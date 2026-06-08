2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට
රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්ර වෙමින් පවතී
2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්යාව 37,000 ට ආසන්න වීම සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ රටපුරා ජනතාව අතර හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් මතු කර ඇත.
මෙම වර්ෂය තුළ මේ දක්වා වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව පිළිබිඹු කරන මෙම සංඛ්යාලේඛන, කොඳු නාරටිය-සන්නායක රෝගය ලෙස දිගින් දිගටම රටේ සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් වෙහෙසට පත් කරමින් පළාත් කිහිපයක පවුල් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරන මෙම කාලිත ගොදුරු රෝගය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව සංඥා කරයි.
බරපතල ප්රතිවිපාක සහිත නැවත නැවත මතු වන තර්ජනයක්
ඒඩීස් ඊජිප්ටි මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් ස්ථිර වාහක-සම්ප්රේෂිත රෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඉතිරිව ඇත. මෙම රෝගය මෘදු උණ හා සිරුරේ වේදනාවන්ගේ සිට, නොකඩවා ප්රතිකාර නොලැබේ නම් ජීවිතයට තර්ජනයක් විය හැකි දරුණු ඩෙංගු රක්ත වහනය ජ්වරය දක්වා ව්යාප්ත විය හැකිය.
ක්රියාකාරී ජලය රැඳෙන ස්ථාන — විශේෂයෙන් නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල — මදුරුවන්ගේ වාසස්ථාන සඳහා හොඳම සහජීවන පරිසරය නිර්මාණය කරන බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, ඒ ගැඹුරු වැසි කාලසීමාවන් තුළ හා ඉන් අනතුරුව විශේෂයෙන් සිදු වේ.
බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින්නේ කුමක් ද?
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම, මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසය. නිර්දේශිත ප්රධාන පියවරයන් ලෙස:
- මල් පොට්ටල, රබර් රෝද සහ භාජනවල ඇතුළුව නිවාස අවට ක්රියාකාරී ජල රැඳවීම් ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අලුයම් හා සවස් යාමවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- අධික උණ, දරුණු හිසරදය සහ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ අත්දකින විට ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- පරීක්ෂණ හා දුමාරය ගැසීමේ මෙහෙයුම් සිදු කරන දේශීය සෞඛ්ය නිලධාරීන්ට සහයෝගය දැක්වීම
ප්රජා ක්රියාදාමයක් සඳහා ඇරයුමක්
ඩෙංගු වැළැක්වීම සෞඛ්ය බලධාරීන්ගේ පමණක් වගකීමක් නොවේ — සම්ප්රේෂණ චක්රය බිඳ දැමීමේදී සෑම නිවෙසකටම හා ප්රජාවකටම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට ඇත.
වර්ෂය තවමත් ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ, සාමූහික වැළැක්වීමේ උත්සාහයන් තීව්ර නොකළේ නම් මුළු රෝගීන් සංඛ්යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි. ශ්රී ලංකාව පෙර වසරවලදී දරුණු ඩෙංගු වසංගත අත්විඳ ඇති අතර, ඒ ඉහළ අනතුරු සහ මරණ ඇති කළ කාලසීමාවන් නැවත සිදුවීම වළක්වා ගැනීමට බලධාරීන් කැමැත්තෙන් සිටිති.
මහජනතාව සිය දිනපතා ජීවිතයේ සජාගව සිටීමටත්, ඉඩ ඇති මදුරු වාසස්ථාන දේශීය බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමටත්, තත්ත්වය ළඟින් අධීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතින බැවින් නිල සෞඛ්ය සන්නිවේදනයන් හරහා දැනුවත්ව සිටීමටත් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.