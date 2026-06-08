Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පිලිපීනයට 7.8 බලැති දරුණු භූකම්පනයක් - ආසියාව පුරා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම්

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පිලිපීනයට 7.8 බලැති දරුණු භූකම්පනයක් - ආසියාව පුරා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම්

දැවැන්ත භූ කම්පනයකින් කලාපය කොළඹ කොළ

පිලිපීනයට රිக්ටර් මාපක අංක 7.8ක් සහිත ඉමහත් භූකම්පනයක් ත්‍රාසජනක ලෙස පහර දී ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ව්‍යුහාත්මක හානි සිදු වී ආසියාතික රටවල් කිහිපයකට හදිසි සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට සිදු වී ඇත.

ගොඩනැගිලි කඩා වැටේ, බලධාරීන් ඉහළ අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයක

මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ කලාපයට පහර දුන් වඩාත් බලවත් කම්පනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම භූකම්පනයෙන් ගොඩනැගිලි කඩා වැටී, දිවි බේරා ගැනීමට නිවාස හැර යෑමට ජනතාව සිදු විය. කම්පනයෙන් ඇති වූ සමස්ත හානිය තක්සේරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරද්දී හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ආසියාව පුරා සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වෙයි

භූකම්පනයෙන් අනතුරුව, ආසියාතික රටවල් රැසක සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සක්‍රිය කරන ලද අතර, වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස උස් බිම් කරා ඉවත් වන ලෙස නියෝග කරන ලදී. වෙරළට ආසන්න පහත් බිම් ප්‍රදේශවල වාසය කරන ජනතාවට නිල දැනුම්දීම් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් අවදානමින් සිටින ලෙස අනතුරු ඇඟවීය.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් ඇති අර්ථය

ශ්‍රී ලංකාව මෙම අවස්ථාවේ දී ක්ෂණික සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමකට ලක් කර නොමැති වුවද, 2004 සුනාමියේ මතකය තවමත් ජාතික සිත්හි ගැඹුරින් කැටි ව ඇති ඉන්දියන් සාගරයේ ද්වීප රාජ්‍යය ලෙස, කලාපයේ භූ කම්පන ක්‍රියාකාරිත්වයේ විනාශකාරී ප්‍රතිවිපාක ගැන හුරු නොවූ රටක් නොවේ. බලධාරීන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

පැසිෆික් සහ අග්නිදිග ආසියාතික කලාපවල ඇති වන ඉහළ ප්‍රමාණයේ භූකම්පන, ඓතිහාසිකව, කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් දුරස්ථ වෙරළු ගොඩබිම් වලට බලපෑ හැකි සුනාමි ජනනය කර ඇත.

පිලිපීනය, ලෝකයේ ශාස්ත්‍රීයව ක්‍රියාශීලීම කලාපවලින් එකක් වන පැසිෆික් ගිනි වළල්ල ලෙස හඳුන්වන ප්‍රදේශය තුළ පිහිටා ඇති බැවින්, එම රට බලවත් භූකම්පන හා ගිනිකන්ද ක්‍රියාකාරිත්වයට විශේෂයෙන් ගොදුරු විය හැකිය. මෙම නවතම සිදුවීම කලාපයේ භූ විද්‍යාත්මක අස්ථාවරත්වය පිළිබඳ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල බේරාගැනීමේ හා හානි තක්සේරු කිරීමේ මෙහෙයුම් ඉදිරියට යාමත් සමග තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss