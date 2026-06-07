2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව භයානක ලෙස ඉහළ යෑම
ශ්රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු තත්ත්වය උග්ර වෙයි
පසුගිය වර්ෂයේ එම කාලයට සාපේක්ෂව 2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින අතර, එය රටපුරා පොදු සෞඛ්ය අධිකාරීන් සහ ජනතාව අතර නව කනස්සල්ලකට තුඩු දී ඇත.
වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්යාවේ මෙම ඉහළ යෑම, රෝගය ව්යාප්ත වීමේ උච්ඡතම කාලවලදී ඩෙංගු වසංගත පාලනය කිරීමට ඓතිහාසිකව අභියෝග ලියූ රටේ සෞඛ්ය පද්ධතිය සඳහා ඉදිරියේ දුෂ්කර වසරක් ඇඟවෙන සංඥාවකි. මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයේ ව්යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් සිට වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
නැවත නැවත මතු වන රාජ්ය සෞඛ්ය අභියෝගයක්
ඒඩීස් ඊජිප්ටයි මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීනව පවතින රාජ්ය සෞඛ්ය ගැටලුවක් ව ඇත. නාගරික සහ අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල සිරවන ජලය සමඟ විශේෂයෙන් හිතකර වන, ගිනිකොනදිග ක්රමානුකූල දේශගුණය සහ මෝසම් කාලගුණය මදුරු පාඩු සඳහා ප්රශස්ත රැඳී සිටීමේ තත්ත්ව නිර්මාණය කරයි.
දිස්ත්රික්ක සියල්ල පුරා හදිසි පාලන පියවර ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක නොකරන්නේ නම්, 2026 වර්ෂය පසුගිය වර්ෂයේ රෝගී සංඛ්යාව ඉක්මවා යා හැකි බව වත්මන් සංඛ්යාලේඛන පෙන්නුම් කරයි.
ජනතාවට ගත හැකි පියවර
මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීමේ ප්රජා සහභාගීත්වයේ වැදගත්කම සෞඛ්ය අධිකාරීන් අඛණ්ඩව අවධාරණය කරයි. ගෘහස්ථ වශයෙන් නිර්දේශ කරනු ලබන ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවර නම්:
- ජල ගබඩා භාජන නිතිපතා හිස් කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම
- පැරණි ටයර් සහ මල් පාත්ර වැනි වැසි ජලය එකතු වන භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- තීව්ර උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
අධිකාරීන් අවධානයෙන්
ඉහළ යන සංඛ්යාවට ප්රතිචාර වශයෙන් ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහ අදාළ අධිකාරීන් නිරීක්ෂණ සහ දෛශිකය පාලන මෙහෙයුම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රට පූර්ණ පරිමාණ වසංගතයකින් වළකා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙම ප්රයත්නය හමුවේ, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්රජා මට්ටමේ දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර ද වේගවත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සියලු පළාත්වල පදිංචිකරුවන් දැනුවත්ව සිටීමට, දේශීය සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට, සහ තම අවට පරිසරය මදුරු බිහිවීමේ ස්ථානවලින් තොරව තබා ගැනීමේ පෞද්ගලික වගකීම භාර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.