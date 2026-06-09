සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහි දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව කොළඹ මහාධිකරණයෙන් අද ප්රකාශයට
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ඇමතිවරයෙකු වන සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහිව පවරන ලද දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව අද (09) බ්රහස්පතින්දා කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.
අධිකරණය හමුවේ ඇති නඩු
දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් ගොනු කරන ලද නඩු හතර කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින අතර, ඒ සියල්ලේ බෙහෙවින් අපේක්ෂිත තීන්දු එකවර ප්රකාශ කිරීමට සභාපති විනිසුරුවරයා අදට නියමිතව සිටීම සමඟ අද දිනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
著名한 දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයක් සතු සරණ ගුණවර්ධන, ඔහුට එල්ල වූ චෝදනාවල බරපතල ස්වභාවය හේතුවෙන් මහජන අවධානයට ලක් වූ මෙම දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනාවලට අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා මුහුණ දී සිටී.
තීන්දුවේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව රාජ්ය ජීවිතයේ ඉහළ මට්ටම්වල වගවීම හා දූෂණ නඩු විභාගය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිටින මෙවැනි කාලපරිච්ඡේදයක මෙම නඩු තීන්දු ප්රකාශයට පත් කිරීම නීති නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්ය මහජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයම සමීපව අනුගමනය කරනු ලැබේ.
රාජ්ය සේවය හා රජයේ පරිපාලනය තුළ අඛණ්ඩතාව තහවුරු කිරීම සඳහා වූ තම පුළුල් බලතල ප්රකාරව, අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීමේ රාජ්ය බලය පැවරී ඇති CIABOC විසින් මෙම නඩු ක්රියාමාර්ග ආරම්භ කරන ලදී.
කොළඹ මහාධිකරණය විසින් නිල තීන්දුව ප්රකාශයට පත් කළ වහාම අදාළ ක්රියාවලියේ ප්රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.