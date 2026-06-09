බ්රැම්ප්ටන් නගරාධිපති ශ්රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයා අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකී
ශ්රී ලංකාවේ දමිළ සංගීතඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම තීව්ර ජාත්යන්තර විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ඔන්ටේරියෝ පළාතේ බ්රැම්ප්ටන් නගරාධිපතිවරයා එම පියවර හෙළා දකිමින් ශිල්පියා වහාම නිදහස් කරන ලෙස ප්රසිද්ධියේ 촉구කර සිටී.
අවධානය ගත් රඳවා ගැනීමක්
මෙම දමිළ සංගීතඥයා රඳවා ගැනීම ලොව පුරා දමිළ ඩයස්පෝරා ප්රජාවන් කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් කැනඩාවේ සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික දමිළ ජනගහනයක් පදිංචිව සිටී. ශ්රී ලංකාවේ දමිළ කලාකරුවන්ට සහ සාංස්කෘතික පෞද්ගලිකයන්ට සලකන ආකාරය පිළිබඳ කනස්සල්ලජනක සංඥාවක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
බ්රැම්ප්ටන් නගරාධිපතිගේ ප්රකාශය
ලොව විශාලතම දමිළ ඩයස්පෝරා ප්රජාවන්ගෙන් එකක් නිවහන කරගත් බ්රැම්ප්ටන් නගරාධිපති පැට්රික් බ්රවුන්, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම තදින් හෙළා දකිමින් හඬ නගා ඇත. සාංස්කෘතික ප්රකාශනය මර්දනය කිරීමක් ලෙස ඔහු විස්තර කළ දෙය සම්බන්ධයෙන් නගරාධිපතිවරයා දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, දමිළ පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ගරු කරන ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
සාංස්කෘතික ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් සංගීතඥයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම ඉතාමත් කනස්සල්ලජනක වන අතර, ජාත්යන්තර ප්රජාවගේ හදිසි අවධානය ඉල්ලා සිටී.
ඩයස්පෝරාවේ ප්රතිචාරය
දමිළ ඩයස්පෝරාව තුළ, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් නිදහස සහ වාර්ගික සුළු ජන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දිගුකලක් තිස්සේ පැවති කනස්සල්ල නැවත අවුස්සා ඇත. ප්රජා නායකයන් සහ උපදේශකයන් සංගීතඥයා නිදහස් කරන ලෙස කරන ඉල්ලීම් පිටුපස එක් රැස් වෙමින්, කොළඹ මත රාජ්ය තාන්ත්රික පීඩනය යෙදීමට කැනේඩියානු සහ ජාත්යන්තර නිලධාරීන් දිරිමත් කරමින් සිටිති.
- කැනඩාවේ දමිළ ප්රජා සංවිධාන අත්අඩංගුවට ගැනීම හෙළා දකිමින් ප්රකාශ නිකුත් කර ඇත.
- කැනේඩියානු ෆෙඩරල් නිලධාරීන් මෙම කාරණය ශ්රී ලාංකික සගයන් සමඟ මතු කරන ලෙස ඉල්ලීම් කෙරී ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ දමිළ නිදහස සම්බන්ධ පුළුල් ගැටලු රටාවක කොටසක් ලෙස මානව හිමිකම් උපදේශකයන් මෙම සිද්ධිය සලකුණු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට ඇති බලපෑම්
යුද්ධෝත්තර සංහිඳියා ක්රියාවලිය සැරිසරමින් සිටින සහ මානව හිමිකම් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර ප්රජාවගේ අඛණ්ඩ දෘෂ්ටිපථයට ලක්ව ඇති ශ්රී ලංකාවට සංවේදී මොහොතක මෙම සිද්ධිය මතු වී ඇත. සාංස්කෘතික පෞද්ගලිකයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, රටේ සහජීවනය සහ සුළු ජන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ කැපවීම ගැන වැරදි පණිවිඩයක් යවන බව විවේචකයෝ තර්ක කෙරෙති.
මෙම නඩුව සම්බන්ධ ජාත්යන්තර විවේචනය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. දමිළ උපදේශක කණ්ඩායම්, විදේශ රජයන් සහ ලොව පුරා මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.