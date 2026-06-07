ශ්රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුවක් අඩු වයසේ බාලිකාවකට ලිංගික අතවර කළ බවට චෝදනා
ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂුවක් බාලවයස්කාර දැරියකට ලිංගික අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, එය රට පුරා පුළුල් කනස්සල්ලක් හා හෙළාදැකීමක් ඇති කර තිබේ.
භික්ෂුවට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනා
චෝදනාලාභී භික්ෂුව බාලවයස්කාර ගැහැණු ළමයෙකුට ලිංගික අතවර සිදු කළ බවට මෑත දිනවල වාර්තා මතු වී ඇත. චෝදනාලාභියාගේ ආගමික තත්ත්වය සහ පීඩිතයාගේ අසරණ භාවය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන තිබේ.
බලධාරීන් මෙම සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනයක නිරත වෙමින් සිටින බව වාර්තා වන අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා ආගමික ආයතනවල ළමා ආරක්ෂාව හා අඩු වයසේ දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මෙම චෝදනා හරහා මතු වී ඇත.
මහජන ප්රතිචාරය සහ කනස්සල්ල
මෙම සිද්ධිය මහජනතාව අතර දැඩි ප්රතිචාර ඇති කර ඇති අතර, සම්පූර්ණ හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති. ළමා ආරක්ෂණ කතිකාවතේ නියැලෙන්නන්, අනවශ්ය ප්රමාදයකින් තොරව යුක්තිය ඉටු වන පරිදි නීතිය ක්රියාත්මක කරන ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් හදිසි ඉල්ලීමක් කර ඇත.
- චෝදනාලාභියා ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ භික්ෂුවකි
- කෙalleged පීඩිතා බාලවයස්කාර ගැහැණු ළමයෙකි
- චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
පුළුල් ඇඟවුම්
මෙවැනි සිදුවීම් ශ්රී ලංකාව තුළ, විශේෂයෙන් ආගමික පූජකයන් ඇතුළු බලධාරී පුද්ගලයන් තරුණ හා අසරණ පුද්ගලයන් සමඟ සමීපව ගනුදෙනු කරන පරිසරවල, ශක්තිමත් ළමා ආරක්ෂණ රාමුවක් ඇති කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාවය නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු කරයි.
ළමා අයිතිවාසිකම් සංවිධාන, ආගමික හෝ වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක් හරහා මෙවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා සියලු ආයතනවල දැඩි ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරන ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම සිද්ධියේ දියුණුවීම් සමීපව අනුගමනය කිරීම ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.