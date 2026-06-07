ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ මැයි 2026 දී 32%කින් ඉහළ ගොස් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් කරා
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ 2026 මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස්, ඇතුළත් වීම් වාර්ෂිකව 32 සියයට ක් ඉහළ යමින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 847ක් දක්වා ළඟා වී ඇතැයි නවතම දත්ත මගින් හෙළිදරව් වේ. ශ්රී ලංකා රුපියල ආසන්න වශයෙන් වසර හතරක් තුළ ලොව්තල මට්ටමකට පහත වැටී ඇති පසුබිමක මෙම ශක්තිමත් සංඛ්යාලේඛන ඉදිරිපත් වේ.
විදේශ කම්කරු ආදායම් සීඝ්රයෙන් ඉහළට
ප්රේෂණ සංඛ්යාලේඛනවල මෙම ඉසිලීම, දිගු කලක් තිස්සේ විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමේ තීරණාත්මක මූලාශ්රයක් ලෙස විදේශගත ශ්රම බලකායේ ඉපැයීම් මත යැපෙමින් සිටි ශ්රී ලංකාව සඳහා මෑත කාලීන ශක්තිමත් මාසික කාර්යසාධනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකුණු කෙරේ. 32 සියයට ක් වූ ඉහළ යෑම, මැදපෙරදිග, ගිනිකොනදිග ආසියාව සහ වෙනත් ප්රධාන ශ්රම ගමනාන්ත රටවල සේවය කරන ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම් ප්රවාහයේ පුනරුත්ථාපිත ගතිකත්වයක් සංඥා කරයි.
රුපියලේ අවප්රමාණය මෙම ඉහළ යෑමට දායකවන සාධකයක් බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. දුර්වල දේශීය මුදල් ඒකකයක් හේතුවෙන් විදේශගත කම්කරුවන්ට ගෙදර මුදල් යැවීම මූල්යමය වශයෙන් වඩාත් ආකර්ෂණීය වන බැවිනි. රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරයට සහ අනෙකුත් විදේශ මුදල් වලට සාපේක්ෂව ශක්තිය අඩු කරගත් කල, එකම ප්රේෂණ මුදල ශ්රී ලංකාවේ ලාභීන්ට දේශීය මුදල් ගණනයෙන් විශාල මුදලක් ලෙස හිමි වේ.
රුපියල වසර හතරකට ආසන්න අඩුම අගයකට
ශ්රී ලංකා රුපියල ආසන්න වශයෙන් වසර හතරක් තුළ ලොව්තල ස්ථාවරත්වයකට ලිස්සා ගොස් ඇති අතර, මෙම තත්ත්වය ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ ආනයනකරුවන් අතර කනස්සල්ලට හේතු වී ඇතත්, ප්රේෂණ ප්රවාහ සඳහා වක්ර දිරිගැන්වීමක් සපයා ඇත. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ඉතිහාසයේ හොඳින් පිළිගත් මෙම ගතිකත්වය, මුදල් ඒකක අවප්රමාණය සිදු වූ කාලවකවානු, බොහෝ විට විදේශ කම්කරු ප්රේෂණ ඉහළ ගිය අවස්ථාවන් සමග සමපාත වූ බව ඓතිහාසිකව දක්නට ලැබේ.
ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයේ පසු ඵල තවමත් සාකච්ඡා කරමින් සිටින රටකට, ශක්තිමත් ප්රේෂණ සංඛ්යාලේඛන බාහිර ගිණුම් සඳහා යම් සහනයක් ලබා දෙයි. ප්රවාස ශ්රම ජනකොටස් සහ සංක්රමණික ශ්රම බලකාය ශ්රී ලංකාවේ ගෙවුම් ශේෂයට ලබාදෙන ස්ථාවර හා අඛණ්ඩ දායකත්වය, විදේශ විනිමය ආදායම්වල වඩාත් විශ්වාසදායක ශ්රෝතයන්ගෙන් එකක් ලෙස දිගටම පවතී.
ප්රේෂණ තවමත් තීරණාත්මක ආර්ථික ජීවන රේඛාවක්
ලක්ෂ ගණනක් ගණනින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ විදේශගත කම්කරු ප්රජාව, ගෘහස්ථ ආදායම් පවත්වා ගැනීමට සහ පුළුල් ආර්ථිකය ආධාරකීය කිරීමට ආදේශ කළ නොහැකි කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම දිගටම සිදු කරයි. මෙම ප්රේෂණ ලැබෙන ප්රධාන ක්ෂේත්ර අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- නිවාස ඉදිකිරීම් සහ දේපළ ආයෝජන
- පවුල් මට්ටමේ අධ්යාපනික හා සෞඛ්ය සේවා වියදම්
- කුඩා හා මධ්යම ව්යවසාය මූල්යකරණය
- දේශීය ඉල්ලුම ඉහළ නංවන පාරිභෝගික වියදම්
රජය, අවිධිමත් මුදල් හුවමාරු ජාල ඉක්මවා ක්රමවත් ප්රේෂණ නාලිකා දිරිමත් කිරීමට වසර ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ දිරිගැන්වීම් හඳුන්වා දී ඇති අතර, නවතම දත්ත යෝජනා කරන්නේ ඒ උත්සාහයන් ප්රේෂණ ලැබීමේ විනිමය අනුපාත ප්රේරිත අභිප්රේරණය සමඟ ඵල දරමින් ඇති බව විය හැකි ය.
ක්රමවත් ප්රේෂණ ආදායම් ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කරන අතර, දිගුකාලීන රාජ්ය මූල්ය හා මුද්රා ප්රතිසංස්කරණ සිදු වන කාලපරිච්ඡේදයක දී සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ආධාරකීය කරයි.
ශ්රී ලංකාවෙන් ගෝලීය ශ්රම සංක්රමණය ශක්තිමත් ව පවතින බැවින්,
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.