සමඟ ශ්රී ලංකාවේ පවතින සබඳතාව ඉතා වැදගත් ජීවන රේඛාවක් සපයා ඇති අතර, අනුප්රාප්තික රජයන් දිගු කලක් වළකා සිටි රාජ්ය මූල්ය විනය ආකාරයක් ක්රියාත්මක කිරීමට සහාය වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම වැඩසටහන ස්ථාවර කිරීම සඳහා වූ රාමුවක් මිස, දිගුකාලීන සමෘද්ධිය සඳහා සහතිකයක් නොවන බවයි.
IMF කොන්දේසිවලට අනුගත වීම ජාත්යන්තර ණය දෙන්නන් අතර යම් ප්රමාණයකට විශ්වාසය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට සහාය වී ඇතත්, සැබෑ පරීක්ෂාව පැමිණෙන්නේ, ඒ කොන්දේසි බාහිරව ක්රියාත්මක නොවන විට, ශ්රී ලංකාව ස්වකීය ශක්තියෙන් ම ප්රතිසංස්කරණ දිනිය යුතු මොහොතේය.
ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය දෙන්නන් සමඟ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඉදිරි ගොස් ඇතත්, ඒ ගිවිසුම් අවසාන කිරීම සහ ආපසු ගෙවීමේ කාලසටහන් කළමනාකරණය කිරීම, ඉදිරි වසර ගණනාවක් පුරා ස්ථිර දේශපාලන කැමැත්ත හා ආර්ථික විනය අවශ්ය කරනු ඇත.
දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම
2022 සිදුවීමෙන් ලැබූ ගැඹුරු පාඩම් අතරින් එකක් නම්, ආර්ථික වැරදි කළමනාකරණය හුදකලා ලෙස සිදු නොවන බවයි — එය ප්රවර්ධනය වන්නේ දේශප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.