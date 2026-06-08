නිසංක 79ක් දිනූ ශ්රී ලංකාව පළමු එක්දින තරගයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට රන් 41ක් පරාජයක් ලබා දෙයි
ශ්රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැති එක්දින තරග මාලාවේ ජය සමඟ ඇරඹුමක් ලබා, ආරම්භක පිතිකරු පතුම් නිසංකගේ නිශ්චල 79ක ඉනිම ආශ්රයෙන් නිවෙස් කණ්ඩායමේ ඉනිම ස්ථාවරව රැකගනිමින් ආගන්තුකයන් රන් 41කින් පරාජය කළේය.
නිසංක වේදිකාව සකසයි
නිසංකගේ 79 ක් වූ ඉනිම ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරණ ප්රයත්නයේ ශිලාභිෂේකය බවට පත් වූ අතර, ප්රතිස්පන්දනශීලී මුළු පිතිකරණ රේඛාවකට ස්ථාවරත්වය හා ගතිය ලබා දෙමින් තරගාත්මක එකතුවක් ගොඩනැගීමට දායක විය. දකුණත් ආරම්භක පිතිකරු මෑත කාලීනව ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් විශ්වාසදායක පිතිකරු හදා ගත් ක්රීඩකයකු ලෙස කැපී පෙනෙන අතර, මෙම පළමු එක්දින තරගයේ ඔහුගේ දායකත්වය කණ්ඩායමේ සුදු බෝල ක්රීඩාව සඳහා ඔහුගේ වැදගත්කම තව දුරටත් ඔප්පු කළේය.
ශ්රී ලංකාව ඉනිම් දෙකම ග්රහණයේ තබාගනී
නිසංකගේ ප්රයත්නය හා සෙසු පිතිකරුවන්ගේ දායකත්වයෙන් ශක්තිමත් එකතුවක් ගොඩනැගූ ශ්රී ලංකාවේ පිඹුරු පන්දු යවන්නෝ ඉලක්කය ආරක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් විය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම සිය අවශ්ය ඉලක්කයෙන් රන් 41කින් පසෙකට ඇදී, නිවෙස් කණ්ඩායමට ශ්රේණිය ආරම්භ කිරීමේ ඒත්තු ගැන්වෙන ජයක් ලබා දිණි.
සිංහයන්ට ධනාත්මක ආරම්භයක්
ශ්රී ලංකාව ස්වකීය රටේ දී මාලාවේ ආධිපත්යය ලබා ගැනීමට සූදානම් වන බැවින් මෙම ජය කණ්ඩායමේ විශ්වාසය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇත. පළමු එක්දින තරගය දිනා ගැනීමෙන් ශේෂ තරග කරා ළඟා වීමේ දී කණ්ඩායමට ගති ශක්තිය හා මනෝ වාසිය යන දෙකම ලැබෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයෝ, ඉදිරි තරගවල දී ජය රැල්ල දිගු කොට මාලාව සීල් කිරීමට සිංහයෝ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වන බැවින්, මෙම ඉක්මන් ප්රකෘතිය අඛණ්ඩව ක්රීඩා කෙරෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.