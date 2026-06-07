කලාපීය සංචාරක වර්ධනය ඉලක්ක කරමින් ශ්රී ලංකාව ඕමාන් පුරවැසියන්ගේ සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කරයි
දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට සහ දෙරට අතර සංචාරය දිරිගැන්වීමට අරමුණු කරගනිමින්, ශ්රී ලංකාව ඕමාන් පුරවැසියන් සඳහා සංචාරක වීසා ගාස්තු අහෝසි කිරීම නිවේදනය කර ඇත.
සංචාරක වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික පියවරක්
මෙම තීරණය, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ තීරණාත්මක කුළුණක් ලෙස සැලකෙන සංචාරක ක්ෂේත්රය නැවත ජීවීව් ගැන්වීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ගන්නා පුළුල් උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි. සංචාරක වීසා සමඟ සම්බන්ධ මූල්යමය බාධාව ඉවත් කිරීමෙන්, ඕමාන් සංචාරකයන් සඳහා ශ්රී ලංකාව වඩාත් ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වෙති.
වීසා ගාස්තු අහෝසි කිරීම, ඕමානය ප්රධාන සාමාජිකයෙකු වන ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ සාමාජික රාජ්යයන් සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ගෙන ගිය රාජ්යතාන්ත්රික හා ආර්ථික මුලපිරීම් මාලාවේ කොටසකි.
ශ්රී ලංකා-ඕමාන් සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර, ගල්ෆ් රාජ්යයේ ජීවත් වෙමින් කටයුතු කරන සැලකිය යුතු ශ්රී ලාංකික ප්රවාසී ප්රජාවක් මත පදනම් වූ දිගුකාලීන සබඳතාවක් පවතී. නව වීසා සලසා දීම, ඕමාන් ජාතිකයන් සඳහා විනෝද සංචාර වඩාත් පහසු හා සාමාර්ථීය කිරීමෙන් පවතින ජනතාවා අතර සම්බන්ධතා පෝෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ගල්ෆ් සංචාරකයන් අතර දකුණු හා අග්නිදිග ආසියානු ගමනාන්තයන් කෙරෙහි ඇති වෙමින් පවතින උනන්දුව සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම ගාස්තු අහෝසිය ඕමානයෙන් ලැබෙන සංචාරකයන්ගේ ගණනෙහි සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ඇති කළ හැකි බව සංචාරක නිලධාරීන් විශ්වාස කරති.
පුළුල් සංචාරක යථා තත්ත්ව ප්රතිෂ්ඨාපන උත්සාහයන්
තම වෙරළ තීරයට වැඩි ජාත්යන්තර සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගනු ලැබූ සංවිධිත උපාය මාර්ගයක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව ක්රමානුකූලව රටවල් ගණනාවක් සමඟ වීසා රහිත හා ගොඩ බෑමේදී වීසා ලබා ගැනීමේ ක්රමවේද පුළුල් කරමින් සිටී. 2019 අපේල් ඉරිදා ප්රහාරවලින් හා ඉන් අනතුරුව ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදයෙන් දරුණු ලෙස打击 ලැබූ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය ක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති බවේ ලකුණු පෙන්නුම් කරයි.
- ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී වෙනත් රටවල් කිහිපයකින් ලැබෙන සංචාරකයන් සඳහා ද මෙවැනිම වීසා සහන හඳුන්වා දී ඇත.
- විදේශ විනිමය උත්පාදනය සඳහා සංචාරකත්වය ප්රමුඛ ක්ෂේත්රයක් ලෙස රජය හඳුනා ගෙන ඇත.
- ශ්රී ලාංකික සංචාරකත්වය සඳහා ගල්ෆ් රාජ්යයන් වර්ධනයවන ප්රභව වෙළෙඳපොළක් නියෝජනය කරයි.
සිත් ඇදගන්නා වෙරළ තීර, පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය සහ ලොව පිළිගත් වනජීවී සම්පත් සහිත ශ්රී ලංකාව, ආසියාවේ ප්රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාන ගැන්වීම අඛණ්ඩව කරගෙන යයි. ඕමාන් පුරවැසියන් සඳහා නවතම සහන, එම අඛණ්ඩ උත්සාහයට තවත් නව මානයක් එක් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.