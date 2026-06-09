Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහි දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව කොළඹ මහාධිකරණයෙන් අද ප්‍රකාශයට

09 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහි දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව කොළඹ මහාධිකරණයෙන් අද ප්‍රකාශයට

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ඇමතිවරයෙකු වන සරණ ගුණවර්ධනට එරෙහිව පවරන ලද දූෂණ නඩු හතරේ තීන්දුව අද (09) බ්‍රහස්පතින්දා කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

අධිකරණය හමුවේ ඇති නඩු

දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් ගොනු කරන ලද නඩු හතර කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින අතර, ඒ සියල්ලේ බෙහෙවින් අපේක්ෂිත තීන්දු එකවර ප්‍රකාශ කිරීමට සභාපති විනිසුරුවරයා අදට නියමිතව සිටීම සමඟ අද දිනය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

著名한 දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයක් සතු සරණ ගුණවර්ධන, ඔහුට එල්ල වූ චෝදනාවල බරපතල ස්වභාවය හේතුවෙන් මහජන අවධානයට ලක් වූ මෙම දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනාවලට අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා මුහුණ දී සිටී.

තීන්දුවේ වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය ජීවිතයේ ඉහළ මට්ටම්වල වගවීම හා දූෂණ නඩු විභාගය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් සිටින මෙවැනි කාලපරිච්ඡේදයක මෙම නඩු තීන්දු ප්‍රකාශයට පත් කිරීම නීති නිරීක්ෂකයන් සහ සාමාන්‍ය මහජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයම සමීපව අනුගමනය කරනු ලැබේ.

රාජ්‍ය සේවය හා රජයේ පරිපාලනය තුළ අඛණ්ඩතාව තහවුරු කිරීම සඳහා වූ තම පුළුල් බලතල ප්‍රකාරව, අල්ලස් හා දූෂණ වරදවල් විමර්ශනය කර නඩු පැවරීමේ රාජ්‍ය බලය පැවරී ඇති CIABOC විසින් මෙම නඩු ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කරන ලදී.

කොළඹ මහාධිකරණය විසින් නිල තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කළ වහාම අදාළ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී Sinhala

තෙවන එක්දින තරගය වර්ෂාවෙන් සෝදා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව තරග මාලාව දිනා ගනී

අඛණ්ඩ වර්ෂාව නිසා තෙවන හා අවසාන තරගය අතහැර දැමීමට සිදු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි එක්දින තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස 1-0 ක ජයග්‍රහණයෙන්…

09 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි Sinhala

රුමේෂ් පතිරාගේ මීටර් 92.62ක් දුරට හුල් විසිකර ලෝකය තැතිගන්වයි — ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රාව පසු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට නව ක්‍රීඩා වීරයෙකු උදා විය. හුල් විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට හුල විසිකිරීමේ අසාමාන්‍ය ශූරකමක් ප්‍රදර්ශනය කරමින්,…

09 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපදය මූලිකත්වය ගන්නා ඉන්දීය මහාසාගර වරාය හා සැපයුම් දාම සංසදයට එක්වෙයි

දූපත් රාජ්‍යය වොෂිංටනයේ සහාය ඇති මුලපිරීම හරහා සමුද්‍රීය සබඳතා ශක්තිමත් කරයි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය මහාසාගර කලාපය පුරා වරාය හා සැපයුම් දාම කටයුතු කෙරෙහි අවධානය…

09 Jun 2026 Discuss