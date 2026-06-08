Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද රාත්‍රී පල්ලේකෙලේදී ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පළමු T20 ජාත්‍යන්තර තරගය

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද රාත්‍රී පල්ලේකෙලේදී ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පළමු T20 ජාත්‍යන්තර තරගය

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද සවස නැවතත් දල්වා ගැනීමට සූදානම් වන අතර, පල්ලේකෙලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී T20 ජාත්‍යන්තර තරග තුනකින් යුත් තරගාවලියේ පළමු තරගය ඔවුන් අතර පැවැත්වේ.

මව් පොළොවේ ඉහළ අභියෝගාත්මක හමුවීමක්

ශ්‍රී ලංකාව ගෙදර වාසිය උපරිම ලෙස භාවිතා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතර, T20 තරගාවලියේ ආකර්ෂණීය ලෙස සැලකෙන මෙම පළමු තරගය සඳහා ශක්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමක් පල්ලේකෙලේ වෙත ආරාධනා කෙරේ. මෙම තරගය දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ පුළුල් අවධානය ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය සහාය කරන්නෝ ආරම්භයේ සිටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ශක්තිමත් දස්කම් දක්වනු දැකීමට 間待 ඇත.

නරඹා සිටිය යුතු තරගාවලියක්

තරග තුනකින් යුත් T20 තරගාවලිය කණ්ඩායම් දෙකටම ඔවුන්ගේ කෙටි ආකෘතියේ ප්‍රතිභාව තවදුරටත් පෝෂණය කර ගැනීමට වටිනා අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. ශ්‍රී ලංකාවට ගෙදර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට හොඳ දස්කමක් දැක්වීම ඉතා වැදගත් වනු ඇති අතර, ඉන්දියාව ඉදිරි තරග සඳහා ස්වරය තීරණය කරමින් ඉක්මනින් ආධිපත්‍යය ස්ථාපිත කිරීමට ඉලක්ක කරනු ඇත.

මෙම අසල්වැසි ජාතීන් දෙක අතර T20 ක්‍රිකට් ඓතිහාසිකව ශක්තිමත් ලෙස තරගකාරී හමුවීම් ජනනය කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයෝ අද රාත්‍රියේ තරගයද එම මට්ටමේම උද්වේගය හා ආකර්ෂණය ලබා දේ යැයි බලාපොරොත්තු වෙති.

පල්ලේකෙලේ දෙස යොමු වූ ඇස්

මනරම් කඳුකර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිළිව ගත් පල්ලේකෙලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය, මෙම තරගාවලියේ ආරම්භක තරගය සඳහා චිත්‍රක පසුබිමක් සපයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රිය ස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලබන මෙම ක්‍රීඩාංගණය, සවස් යාමේ තරගය ආරම්භ වන විට උද්යෝගිමත් වාතාවරණයකින් ඔද වැඩෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලෝකයේ වඩාත්ම බලගතු T20 කණ්ඩායම්වලින් එකකට එරෙහිව තරගාවලිය ජයග්‍රාහී ආරම්භයකින් පටන් ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කරන විට, රට පුරා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීහු දෙනෙත් යොමු කර සිටිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව භයානක සන්ධිස්ථානයකට

රට පුරා ඩෙංගු රෝගය තීව්‍ර වෙමින් පවතී 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඩෙංගු ජ්වර රෝගීන් සංඛ්‍යාව 37,000 ට ආසන්න වීම…

08 Jun 2026 Discuss
විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි Sinhala

විදුලි බල පද්ධතිය හරිතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම බැටරි ශක්ති ගබඩා වැඩසටහන ආරම්භ කරයි

ජාල ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කරා ඓතිහාසික පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, රට පුරා පිහිටි විදුලි උපපොළ අවරට 16ක බැටරි ශක්ති ගබඩා…

08 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක කර්මාන්තයේ නව ඉතිහාසයක් රචනා කරයි — මැයි මාසයේ සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව සර්වකාලීන වාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සනාථ කළ පරිදි, මැයි මාසය තුළ පමණක් 145,745 ක් වූ…

08 Jun 2026 Discuss