Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ විදේශීය සංචාරකයින් පිරිසක් දිවයිනට පැමිණ ඇත — එය රටේ ඉතිහාසයේ එම මාසය සඳහා වාර්තා වූ ඉහළම සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාවයි.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයේ ඓතිහාසික මොහොතක්

මෙම වාර්තාගත සංඛ්‍යා, මෑත වසරවලදී දරුණු ලෙස打击 ලැබූ කර්මාන්තයක බලවත් පුනරුදයක් සංකේතවත් කරයි. 2019 ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් සහ ඉනික්බිති රටට ග්‍රහණය කළ දීර්ඝ ආර්ථික හා සමාජීය කැලඹිලිවලින් මෙම කර්මාන්තය දැඩිව පීඩාවට පත් විය. සංචාරක අධිකාරීන් මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ලොව නැවත විශ්වාසය තබන බවේ සංඥාවක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින්, එය ඉදිරිගමනේ転换点 ලෙස විස්තර කර ඇත.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ සඳහා මැයි මාසය සාමාන්‍යයෙන් ජනප්‍රිය සංචාරක කාලය බෙහෙදෙකු නොවන බැවින්, මෙම සංඛ්‍යා විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පවසන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව කාලෝචිත ඉල්ලුමට සීමා නොවී, වසරින් වසර සිය සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගන්නා ගමනාන්තයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් ඇති බවයි.

මෙම ලිහිල් ගලා ඒමට හේතු කුමක්ද?

සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රශංසනීය වැඩිවීමට දායක වන ප්‍රධාන සාධක කිහිපයක් ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන අතර, ඒවා නම්:

  • යුරෝපය, ආසියාව සහ මැදපෙරදිග ප්‍රධාන ප්‍රභව වෙළෙඳපොළවල SLTDA විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ආක්‍රමණශීලී ගමනාන්ත අලෙවිකරණ ව්‍යාපාර
  • ගුවන් ගමන් සම්බන්ධතාවල දියුණුව — ගුවන් සේවා ගණනාවක් බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ වෙත මාර්ග නැවත ස්ථාපිත කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරීම
  • සාපේක්ෂ වශයෙන් අනුකූල විනිමය අනුපාතිකය, ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සංචාරකයින් සඳහා ආකර්ශනීය හා දැරිය හැකි ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික භූ දර්ශන, සංස්කෘතික උරුමය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂිත සංචාරක ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර උනන්දුව ඉහළ යාම

පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිඵල

සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ආදායමේ වඩාත් ප්‍රධාන ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, වාර්තාගත මැයි මාස සංඛ්‍යා රටේ ගමන් කරන ආර්ථික ය立直ය ශක්තිමත් කිරීමට ස්ථිර දායකත්වයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආණ්ඩුව සංචාරක කර්මාන්තය තම පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ කෙටුම්පතේ礎石 ලෙස හඳුනාගෙන, ඉදිරි වසර සඳහා ඉහළ වාර්ෂික පැමිණීම් ඉලක්ක නිශ්චය කර ඇත.

2025 මැයි මාසයේ සංඛ්‍යා සනාථ කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සරලව යළි නැඟී සිටින්නේ පමණක් නොව, ඉන් ඔබ්බෙහි කිසිදා නොගිය ශිඛරවලට ළඟා වෙමින් සිටින බවයි.

රටපුරා හෝටල් හිමිකරුවන්, සංචාරක ව්‍යාපාරිකයන් සහ ආගන්තුක සත්කාර වෘත්තිකයන් මෙම ප්‍රවෘත්තිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඉදිරි මාසවලදී ද ව්‍යාපාරික ගමන ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බව ශක්තිමත් අනාගත වෙන්කිරීම් හෙළිදරව් කරන බව බොහෝ දෙනෙකු වාර්තා කරයි.

අනාගතය දෙසට

වසරේ අගභාගයේ ජනප්‍රිය සංචාරක කාලය ළඟා වෙමින් ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවට සිය සමස්ත වාර්ෂික පැමිණීම් වාර්තා ද ඉක්මවිය හැකි බවට කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් ශාස්ත්‍රීය ශුභාශාවෙන් යුතු වෙති. ස්වාභාවික හා සංස්කෘතික සම්පත් සංරක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ සහතික කිරීම සඳහා, සංචාරක යටිතල පහසුකම්, සේවා ගුණාත්මකභාවය හා තිරසාර ක්‍රමවේදයන්හි ආයෝජනය කෙරෙහි දිගින් දිගටම අවධානය යොමු කරන ලෙස අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
සිරගත හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විපක්ෂය කොළඹ විරෝධතාවයකට එක්වෙයි Sinhala

සිරගත හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා වෙනුවෙන් විපක්ෂය කොළඹ විරෝධතාවයකට එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ නායකයන් රටේ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියාට සහයෝගය දක්වමින් අත්අඩංගුවේ සිටින එම නිලධාරියා වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලා රජයට එරෙහිව ජනතා විරෝධතාවයක්…

08 Jun 2026 Discuss