ඩයලොග් සහ හේල්සිස් කෙරෙහි ශක්තිමත් ආයෝජක උනන්දුවක් මධ්යේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ නැවත නැගී සිටී
කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම් තීව්ර වේ
කොළඹ කොටස් හුවමාරුව නැවත ගතිශක්තියක් ලබා ගන්නා බවේ සංඥා පෙන්නුම් කරමින් වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම් ඉහළ ගිය අතර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ලැයිස්තුගත සමාගම් දෙකක් වන ඩයලොග් ඇක්සියාටා සහ හේල්සිස් කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.
ඩයලොග් සහ හේල්සිස් ආයෝජක අවධානය ආකර්ෂණය කරගනී
රටේ ප්රමුඛ විදුලිසංදේශ සේවා සපයන්නා වන ඩයලොග් ඇක්සියාටා සහ විවිධාංගීකරණය වූ සංකීර්ණ ව්යාපාරික ආයතනය වන හේල්සිස්, නවතම වෙළෙඳ සැසිය තුළ ගැනුම්කරුවන්ගේ උනන්දුව ආකර්ෂණය කරගත් ප්රධාන කොටස් ලෙස මතු විය. මෙම ශ්රේෂ්ඨාංශ කොටස් කෙරෙහි නැවත යොමු වූ අවධානය පුළුල් වෙළෙඳපොළේ ධනාත්මක චලනයට දායක වූ අතර, දේශීය හා ආයතනික ආයෝජකයින් අතර ක්රමක්රමයෙන් වර්ධනය වන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.
හේලා වෙළෙඳ කටයුතු අත්හිටුවයි
එම සැසිය තුළදීම සිදු වූ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස, හේලා අැපරල් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගමේ කොටස් වෙළෙඳාමට තාවකාලික තහනමක් පනවන ලදී. අත්හිටුවීමේ නිශ්චිත හේතු හෝ කාලසීමාව සම්බන්ධයෙන් වහාම වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත නොහැකි වූ නමුත්, මෙවැනි වෙළෙඳ තහනම් සාමාන්යයෙන් වැදගත් නිවේදනයක් හෝ නියාමන අනුකූලතා අවශ්යතා හේතුවෙන් හුවමාරුව විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ.
වෙළෙඳපොළ අපේක්ෂාව
දිනයේ ක්රියාකාරකම් කොටස් හුවමාරුවේ ප්රවේශමෙන් ගොඩනැගෙන ශුභවාදී මනෝභාවයක් පෙන්නුම් කරන අතර, ස්ථාපිත කොටස් තෝරාගෙන සිදු කරන ලද ගැනුම් ඉහළ යාමට හේතු විය. හේලා අැපරල් සම්බන්ධ අත්හිටුවීමේ වර්ධනයන් මෙන්ම ඉදිරි සැසිවල ඩයලොග් සහ හේල්සිස් හි වෙළෙඳ රටාවන් කෙරෙහිද වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයින් දැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.