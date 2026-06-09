හිටපු ශ්රී ලාංකික බුද්ධි අංශ ප්රධානියා වධ හිංසා චෝදනා මධ්යයේ රෝහල් ගත කෙරේ
හිටපු ශ්රී ලාංකික බුද්ධි අංශ ප්රධානියෙකු රාජ්ය රඳවාතැබීම් යටතේ බරපතල වධ හිංසා චෝදනාවලට ලක්ව රෝහල් ගත කර ඇති අතර, මෙය රටේ ඉහළ පෙළේ රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
රෝහල් ගත කිරීම සැලකිල්ලට හේතු වේ
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ස්ථාපනය තුළ ඉතාමත් බලගතු හා රහසිගත තනතුරක් දැරූ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා, ඔහුගේ ශාරීරික තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලි මතුවීමෙන් අනතුරුව වෛද්ය පහසුකම් සහිත ස්ථානයකට මාරු කරන ලදී. මෙම රෝහල් ගත කිරීම දේශපාලන කවයන්, මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන් සහ පොදු ජනතාව අතර පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
කියනු ලබන වධ හිංසාවේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැති නමුත්, මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය රඳවාතැබීම් යටතේ පසුවන පුද්ගලයින්ට සලකන ආකාරය සහ책 වගවීම පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන විවාදයන් නැවත අවදි කර ඇත.
බලයේ සෙවනැල්ලෙන් මතු වූ චරිතයක්
හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා ශ්රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්රණයේ හරය වෙතම ක්රියාත්මක වූ අතර, එය ඓතිහාසිකව සැලකිය යුතු බලපෑමක් සහ සීමිත මහජන අධීක්ෂණයක් සමඟ සම්බන්ධ වූ ක්ෂේත්රයකි. ඔහුගේ රඳවාතැබීම සහ ඉන් අනතුරුව මතුවූ චෝදනා, රාජ්යය විසින් වරක් ඉතාමත් විශ්වාසනීය ක්රියාකාරීන් ලෙස සැලකූ අයට සලකන ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.
මානව හිමිකම් සංවිධාන ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉඩ ඇත
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය තුළ රඳවාතැබීමේ තත්ත්වයන් සහ නිසි නෛතික ක්රියාවලිය පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්සේ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇති දේශීය හා ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානවල අවධානය ද මෙම සිදුවීම ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වධ හිංසා චෝදනා පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන හා ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට ඉල්ලීම් එල්ල වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කිසිදු පුද්ගලයෙකු — ඔවුන්ගේ අතීත තනතුර හෝ ඔවුන්ට එරෙහිව ඇති චෝදනා කුමක් වුවත් — රාජ්ය රඳවාතැබීම් යටතේ සිටියදී අමානුෂික සැලකිල්ලට ලක් නොවිය යුතු බව නිරීක්ෂකයන් අවධාරණය කරයි.
අධිකාරීන් තවමත් අවතැන් සැලකිල්ල පිළිබඳ නිශ්චිත චෝදනා ආමන්ත්රණය කරමින් සවිස්තරාත්මක නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, පරීක්ෂණ ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.