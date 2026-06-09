හිටපු මහ බැංකු නියෝජ්ය අධිපතිවරයා ශ්රී ලංකාවට ආසන්න ආර්ථික අර්බුදයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි
ජ්යේෂ්ඨ ආර්ථික විශේෂඥයා ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ගමන් මඟ පිළිබඳ කනස්සල්ල පළ කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්ය අධිපතිවරයෙකු, මෑත ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය කඩාවැටීමෙන් රට ශෝචනීය ලෙස 立ව අතිනැඟී සිටින මෙම අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාව තවත් බරපතල ආර්ථික අර්බුදයක් කෙළවරට ළඟා වෙමින් සිටිය හැකි බවට තද අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින්, රටේ අස්ථිර සෞඛ්යාරෝහණය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
අනතුරු ඇඟවීම ජාරිත ප්රකෘතිකරණ උත්සාහයන් මධ්යයේ එළිදරව් වෙයි
මුදල් ප්රතිපත්ති සහ මූල්ය පාලනය පිළිබඳ ගැඹුරු පසුබිමක් ඇති මෙම මූලාශ්රයෙන් නිකුත් වූ මෙම අනතුරු ඇඟවීම ඉමහත් බරක් දරයි. 2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදයකට පසු ශ්රී ලංකාව ප්රථම වරට ස්වෛරී බංකොලොත් භාවය ප්රකාශ කළ අතර, එතැන් සිට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාරක වැඩසටහනක් යටතේ වේදනාකාරී ප්රකෘතිකරණ ක්රියාවලියක් ගෙනයමින් සිටී.
මතුපිටින් ස්ථාවරත්වයේ සලකුණු දිස්වුවද, මුල් අර්බුදයට හේතු වූ යටින් පවතින ව්යුහාත්මක දුර්වලතා ප්රමාණවත් ලෙස විසඳා නොමැති බවත්, එමගින් තවත් ප්රධාන ආර්ථික පසුබෑමකට වේදිකාව සූදානම් වෙමින් ඇති බවත් හිටපු නියෝජ්ය අධිපතිවරයා අනතුරු ඇඟවීය.
කනස්සල්ලට ප්රධාන හේතු
ඉස්මතු කරන ලද කරුණු අතරින්, පහත සඳහන් කරුණු වර්ධනය වන අවදානමට කේන්ද්රීය සාධක ලෙස හඳුනාගෙන ඇත:
- රාජ්ය මූල්ය සහ ආදායම් උත්පාදනයේ ස්ථිර ව්යුහාත්මක දුර්වලතා
- ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණවල වේගය සහ ගැඹුර පිළිබඳ කනස්සල්ල
- රටේ බාහිර අංශයේ සහ විදේශ සංචිතවල අනාරක්ෂිත බව
- ශ්රී ලංකාවේ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ගිවිසුම්වල දිගුකාලීන තිරසාරත්වය
තවමත් සුව වෙමින් සිටින ජාතියක්
2022 අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකාවේ ජනතාව දිගු ඉන්ධන හිඟකම්, ඖෂධ හිඟකම් සහ දිගු විදුලි කප්පාදු විඳදරාගත් අතර, එය අවසානයේ අසාමාන්ය මහජන විරෝධතාවලට සහ ආණ්ඩු වෙනසකට හේතු විය. එතැන් සිට තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇතත්, බොහෝ ගෘහස්ථ ජනතාව ඉනික්බිති ඇති වූ ජීවන වියදම් ඉහළ යාම හමුවේ තවමත් සිය ජීවිකාව ගෙනයාමෙන් හිරිහැරයට ලක්ව සිටිති.
ගෞරවනීය හිටපු මහ බැංකු නිලධාරියෙකුගේ මෙම අනතුරු ඇඟවීම, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ සැබෑ ව්යුහාත්මක ප්රකෘතිකරණය එකිනෙකට සමාන නොවන බවත්, මෙම තීරණාත්මක හන්දිය පසු නොකොට ඉදිරියට ගිය හොත් රටේ දිගුකාලීන මූල්ය සෞඛ්යයට මිල අධික ප්රතිඵල ගෙනදිය හැකි බවත් සිහිපත් කරවන සංජානනීය මතක් කිරීමකි.
සජීවී අවධානයේ අවශ්යතාව
ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන්, දේශපාලන පීඩනයන් හමුවේ රාජකෝෂ විනය ලිහිල් කිරීමෙන් වළකිමින්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සජීවීව අවධානයෙන් සිට අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගෙනයෑමේ අවශ්යතාව අවධාරණය කර ඇත. රජය දැනට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහන යටතේ ගෙන ඇති කැපවීම් රකිමින් සිටී; කෙසේ වෙතත්, බදු පදනම පුළුල් කිරීමට, රාජ්ය අංශයේ අකාර්යක්ෂමතා අඩු කිරීමට සහ තිරසාර විදේශ ආයෝජන誘引 කිරීමට තවත් බොහෝ දේ කළ යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිකරණයේ ඊළඟ අදියරට සූදානම් වන අවස්ථාවේ, මෙවන් අනතුරු ඇඟවීම් — ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සඳහා පමණක් නොව, ස්ථාවර හා ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් මත තම ජීවිකාව රඳවාගෙන සිටින ලක්ෂ සංඛ්යාත සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහාද — විනිවිද පෙනෙන පාලනය, සවිවේකී ප්රතිපත්ති立ාකරණය සහ ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි අචල කැපවීමේ වැදගත්කම තවදුරට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.