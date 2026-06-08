Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිසංක 79ක් දිනූ ශ්‍රී ලංකාව පළමු එක්දින තරගයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට රන් 41ක් පරාජයක් ලබා දෙයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිසංක 79ක් දිනූ ශ්‍රී ලංකාව පළමු එක්දින තරගයෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට රන් 41ක් පරාජයක් ලබා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැති එක්දින තරග මාලාවේ ජය සමඟ ඇරඹුමක් ලබා, ආරම්භක පිතිකරු පතුම් නිසංකගේ නිශ්චල 79ක ඉනිම ආශ්‍රයෙන් නිවෙස් කණ්ඩායමේ ඉනිම ස්ථාවරව රැකගනිමින් ආගන්තුකයන් රන් 41කින් පරාජය කළේය.

නිසංක වේදිකාව සකසයි

නිසංකගේ 79 ක් වූ ඉනිම ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ ප්‍රයත්නයේ ශිලාභිෂේකය බවට පත් වූ අතර, ප්‍රතිස්පන්දනශීලී මුළු පිතිකරණ රේඛාවකට ස්ථාවරත්වය හා ගතිය ලබා දෙමින් තරගාත්මක එකතුවක් ගොඩනැගීමට දායක විය. දකුණත් ආරම්භක පිතිකරු මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් විශ්වාසදායක පිතිකරු හදා ගත් ක්‍රීඩකයකු ලෙස කැපී පෙනෙන අතර, මෙම පළමු එක්දින තරගයේ ඔහුගේ දායකත්වය කණ්ඩායමේ සුදු බෝල ක්‍රීඩාව සඳහා ඔහුගේ වැදගත්කම තව දුරටත් ඔප්පු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් දෙකම ග්‍රහණයේ තබාගනී

නිසංකගේ ප්‍රයත්නය හා සෙසු පිතිකරුවන්ගේ දායකත්වයෙන් ශක්තිමත් එකතුවක් ගොඩනැගූ ශ්‍රී ලංකාවේ පිඹුරු පන්දු යවන්නෝ ඉලක්කය ආරක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් විය. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම සිය අවශ්‍ය ඉලක්කයෙන් රන් 41කින් පසෙකට ඇදී, නිවෙස් කණ්ඩායමට ශ්‍රේණිය ආරම්භ කිරීමේ ඒත්තු ගැන්වෙන ජයක් ලබා දිණි.

සිංහයන්ට ධනාත්මක ආරම්භයක්

ශ්‍රී ලංකාව ස්වකීය රටේ දී මාලාවේ ආධිපත්‍යය ලබා ගැනීමට සූදානම් වන බැවින් මෙම ජය කණ්ඩායමේ විශ්වාසය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇත. පළමු එක්දින තරගය දිනා ගැනීමෙන් ශේෂ තරග කරා ළඟා වීමේ දී කණ්ඩායමට ගති ශක්තිය හා මනෝ වාසිය යන දෙකම ලැබෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ, ඉදිරි තරගවල දී ජය රැල්ල දිගු කොට මාලාව සීල් කිරීමට සිංහයෝ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වන බැවින්, මෙම ඉක්මන් ප්‍රකෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රීඩා කෙරෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss