දූෂණ නඩුවේදී හිටපු නියෝජ්ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධනට අවුරුදු 16ක සිර දඬුවමක්
හිටපු නියෝජ්ය ඇමති සරණ ගුණවර්ධන දූෂණ නඩුවක වරදකරු කරමින් අවුරුදු 16ක සිර දඬුවමකට යටත් කර ඇති අතර, රාජ්ය නිලධාරීන් මූල්ය අවිනීතිය සම්බන්ධයෙන් වගවිය යුතු බවට ශ්රී ලංකාව ගනු ලබන ක්රියාමාර්ගවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
හිටපු රාජ්ය නිලධාරියෙකුගේ වරදකාරිත්වය
පෙර කාලයක නියෝජ්ය ඇමති ධුරය හොබවා සිටි ගුණවර්ධන, දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත පදනම් වූ නීතිමය ක්රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව දීර්ඝ සිර දඬුවමකට යටත් කරනු ලැබීය. රාජ්ය ධුරයේ අයුතු භාවිතය සහ රාජ්ය සම්පත් අවභාවිතය සම්බන්ධ නඩු හඹා යාමට ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය කෙතරම් දෘඩ අධිෂ්ඨානයකින් කටයුතු කරන්නේ ද යන්න මෙම තීන්දුව ඉස්මතු කරයි.
ගුණවර්ධන මහතා මැතිවරණයෙන් පත් වූ නියෝජිතයෙකු සහ රජයේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ඉදිරිපිට සිටි නිසා, මෙම දඬුවම් ප්රකාශය රට පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. මෙවැනි ප්රමාණයේ දේශපාලනඥයන් සහ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු, මහජනතාව, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ දූෂණ විරෝධී ක්රියාකාරිකයන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව ඉහළ මට්ටමේ දූෂණ නඩු訴追 කිරීමේදී දීර්ඝකාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති බැවින්, මේ ආකාරයේ දඬුවම් ප්රකාශ විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ලක් වේ. වගවීමේ යාන්ත්රණ නිසි ලෙස යෙදූ විට ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක විය හැකි බවේ සාක්ෂියක් ලෙස නිරීක්ෂකයන් මෙම ප්රතිඵලය ඉස්මතු කර ඇත.
රටේ දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරිකයන් රජයේ විශාල විනිවිදභාවයක් සහ රාජ්ය නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම පාලනය කරන නීති වඩාත් දැඩි ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති. දේශපාලන වගවීම සම්බන්ධ අනාගත සාකච්ඡාවල ආශ්රිත ප්රමිතියක් ලෙස මෙම තීන්දුව උපුටා දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
මහජන ප්රතිචාරය
මෙම තීරණය මහජනතාව සහ දේශපාලන විචාරකයන් අතර විවිධ ප්රතිචාර ඇති කර ඇත. රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු විශේෂයෙන් ශුද්ධ පාලනයක් ඉල්ලා සිටීමේදී ප්රසිද්ධියේ ක්රියාශීලී වූ බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන්, මෙම දඬුවම් ප්රකාශය නිවැරදි දිශාවට තබන ලද පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
රාජ්ය ධුරය භාර දෙනු ලැබූ පුද්ගලයන් තම දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ බලතල ඇති හිටපු තනතුරු කුමක් වුවත්, නීතියේ ආධිපත්යයට යටත් ව සිටිය යුතු බවේ මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම නඩුව ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.