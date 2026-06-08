පාසල් සිසුවෙකු සහ වැඩිහිටි කාන්තාවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු රට පුරා සිදු වූ මාර්ග අනතුරු වලින් මිය යයි
එක් දිනක් තුළ ශ්රී ලංකාව පුරා සිදු වූ මාර්ග අනතුරු මාලාවකින් අවුරුදු 11 ක පාසල් සිසුවෙකු සිට අවුරුදු 82 ක කාන්තාවක් දක්වා වූ පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙය රට තුළ පවතින මාර්ග සුරක්ෂිතභාවයේ අර්බුදය ඉස්මතු කර දක්වයි.
අකල් මරණයට පත් වූ තරුණ දිවි සහ වැඩිහිටියෝ
දිවයිනේ විවිධ ස්ථානවල සිදු වූ වෙන් වෙන් වූ අනතුරු හරහා මෙම ඛේදවාචකයන් ගොඩ නැගුණු අතර, ශ්රී ලාංකික මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට දිනපතා මුහුණ දීමට සිදු වන අන්තරායන්ගේ බිහිසුණු චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරයි. වයස අවුරුදු 11 කට පමණ සීමා වූ කුඩා පාසල් සිසුවාගේ මරණය විශේෂ දුකට හේතු වූ අතර, රටේ මාර්ගවල ළමුන්ගේ අනරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ තියුණු මතක් කිරීමක් ලෙස එය සේවය කරයි.
අවුරුදු 82 ක කාන්තාවක් ද ජීවිතය අහිමි කර ගත් අය අතර සිටි අතර, පයින් ගමන් කරන හෝ මහජන ප්රවාහනය භාවිතා කරන වැඩිහිටි පුරවැසියන්ට නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීමෙන් ඇති වන තර්ජනය මෙමගින් ඉස්මතු වේ.
වළකා ගත හැකි මරණවල රටාවක්
ශ්රී ලංකාවේ නාගරික සහ ග්රාමීය යන දෙඅංශයේ ම කලකිරවනසුළු නිතිපතාවකින් අනතුරු සිදු වෙමින්, මාර්ග මරණ රටේ බරපතල මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස දිගටම පවතී. ශ්රී ලාංකික ජීවිතවලට එල්ල වන හානිය අවම කිරීම සඳහා රථවාහන නීතිවල ශක්තිමත් ක්රියාත්මක කිරීමක්, වැඩිදියුණු කළ මාර්ග යටිතල පහසුකම් සහ වඩා පුළුල් මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සඳහා ආරක්ෂක සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලීම් කරමින් සිටී.
එක් දිනකදීම පුද්ගලයන් හය දෙනෙකු අහිමි වීම, බලධාරීන් සහ මහජනතාව යන දෙඅංශය සඳහාම හදිසි අවදි කිරීමේ සංඥාවක් ලෙස කටයුතු කරයි. පන්තියට පයින් ගමන් කරන පාසල් ළමයින් සිට දෛනික කටයුතුවල නිරත වැඩිහිටි පුරවැසියන් දක්වා, අසුරක්ෂිත මාර්ග සහ නිර්දය රිය පැදවීමේ හැසිරීම ඉදිරිපත් කරන අන්තරායන්ගෙන් කිසිදු ජනකොටසක් ආරක්ෂිත නොවේ.
හදිසි ක්රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්
මාර්ග සුරක්ෂිතභාව විශේෂඥයන් සහ ප්රජා කණ්ඩායම් අර්බුදය විසඳීම සඳහා තීරණාත්මක පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලීම් අළුත් කරමින් සිටින අතර, ඒ අතරට:
- වේග සීමා සහ රථවාහන රෙගුලාසිවල ඉතා දැඩි ක්රියාත්මක කිරීමක්
- පාසල් කලාප සහ පදිකයන් තරණ ස්ථානවල වැඩිදියුණු කළ ආරක්ෂිතභාව පියවරයන්
- මත්පැන් පානය කර රිය පැදවීම සහ රිය පදවමින් ජංගම දුරකථන භාවිතය සඳහා වැඩි දඬුවම්
- අනතුරු ඇතිවීමට ඉඩ ඇති ප්රදේශවල වැඩිදියුණු කළ මාර්ග තත්ත්වය සහ මාර්ග සංඥා
අපගේ මාර්ගවල අහිමි වන සෑම ජීවිතයක්ම වළකා ගත හැකි ඛේදවාචකයකි. මේවා හුදු සංඛ්යාලේඛන නොවේ — ඒවා ඔවුන්ගේ නොසිටීම පවුල් කඩා බිඳ දමන පියවරුන්, මවවරුන්, දරුවන් සහ මුතුන් මිත්තන්ය.
රාජ්යය අහිමි වූ ජීවිත හය ගැන ශෝක වෙද්දී, බලධාරීන් මාර්ග සුරක්ෂිතභාවය ද්විතියික කාරණාවක් ලෙස නොව, ක්ෂණික හා අඛණ්ඩ අවධානයක් ඉල්ලා සිටින ජාතික හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකන ලෙස 촉구 කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.