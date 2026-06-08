Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

08 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන වංචාවලට එරෙහිව එක්සත් වෙයි

ඩිජිටල් අපරාධයට එරෙහි සටනේදී දෙරට අතර සබඳතා ශක්තිමත් වෙයි

ඩිජිටල් වේදිකා ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීමේ අරමුණින්, මාර්ගගත සූදුව සහ විදුලි සංදේශ වංචාවන් මැඩලීමේ ක්‍ෂේත්‍රයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවය ගැඹුරු කිරීමට චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව පියවර ගෙන ඇත.

වර්ධනය වන කලාපීය ගැටලුවක්

නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් මිදීම සඳහා බහු රාජ්‍ය සීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ සංවිධාන සමඟ, මාර්ගගත සූදුව සහ දුරකථන ක්‍රමවේද ඇසුරින් සිදුවන වංචාවන් ආසියාව පුරා බරපතල දේශසීමා ඉක්මවූ අභියෝගයක් බවට පත්ව ඇත. මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වල ඉලක්කයක් මෙන්ම සමහර අවස්ථාවල ක්‍රියාකාරී කඳවුරක් ද වී ඇති බැවින්, ඵලදායී ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික හවුල්කාරිත්වයන් අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත.

මෑතම ගනු ලැබූ මෙම පියවර, මෙම අනවසර ක්‍රියාකාරකම් වඩාත් ඵලදායී ලෙස ඉදිරියෙදී කඩාකප්පල් කිරීම සඳහා බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කරගනිමින් හා නෛතික රාමු සමගිකරණය කරගනිමින් ප්‍රතිචාර සම්බන්ධීකරණය කිරීමට කොළඹ සහ බෙයිජිං යන දෙකින්ම ශක්තිමත් කැපවීමක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

සහයෝගීතාවය ඇතුළත් කරන්නේ කුමක්ද?

දෙරට බලධාරීන් ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර, ඒවා පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:

  • මාර්ගගත සූදු ජාල සහ විදුලි සංදේශ වංචා ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධ බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම
  • දෙරට හරහා ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ සංවිධාන ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධීකෘත නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවර
  • ඩිජිටල් නිරීක්ෂණ සහ විමර්ශන හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීමේ තාක්ෂණික සහයෝගීතාවය
  • කොළඹ සහ බෙයිජිංහි අදාළ නියාමන හා පොලිස් ආයතන අතර සමීප සන්නිවේදනය

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම හවුල්කාරිත්වය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි; එය ආර්ථික හා දේශපාලන කැලඹිලිකාරී කාල පරිච්ඡේදයකට අනතුරුව රට ජාත්‍යන්තර තත්ත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට හා පාලනයේ රාමු ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරන මොහොතක ය. ඩිජිටල් අපරාධ මැඩලීම, නීත්‍යානුකූල විදේශ ආයෝජන誘ලෝභනය කර ගැනීමට හා පුරවැසියන් මූල්‍ය හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීමට ගන්නා පුළුල් ප්‍රයත්නයන්හි අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස ක්‍රමයෙන් සැලකේ.

විශේෂයෙන් දුරකථන වංචාව සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සැලකිය යුතු කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, වංචාකරුවන් මූල්‍ය ත්‍යාග පොරොන්දු වෙමින් රැවටිලිකාර දුරකථන ඇමතුම් හා මාර්ගගත සැලසුම් ඔස්සේ දුර්වල පුද්ගලයන් නිතර ඉලක්ක කරති.

චීන-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවලේ පුළුල් සන්දර්භය

ගිවිසුම, මෑත වසරවලදී යටිතල පහසුකම් ආයෝජනයෙන් ඔබ්බට පාලනය, ආරක්ෂාව හා නෛතික සහයෝගීතාව යන ක්‍ෂේත්‍රයන් දක්වා පුළුල් වී ඇති චීන-ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතාවලේ විකාශනය වන ස්වභාවය තවදුරටත් පිළිඹිඹු කරයි. දෙරටේ ජනතාවට ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට තම හවුල්කාරිත්වයට හැකි බව ඔප්පු කිරීමට දෙරට රජයන්ම tha කැමැත්තෙන් සිටින බව පෙනේ.

ඵලදායී ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රධාන සාධකය වනු ඇති බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරයි; සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා නෛතික විශේෂඥයන් ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිය මත සහයෝගීතාවය කොන්ක්‍රීට් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිඵල බවට පරිවර්තනය වන ආකාරය 面ළිතව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා චීනය විශාල ටොන් 2,241 බැටරි තොගයක් යවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ස්ථිරසාරභාවය ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින්, රටේ මෙතෙක් ඉදිකෙරෙන විශාලතම බලශක්ති ගබඩා ව්‍යාපෘතිය සඳහා…

08 Jun 2026 Discuss
අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ Sinhala

අප්‍රේල් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ 석炭 විදුලි නිෂ්පාදනය පහත වැටීම රටට ඩීසල් වියදම් සඳහා රුපියල් බිලියන 4.5 කට අධික මුදලක් අහිමි කර ඇති බව හෙළිවේ

2026 අප්‍රේල් මාසය තුළ ගල් අඟුරු භාවිතයෙන් නිපදවන විදුලි ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මිල අධික ඩීසල් බලය මත රඳා සිටීමට බල කෙරී රුපියල්…

08 Jun 2026 Discuss
විකේ්‍රමසිංහගේ සංචාරය අතරතුර එක්සත් රාජධානියට යවන ලද නිලධාරීන් පිළිබඳ RTI ඉල්ලීමට පොලිස් මූලස්ථානයෙන් නිහඬතාවක් Sinhala

විකේ්‍රමසිංහගේ සංචාරය අතරතුර එක්සත් රාජධානියට යවන ලද නිලධාරීන් පිළිබඳ RTI ඉල්ලීමට පොලිස් මූලස්ථානයෙන් නිහඬතාවක්

2023 සැප්තැම්බර් මාසයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් රාජධානියට සිදු කළ නිල සංචාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් එහි යවන ලද බවට වාර්තා වූ සිද්ධිය…

08 Jun 2026 Discuss