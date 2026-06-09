ඉරානය සහ ඊශ්රායලය ප්රහාර නතර කරයි — සටන් විරාමය කඩවුවහොත් ප්රතිප්රහාර එල්ල කරන බව දෙපාර්ශ්වයම අවවාද කරයි
ඉරානය සහ ඊශ්රායලය යන රටවල් දෙක එකිනෙකාට එරෙහිව එල්ල කළ ප්රහාර තාවකාලිකව නතර කර ඇති බව නිවේදනය කර ඇති අතර, දීර්ඝකාලීන ශතුරත්වයක් පවත්වාගෙන එන මෙම රටවල් දෙක අතර 緊張තතාව අඩු විය හැකි බවට ප්රවේශම් සහගත බලාපොරොත්තුවක් මතුව තිබේ. කෙසේ වෙතත්, සටන් විරාමය නැවතත් කඩවුවහොත් තද ප්රතිචාරයක් ලබා දෙන බව දෙපාර්ශ්වයම පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
නෙතන්යාහු ප්රහාර නතර කිරීම තහවුරු කරමින් අවවාදයක් නිකුත් කරයි
ඊශ්රායල් අග්රාමාත්ය බෙන්යමින් නෙතන්යාහු සඳුදා දින ඊශ්රායලය සිය හමුදා ප්රහාර අත්හිටුවා ඇති බව තහවුරු කළ අතර, "මේ මොහොතේ" රට ප්රහාර නතර කර ඇති බව ප්රකාශ කළේය. කෙසේ වෙතත්, මෙම විරාමය ස්ථිර විසඳුමක් ලෙස නොසලකන ලෙස නෙතන්යාහු ප්රවේශමෙන් අවවාද කළ අතර, ඊශ්රායලයේ පුළුල් අරගලය තවමත් නිිමා නොවූ බවත්, තත්ත්වය වෙනස් වුවහොත් ක්රියා කිරීමට තම රජය සූදානම් බවත් අවධාරණය කළේය.
අප්රේල් සටන් විරාමයෙන් පසු මුල්වරට ගිනිවෙඩි හුවමාරුවක්
අප්රේල් මාසයේ ඇති කරගත් සටන් විරාමයෙන් පසු, රටවල් දෙක අතර සෘජු ප්රහාර හුවමාරු වූ පළමු අවස්ථාව ලෙස මෙම නවතම ගැටුම් ඉතිහාසගත විය. ප්රහාර නැවත ආරම්භ වීම නිසා පුළුල් කලාපීය ගැටුමක් ඇතිවිය හැකි බවට ජාත්යන්තර සැලකිල්ල ඉහළ ගිය අතර, ලෝක බලවතුන් දෙපාර්ශ්වයටම සංයමයෙන් කටයුතු කරන ලෙස 촉구 කළේය.
ඉරානයද සිය ප්රහාර නතර කළ බව සමාන ලෙස ප්රකාශ කළ නමුත්, සටන් විරාමය නැවතත් කඩ කළහොත් ප්රතිප්රහාර එල්ල කරන බව තෙහෙරාන් ද ඊශ්රායලය ගත් ස්ථාවරයම ගනිමින් අවවාද කළේය.
කලාපීය හා ගෝලීය ප්රතිවිපාක
ඉරානය සහ ඊශ්රායලය අතර ඕනෑම උත්සන්නයක් දැනටමත් අස්ථිර වී ඇති කලාපය තවදුරටත් කඩාකප්පල් කිරීමේ හැකියාව ඇති බැවින්, මෙම 展開 වීම් මැද පෙරදිග හා ඉන් ඔබ්බෙහිද ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතී. මැදපෙරදිග වෙළඳ මාර්ග සහ බොක්කෙහි සිටින විශාල ප්රවාසී කම්කරු ජනතාවගේ සුබසාධනය මත රඳා පවතින බොහෝ රටවල් මෙන්, ශ්රී ලංකාවද කලාපයේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව සෘජු අවශ්යතාවයක් ඇති රටකි.
දිප්ලෝමාතික නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කර ඇත්තේ, වර්තමාන විරාමය සාකච්ඡාවක් සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන නමුත්, රජයන් දෙක විසින් හුවමාරු කරගත් අන්යෝන්ය අවවාද, යටි 緊張තතාව furthermore නොවිසඳී ඇති බවත්, නැවත ගැටුමක් ඇතිවීමේ අවදානම බැහැර කළ නොහැකි බවත්ය.
ඉදිරි දිනවල සටන් විරාමය තහවුරු කිරීමට සහ තවදුරටත් උත්සන්නය වැළැක්වීමට ජාත්යන්තර මැදිහත්කරුවන් තම ප්රයත්නයන් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.